"Me llamo Silvia y me van a matar": las mejores frases del discurso de los Goya 2020

Esto iba a dar mucho de sí: una gala que mezclaba a leyendas de ayer (Marisol) con leyendas de hoy (Almodóvar, Banderas y Cruz) y en un momento político convulso. Los astros estaban alineados para que el monólogo inicial de los Goya, en el que ya el año pasado Silvia Abril y Andreu Buenafuente se lucieron, volviese a dejar unas cuantas frases dignas de recordar. Sin embargo, fue corto e inofensivo, con muchos menos dardos que el de 2019. Para todo aquel al que los Goya pillan cenando fuera pero sin embargo quiere ser parte del momento, aquí están los mejores momentos de Silvia, Andreu y los guionistas en un discurso más corto de lo habitual, pero contundente.

“Hola, me llamo Silvia y me van a matar… en Twitter” (imitando al famoso “Hola, me llamo Ángela y me van a matar” de Tesis)

“En cualquier momento pongo un huevo, ya os lo digo” (Silvia Abril)

“Qué clima tiene Málaga, qué clima. Y qué hidratación” (en referencia a las actuales inundaciones)

“No sé como dirigirme esta noche a usted, porque el presidente es Barroso, Pedro es Almodóvar y el guapo es Banderas” (Andreu Buenafuente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez)

“El cine es el lugar donde más gente se ha juntado este año sin que la disuelva la policía”

“Este año los españoles han descubierto que existen dos cosas: el cine y Teruel”

“Mientras dure la guerra es un biopic del congreso, pero sin conexiones de Ferreras”

“La trinchera infinita es un drama sobre un hombre encerrado en su casa sin Netflix”

“Intemperie, de Benito Zambrano, es una película que a Luis Tosar se le metió entre ceja y ceja”

“O que arde es una película en la que Almeida tiene que elegir entre salvar el Amazonas o Notre Dame”

“Dolor y Gloria y Mientras dure la guerra son dos películas protagonizadas por banderas”

“Las películas de Almodóvar y Amenábar explican el último año: la izquierda se enredó en un laberinto de pasiones por culpa de los amantes pasajeros hasta que se quedaron los abrazos rotos en los presupuestos mientras los otros querían volver a un mundo entre tinieblas”

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.