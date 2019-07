13 accesorios para refrescar a tu mascota y llevarla de viaje este verano

Hay dos grandes preocupaciones que invaden a los dueños de perros y gatos cada verano: cómo evitar que pasen demasiado calor y qué hacer con ellos cuando salen de vacaciones. La primera cuestión es delicada por cuestiones de salud, ya que un golpe de calor puede ser muy peligroso para las mascotas. Y la segunda es importante para poder llevarlos de viaje de manera segura, cómoda y, sobre todo, divertida.

Conscientes de ambas inquietudes, en EL PAÍS Escaparate hemos puesto manos a la obra para seleccionar 13 accesorios en la web especializada de Tiendanimal que las resuelvan de manera práctica. Por un lado, hemos recopilado artículos que ayuden a refrescar y combatir el calor dentro y fuera de casa, como colchones, prendas y juguetes. Además, también hemos elegido productos para viajar en estas vacaciones con tu perro y tu gato en el coche, como transportines y barreras, y otros accesorios para cuidar y pasarlo bien con tu mascota.

CALOR

Cojín enfriador TK-Pet

Para reducir la sensación térmica de tu mascota en casa, una solución efectiva es este cojín enfriador, cuyo uso es muy sencillo. Funciona por contacto, es decir, cuando tu mascota se tumba encima, presiona el cojín, que empieza a inmediatamente a reducir su temperatura corporal. Esto se debe a su interior con sal inorgánica, polímero y agua, mientras que el exterior está elaborado con PVC, que resulta cómodo y confortable.

Compra desde 4,49€

Colchón refrigerante Fresh

El calor de las noches también puede ser incómodo para tu mascota. Para proporcionarle un descanso fresco durante el verano, este colchón guarda en su interior una manta con gel refrigerante, que garantiza una temperatura agradable. Además, se activa con el peso del animal, por lo que ofrece una mayor durabilidad. El exterior está fabricado con nylon resistente e impermeable y es completamente desenfundable, por lo que se puede lavar para mantenerlo limpio.

Compra por 17,99€

Collar refrescante para perros TK-Pet

Ya que los perros no pueden regular la temperatura corporal sudando, como los humanos, sino mediante el jadeo y las almohadillas de las patas, les cuesta más trabajo mantenerse frescos en el verano. Y ya que el cuello es una zona con mucho riego sanguíneo, es un lugar ideal para colocar un collar refrescante como este, que contiene un tubo de plástico relleno de gel en su interior para ayudarle a mantener la temperatura adecuada. Está disponible en tres tallas y dispone de cierre con velcro para un ajuste sencillo.

Compra desde 3,95€

Piscina plegable para perros TK-Pet

Nada refresca tanto como un baño de agua, y para los perros que disfrutan mojarse, ésta no es la excepción. Para ellos no habrá nada mejor que tener su propia piscina en el verano, en la que puedan refrescarse y jugar de manera segura, ya que su interior está recubierta con un material antideslizante y a prueba de uñas y garras que evita resbalones. No hace falta inflarla, ya que sólo hay que desplegarla, extenderla y llenarla de agua. Además, gracias a su flexibilidad, se puede adaptar a cualquier espacio, incluso las esquinas. También es posible adquirir la funda protectora (9,99 euros) para mantener el agua limpia mientras tu perro no esté dándose un chapuzón.

Compra por 19,95€

Pelota de agua refrescante Chuckit! HydroSqueeze

Qué mejor que refrescar a tu perro mientras juegas con él. Esta pelota de agua está compuesta, en realidad, por dos pelotas, una dentro de otra. La exterior está hecha con goma blanda resistente para que tu mascota la pueda morder cuanto quiera. Por su parte, la interior está elaborada con una espuma que absorbe el agua y, cuando el perro presiona desde el exterior, libera el líquido por medio de las ranuras exteriores para que lo pueda beber.

Compra por 7,49€

Cepillo para quitar el pelo muerto Yes!pH Universal

Los perros con mucho pelo pasan más calor en el verano, y ya que no es recomendable recortarles el pelaje por completo, una ayuda para deshacerse del pelo muerto les viene muy bien. Este cepillo es lo que necesitas para esa labor, ya que es seguro y fácil de usar. Se trata de un rastrillo que elimina el pelo muerto que se queda acumulado en las capas superficiales, así como en el subpelo capilar del animal, pero sin tocar las hebras nuevas ni hacerle daño a su piel. Cuenta con un mango ergonómico fabricado de goma antideslizante que facilita su uso y una cuchilla intercambiable de acero inoxidable. Además, para retirar el pelo sólo hace falta apretar un botón.

Compra por 21,99€

VIAJES

Cama de viaje enrollable TK-Pet Outdoor

A cualquier sitio que decidas llevar de viaje a tu mascota contigo, le hará falta un sitio cómodo para descansar. En esos casos, nada más práctico que esta cama de viaje tipo esterilla, que facilita su transporte gracias a su cinta, su asa de nylon y su capacidad enrollable. Está fabricada en Etisilk —a base de poliéster—, que a pesar de no ser un tejido impermeable, sí resulta muy útil para su limpieza y durabilidad, ya que repele el agua, los líquidos y los aceites.

Compra por 19,99€

Transportín Stefanplast Gulliver IATA

Para viajar en avión, coche, tren o barco con tu mascota, no hay nada más práctico y seguro que los transportines. Este modelo, además de estar fabricado en Italia con los mejores materiales, ofrece suficiente espacio en su interior para que tu perro o gato viajen cómodamente. Está compuesto de piezas desmontables para facilitar su limpieza y guardado, y posee una puerta de hierro que abre a modo de bisagra con cierre de seguridad. Además, dispone de rejillas en los laterales y en la parte superior para ventilar el interior y cumple con los requerimientos para los viajes en avión.

Compra desde 53,99€

Barrera separadora para coche universal TK-Pet Safe Dog

Cuando tu perro tiene que viajar en el maletero del coche es indispensable asegurarse de que no podrá saltar a los asientos delanteros ni lesionarse por repentinas frenadas. Evítalo con esta barrera separadora, que es fuerte, resistente, duradera y fácil de instalar. Tan sólo hay que ajustar las ventosas de las barras a lo alto y a lo ancho del maletero, y son aptas para la mayoría de coches, ya que sus medidas van de los 75 a los 134 cm de ancho y de los 90 a los 155 cm de alto.

Compra por 25,99€

Bebedero portátil Petkit Eversweet Travel

Durante los viajes, y más en época de calor, siempre es importante dar de beber agua constantemente a tu mascota. Para ello viene perfecto este bebedero portátil, galardonado en 2017 con el premio de diseño Red Dot, que cuenta con un innovador sistema de purificación de agua. Mediante un filtro de carbón activo reduce el cloro en el agua y elimina las impurezas, para que las mascotas no corran riesgos de infecciones. Su forma de arco se adapta a la forma de beber de los canes y cuenta con un botón de seguridad para bloquear la salida de líquido.

Compra por 19,99€

Set de comederos y contenedor para viaje

Si planeas un trayecto largo hasta tu destino estas vacaciones, es importante tener comida y agua disponibles para tu mascota en todo momento. Con este set de comederos podrás transportar hasta 1,75 litros de pienso —aproximadamente 1,5 kg— en un contenedor hermético y cuenta con dos recipientes, de 650 ml cada uno, en los que podrás ofrecerle alimento y líquidos en cualquier sitio y momento.

Compra por 6,99€

Bebedero de viaje plegable para perros TK-Pet Kibo

¿Te llevas de viaje a tu mascota a un sitio de excursionismo? Entonces requerirás ofrecerle agua constantemente, para lo que este bebedero es perfecto, ya que se trata de un diseño tipo bolsa ligero, plegable y completamente portátil. Dispone de un práctico cierre con cremallera y, gracias a su elaboración en nylon y poliéster de alta durabilidad, no pierde su forma nunca.

Compra por 2,99€

Chaleco salvavidas para perros TK-Pet Pirineos

Hay perros a los que les fascinan las piscinas y el mar y su instinto les ayuda a saber nadar desde el principio. Sin embargo, tanto para evitar que se cansen rápido como para prevenir accidentes, nunca está de más utilizar un chaleco salvavidas como este. Está fabricado en un nylon resistente y duradero, y su color naranja fluorescente, sumado a sus bandas reflectante, hacen que tu mascota esté siempre visible. Dispone de suficiente nivel de flotación entre las patas para mantener la cabeza sobre el agua y paneles laterales para proporcionar balance.

Compra por 17,99€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de julio de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.