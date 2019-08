Masajeadores, huesos y ‘snacks’ para tu perro: todo lo que necesitas para cuidar su higiene dental

Mantener a la mascota sana y feliz es uno de los objetivos más importantes que tienen las personas a cargo de este tipo de animales. En el caso de los perros, favorecer una buena higiene bucodental no siempre es fácil debido a una menor predisposición de los canes en relación a estos cuidados. Sin embargo, si no mantenemos esta parte tan delicada de los perros en buen estado es muy posible que acaben apareciendo problemas asociados al sarro —conjunto de alimentos, sales y bacterias que se depositan en la superficie de los dientes—, halitosis o enfermedades periodontales, como la tan molesta inflamación de encías.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado hasta 14 productos a precios asequibles en la web especializada Tiendanimal: desde geles dentífricos desinfectantes, pasando por sprays, enjuagues para erradicar el mal olor bucal, mordedores o snacks dentales de sabores. Soluciones prácticas que agradecerán nuestras mascotas en el día a día.

Cepillos, pastas dentífricas y enjuagues bucales

Set cepillo de dientes y masajeador de dedo

Conseguir que tu mascota tenga una higiene bucal adecuada no siempre es fácil. En el caso de la dentadura, este kit de limpieza de dos piezas —cepillo de dientes y masajeador— es una buena alternativa para acometer con éxito dicha tarea. Están indicados para perros que superen los 10 kilogramos de peso y su uso es sencillo se debe a que el mango de ambos utensilios es hueco, aptos para insertar los dedos de la mano. Tras las comidas y mediante suaves masajes se completaría la limpieza. Además de eliminar los indeseables restos de comida, tanto el cepillo como el masajeador evitan la aparición de sarro y placa, por lo que favorece el buen estado de las encías.

Compra por 2,99€

Set de higiene dental completo

Es posible que, llegado el caso, deseemos completar la higiene bucal de nuestras mascotas con este otro lote. Además del masajeador de dedo y del cepillo, el set también incorpora otro cepillo de dientes de doble cabezal y una pasta de dientes con sabor a menta (100 gramos). Erradicar la aparición de sarro eliminará, además, otros efectos adversos, como el mal aliento. El producto tiene buenas valoraciones entre los usuarios que ya lo han adquirido en Tiendanimal: “Estoy muy contenta, mi perro es un cachorro y quiero acostumbrarlo desde pequeño a lavarle los dientes, porque no quiero que sufra de gingivitis y otras patologías asociadas al sarro”, afirma una compradora.

Compra por 4,19€

Gel dentífrico autolimpiante y desinfectante Beaphar

Otra de las posibilidades para mantener a raya los problemas bucodentales es este gel dentrífico. El producto —con una capacidad de 100 ml— contiene própolis: un antibacteriano natural procedente de las abejas que evita que las bacterias se adhieran a los dientes. Una solución perfecta para perros con cierta edad dada su poca propensión a dejarse cepillar los dientes de forma adecuada, sin estrés ni nervios de por medio. El kit incluye una boquilla que facilita aún más su aplicación. Se recomienda su uso entre una o dos veces por semana.

Compra por 6,19€

Spray dentífrico Dentican

Para combatir la placa bacteriana nada más recomendable y fácil de usar que un buen spray dentífrico. Como el de la marca Dentican, que puede usarse en cualquier perro independientemente de su edad, incluso en cachorros. Su fórmula, a base de fluoruro de sodio y digluconato, garantiza una total higiene bucal actuando también sobre el sarro y limitando el mal aliento. Solo hace falta pulverizar una vez al día mediante cuatro y seis aplicaciones, y dejar que actúe. El envase está disponible en 125 ml.

Compra por 7,49€

Enjuague para el mal olor bucal

Y si lo que deseamos es, además de proteger la higiene bucodental de nuestras mascotas, conseguir que sus dientes luzcan lo más blancos posibles este enjuague bucal es una buena solución. El contenido del bote, con 310 ml de capacidad, contiene propiedades antisépticas que ayudan a evitar el mal aliento. Además, este enjuague juega un papel fundamental contra el sarro y previene las posibles enfermedades periodontales. Se recomienda su uso en mascotas adultas y su dosis variará según el peso del animal.

Compra por 7,99€

Mordedores y juguetes

Hueso de juguete con aroma a chocolate o vainilla

Además de evitar la aparición del sarro y eliminar el mal olor bucal, otro de los puntos imprescindibles para que nuestras mascotas mantengan una boca sana es fortalecer las musculatura de la mandíbula. Una forma idónea es llevarlo a cabo mediante un mordedor, como el de este hueso, disponible en cuatro tamaños —pequeño, mediano, grande y extragrande— y que viene impregnado en dos aromas (chocolate o vainilla). Las dimensiones del hueso más pequeño son de 13 centímetros que, a su vez, es el más económico.

Compra por 2,99€

Mordedor de goma en forma de cactus

Otra de las opciones es elegir un juguete para que el animal se divierta a la vez que mantenga su boca sana. Gracias a este mordedor en forma de cactus, hecho de un material gomoso —resistente, higiénico y flexible— le permitirá erradicar la suciedad alojada entre los dientes. El aparato, además, dispone de unas estrías que favorecen la limpieza, masajean las encías y hacen que los perros puedan morderlo mejor. Está disponible en color rosa o verde y su tamaño es de 9 centímetros.

Compra por 3,19€

Kong mordedor para cachorros

Disponible en color rosa o azul, en la web de Tiendanimal se puede adquirir tanto en tamaño mediano como pequeño (9 cm de largo x 4 cm de diámetro). Este mordedor está diseñado para aliviar la necesidad de morder que tienen los cachorros mientras cambian sus dientes, un proceso que sucede entre los 3 y 7 meses. El producto está elaborado en una goma especial con unas ranuras que se cierran sobre encías y dientes cuando se utilizan para conseguir una limpieza bucal completa. Si se prefiere, en el juguete se puede aplicar una pasta refrigeradora como complemento para conseguir un efecto adicional antiinflamatorio y analgésico.

Compra por 5,29€

Snacks dentales

Lote de 11 huesos para perros de 2 a 7 kilogramos

Otra de las soluciones para mantener la zona bucal de nuestras mascotas lo más sana posible es hacernos con este lote de 11 huesos tipo snacks. Estos nuevos snacks, de la marca Greenies Teenies, están elaborados para que se puedan digerir con gran facilidad, mucho más que la comida seca para perros. Su diseño especial en forma de cepillo de dientes hará que las mascotas lo mastiquen con facilidad. Además de reducir la formación de sarro, la aparición de la placa y disminuir el tan temido mal olor en la zona de la boca, el producto está disponible en cuatro tamaños para adaptarse al tipo de mandíbula de cada can. El tamaño más reducido, el de 85 gramos, contiene un total de 11 huesos.

Compra por 3,99€

Snacks sin gluten y sabores Veggie

Estas otras golosinas están fabricadas con ingredientes totalmente vegetales sin carnes añadidas, consiguiendo que nuestras mascotas tengan una dentadura limpia y un aliento fresco. Cada una de ellas tiene forma de cepillo de dientes y no contienen gluten. Las bolsas están disponibles en 12 unidades para perros pequeños, cuatro unidades (perros medianos) o dos unidades (perros grandes).

Compra desde 2,99€

Lote de siete barritas Floric Oral

Indicado para mascotas de más de cinco kilogramos y cachorros a partir de los cuatro meses de edad, esta opción es una buena alternativa para evitar la aparición de posibles infecciones bucales a medio y largo plazo. Se trata de unas barritas con superficie estriada que fomentan la eliminación del sarro y la aparición de la placa bacteriana, siendo de muy fácil digestión. Puedes darle a tu perro la barra entera o partida en trozos pequeños junto a un cuenco de agua fresca y limpia. La dosis, orientativa, varía según las dimensiones de cada can: si son pequeños les bastaría con cuatro golosinas a la semana y si, por el contrario, sus dimensiones son medianas o grandes se les puede dar un snack al día.

Compra por 1,99€

Lote de 20 sticks de pollo y arroz

Otra forma de recompensar a nuestras mascotas de una manera sana y, además, conseguir que luzcan unos dientes saludables es hacernos con este lote de 20 sticks de 12 centímetros de largo, de la marca Criadores. El bote de plástico, de 500 gramos de capacidad, es ideal para mantener estos snacks frescos y secos durante largo tiempo. Otra forma más de fortalecedores los músculos masticadores de los animales sin que se den cuenta.

Compra por 5,99€

Alimentos

Galletas de aliento fresco sabor a menta

Sirven tanto como un complemento alimentario como para prevenir la tan temida halitosis. Combatir el mal olor bucal será más fácil gracias a este recipiente —de 500 gramos de capacidad— de galletas rectangulares con aroma a menta. Este alimento está indicado para todo tipo de razas de perro y es rico en nutrientes y antioxidantes naturales. La dosis diaria recomendada, según indica la web de Tiendanimal, difiere según el tamaño del can: cinco galletas para perros pequeños, unas diez para perros medianos y hasta 18 para aquellos de tamaño grande (que superen los 30 kilogramos de peso).

Compra por 3,89€

Croquetas antisarro

Estas golosinas están rellenas con una pasta a base de ingredientes naturales y extractos de plantas para combatir la placa bacteriana, como el aceite esencial de clavo: un fuerte antiséptico que ayuda a prevenir la acumulación de bacterias. Además, el té verde ayudará a nuestras mascotas a que mantengan un aliento más fresco. El recipiente tiene un tamaño de 300 gramos. Con una valoración en la web de 4,7 sobre 5 estrellas, los usuarios destacan su eficiencia: “Desde que lo he abierto le encanta, se come sus croquetas como si fueran las más deliciosas del mundo. A mi lo que más me gusta es que le ayudan a limpiarse los dientes”, afirma una usuaria.

Compra por 7,29€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de agosto de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.