Aulas para un mundo mejor

— Alejandro: Profe, desde que hemos hecho el proyecto, en casa compramos menos envases de plástico, cuando vamos al super.



— Moisés: Me ha gustado el proyecto. Hemos aprendido lo que tenemos que hacer para mejorar Lebrija.



— Lucía: Gracias al proyecto, en clase hemos aprendido a mejorar el medioambiente.



— Marina: Hemos aprendido que cualquiera puede ayudar a mejorar el planeta...



Estas manifestaciones responden al convencimiento y estado de ánimo de estudiantes de tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), del Instituto Público de Educación Secundaria ‘Virgen del Castillo’ de Lebrija (Sevilla), después de haber participado durante mes y medio (desde mitad de marzo hasta finales de abril de 2019) en el proyecto pedagógico #LebrijaSostenible.



En la entrada anterior ya nos referimos a algunos de los motivos, propósitos, características y tareas acometidas del proyecto. En esta ocasión, avanzamos más y analizamos su base didáctica: una secuencia pedagógica de indagación cooperativa sobre temáticas valiosas para la vida real de los estudiantes.



Docentes implicados en el proyecto habían venido expresando la necesidad de llevar a las aulas el estudio de situaciones relevantes de actualidad, presentes en los medios, las rrss y en el debate social. Situaciones como la muerte de inmigrantes, la violencia machista, el cambio climático, la pobreza y los conflictos sociales... necesitaban un tratamiento educativo integral, interactivo y de cierta profundidad. Buscaron un núcleo didáctico generador y lo encontraron en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.



El tratamiento didáctico de los ODS permitía, además, abordar con más sentido los contenidos del currículo oficial de la asignatura de Geografía e Historia, en especial los ámbitos temáticos relacionados con la economía sostenible y el cuidado del medio ambiente.

17 objetivos para transformar nuestro mundo Naciones Unidas En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

Manuel Jesús Fernández, profesor de Educación Secundaria en Ciencias Sociales, y creador de este proyecto considera que “... en la escuela se necesita abordar temas que de verdad importan, problemas reales y, en este caso, pensamos que urgentes (...) hacer ver que las Ciencias Sociales sirven para mucho más que para saber de fechas, nombres o datos y que es un área que puede ayudar de manera muy clara en esa relación necesaria entre la Escuela y el mundo real.”

El armazón didáctico de este proyecto requería un planteamiento metodológico diferente al habitual. Era preciso, por su carga vivencial, organizar entornos de aprendizaje, en colaboración, sustentados en la indagación y la implicación personal. Este modo de aprender les iba a facilitar el estudio de las temáticas contempladas en los ODS y aprender de su significado y consecuencias.

La investigación educativa (p. ej., NCREL, 2003; Partnership for 21st Century Skills, 2004), pone de manifiesto que los estudiantes aprenden más profundamente cuando aplican los conocimientos trabajados en clase a los problemas del mundo real. Los enfoques basados en la indagación, acordes con este planteamiento, permiten avanzar y consolidar nuevos aprendizajes, necesarios en este siglo XXI, como la comunicación, la colaboración, la creatividad y el acceso al conocimiento desde una actitud y habilidades de pensamiento crítico, divergente y en profundidad.

Este tipo de enfoques metodológicos reclaman, por otra parte, una sólida competencia profesional en el docente. Si no se entienden bien y se aplican torpemente, por no estar bien estructurados, los resultados que se obtienen son más pobres de lo esperable.

Estas circunstancias estaban presentes en el proyecto #LebrijaSostenible. Manuel Jesús Fernández (el profesor que lideraba esta iniciativa) contaba con experiencia suficiente en la aplicación de este tipo de metodologías indagatorias (Aprendizaje Basado en Proyectos —ABP—, Basado en problemas, Aprendizaje a través del diseño, Flipped Classroom —Clase invertida—, Aprendizaje y Servicio —ApS—...). Sus diseños y prácticas de aula son conocidos y reconocidos en las rrss por sus colegas profesionales; así como, sus publicaciones y actividad como formador en este tipo de metodologías.

ampliar foto Una de las actividades del Proyecto #LebrijaSostenible para reforzar el aprendizaje de los ODS: Cada grupo tenía que diseñar una ruleta con material reciclado donde incorporar las preguntas que habían planteado anteriormente sobre los objetivos trabajados Manuel Jesús Fernández

La secuencia de trabajo docente desplegada en el proyecto #LebrijaSostenible nos permitirá ilustrar estas metodologías y los hitos de un proceso de aprendizaje adaptado a un propósito complejo de renovación de ideas e implicación de cada estudiante.

En una fase inicial se quiso vincular el proyecto con las necesidades manifestadas por estudiantes y profesores en referencia a una cuestión de plena vigencia. Recordemos que el viernes 15 de marzo de 2019, un grupo de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y docentes se habían concentrado en el patio del instituto en un acto simbólico de ‘enterramiento’ del planeta. Reclamaban la adopción de acciones efectivas contra el calentamiento global y el cambio climático promovidas por Juventud por el clima (Fridays For Future).

Este hecho dio lugar a que se abriera un diálogo en la clase de tercero de ESO sobre la incorporación, en la materia de Geografía e Historia, de un proyecto de aprendizaje centrado, entre otras temáticas, en el Cambio climático. Con este primer acercamiento no iba a ser suficiente, se hacía necesario desplegar más actividades de concienciación y motivación que ayudaran a definir con cierta precisión las situaciones y temáticas con las que se iban a encontrar y desafiar algunos supuestos poco elaborados.

Estaban dando los primeros pasos en una secuencia de aprendizaje definida como ‘Design Thinking’ (Pensamiento de Diseño o Aprendizaje a través del Diseño —ABD—) desde la que encontrar ideas para la comprensión de la realidad y búsqueda de soluciones.

Secuencia de Aprendizaje a través del Diseño —ABD— Image from PNG Image

Esta secuencia les iba a servir como estructuradora de temáticas y tareas, aprendizaje, revisión y para que los estudiantes tomaran conciencia de su propia evolución.

Este enfoque entiende que el aprendizaje es más profundo cuando se pide al alumnado el diseño y la creación de un producto final (‘un prototipo’, artefacto...) con el que mejorar la comprensión del problema y lograr la aplicación de los conocimientos adquiridos.

Para conseguir estos propósitos en esta fase inicial, Manuel Jesús Fernández preparó un vídeo, de anticipación e impacto, al que tituló ‘Lebrija 2027’. Se trataba de abordar el tema del calentamiento climático que, en ese momento, era el de mayor presencia entre sus estudiantes. El vídeo mostraba las posibles consecuencias que en sus vidas tendría la llegada de un huracán a la localidad de Lebrija.

Después del correspondiente diálogo, continuaron con otra actividad de concienciación; en este caso, sobre el control de los residuos mediante el despliegue de prácticas de Reciclado, Reutilización y Reducción (La regla de las tres erres).

A continuación, presentamos uno de los padlet construidos con las propuestas de algunos estudiantes sobre los modos de reducir su huella de carbono.

A modo de ilustración, facilitamos también una planificación de esta misma tarea (Reducir, Reutilizar y Reciclar) integrada en el currículo de Geografía e Historia, elaborada por Manuel Jesús Fernández para el #ProyectoODS, desplegado en primero de ESO, durante el curso 2019-20.

Con objeto se seguir avanzando en esta fase inicial de definición del problema, en este caso medioambiental, y de desafío de supuestos, cada estudiante editaba un vídeo, caracterizando una situación (La isla de plástico, p. ej.,), exponiendo riesgos y posibles consecuencias. También visionaron y otro vídeo sobre ‘La economía circular’ y las necesidades de cambio en la estructura productiva mundial.

Perspectivas y desafíos de los enfoques de aprendizaje basados en la indagación Brigid Barron y Linda Darling-Hammond

Un estudio comparativo longitudinal realizado por Boaler (1997, 1998) llevó a cabo un seguimiento de estudiantes, durante tres años, en dos escuelas británicas, comparables en sus logros académicos anteriores y nivel socioeconómico. Una utilizaba un currículo tradicional y la otra un currículo basado en proyectos.



La escuela tradicional ofrecía una enseñanza dirigida por el docente organizada alrededor de textos, cuadernos de ejercicios y pruebas frecuentes en clase.



La enseñanza en la otra escuela utilizaba proyectos abiertos en clases heterogéneas. Usando un diseño previo y posterior a las pruebas, el estudio demostró que aunque los estudiantes adquirían un aprendizaje comparable, cuando se los sometía a pruebas sobre procedimientos básicos de matemáticas, los que habían participado en el currículo basado en proyectos obtuvieron mejores resultados en problemas conceptuales contemplados en el examen nacional.



En el tercer año del estudio, aprobaron este examen muchos más estudiantes de la escuela basada en proyectos que de la escuela tradicional.



Boaler observó que, aunque los estudiantes de la escuela tradicional “pensaron que el éxito matemático reside en poder recordar y utilizar reglas”, los estudiantes del ABP habían desarrollado un tipo de conocimiento matemático más flexible y útil, que los involucró en “la exploración y el pensamiento” (Boaler, 1997: 63)

Las actividades anteriores dieron paso a una segunda fase de la secuencia,la de idear y prototipar. Como comentaba uno de los alumnos “ahora, como siempre, nos toca... pensar”.

En esta fase, como en todos los proyectos de trabajo del curso, utilizaron el modelo ‘Flipped Classroom’ (Dar la vuelta a la clase). Manuel Jesús, les facilitó un vídeo de introducción a los ODS, acompañado del correspondiente formulario de reflexión (“¿Quiénes son los responsables de cumplir los ODS?: Los gobiernos, Las asociaciones, Las personas, Todas las anteriores; ¿Qué tres ODS te parecen más relevantes? ¿Qué objetivo te interesa más? ¿Se podrían aplicar a Lebrija? Explica tu respuesta...”). Pretendía el acercamiento reflexivo y activo a la temática.

La metodología de ‘clase invertida’ utiliza la información disponible en la red, en soporte vídeo, o en su ausencia producida por elpropio docente, para acercar conceptos básicos al estudiante, liberando tiempo de aula para el debate colectivo, la resolución de dudas, la profundización, el trabajo cooperativo, el aprendizaje entre iguales...

Había llegado el momento de Idear fórmulas, soluciones, propuestas… de conocer a fondo los ODS, evidencias y datos disponibles e indagar posibles soluciones. Fue un trabajo colectivo, en pequeño y en gran grupo, de profundización en el que abordaron el estudio de las causas y los problemas para el desarrollo de posibles medidas. Se valoraron y tomaron decisiones sobre las acciones que contraban con mejores condiciones para ser adoptadas en su entorno, en su localidad.

Finalmente, cada pequeño grupo se organizó para el estudio en profundidad de dos o tres de los objetivos de desarrollo sostenible; planificaron su exposición y defensa en clase.

La actividad de exposición y defensa de una temática es algo fundamental, las audiencias demandan coherencia y alto nivel de comprensión, requieren explicaciones con sentido, clarificación de puntos confusos, etc. Exigen plazos, disciplina y reflexión acerca de la calidad de lo que se expone; programación y establecimiento de prioridades. Supone un aprendizaje de habilidades cognitivas y sociales difícilmente adquiribles con una metodología más tradicional.

En estas sesiones de debate y trabajo grupal surgió la idea que se transformó en lo que se sería el producto final del proyecto (‘el prototipo’, la tarea referencial...) que desembocó, a su vez, en una acción de máxima implicación social, mutó en un proyecto de aprendizaje-servicio. Habían tomado conciencia de que muchas de las medidas que estaban proponiendo podrían ser expuestas en el Consistorito de su localidad, ante el alcalde de Lebrija.

Al principio hubo algo de incredulidad —cuenta Manuel Jesús— pero una vez debatida, se consideró buena idea y se optó por su preparación y puesta en práctica. En el curso 2019-20, en el nuevo #ProyectoODS, el prototipo sería otro: Diseñar la creación de una ONG para la sostenibilidad del planeta en alguno de sus aspectos: cambio climático, justicia social, ciudades sostenibles...

Finalmente, llegaron a la fase final de implementación y evaluación. Cada grupo construyó un discurso de presentación que se leyó en clase y sirvió de base para el que finalmente confeccionaron y llevaron al Ayuntamiento en un acto solemne que se vio reflejado en la prensa y televisión local.

El resultado fue verdaderamente enriquecedor, tanto para el alumnado y docentes, como para el centro en su globalidad, el ayuntamiento y la localidad de Lebrija. Así se valoró en clase y lo manifestaron las autoridades representativas del municipio.

La evaluación que hicieron permitió obtener conclusiones y formular propuestas, para su rediseño, que se han ido reflejando en la continuidad y evolución del proyecto #LebrijaSostenible en el #ProyectoODS. Aulas comprometidas para intentar hacer un mundo mejor. El nuevo proyecto se despliega en el presente curso 2019-20, en primero y tercero de ESO del IES ‘Virgen del Castillo’ y en el IES ‘Ifach’ de Calpe (Alicante), junto a una campaña de concienciación para todo el IES ‘Virgen del Castillo’.

Alumnos y alumnas del IES Virgen del Castillo presentan sus propuestas para una “Lebrija más sostenible” Ayuntamiento de Lebrija

Para Lebrija y su ayuntamiento ha sido un proyecto muy valioso, tal como tuvo ocasión de manifestar el alcalde, que puso en valor las propuestas planteadas y, como representante de Lebrija, se mostró interesado por algunas de ellas; entre otras, las papeleras de reciclaje y el sello de comercio o empresa sostenible (el compromiso de las empresas y comercios de Lebrija con la sostenibilidad del planeta se podría demostrar obteniendo un distintivo que figurase en sus establecimientos y sitios web y que los identificara, según el grado de compromiso, entre una y cinco estrellas).

El centro, por su parte, ha conseguido convertirse en referencia local. Ha sido la institución donde surgieron las propuestas, gracias al trabajo de estudiantes y docentes.

Manuel Jesús afirma... “desde mi perspectiva docente, el proyecto ha resultado todo un éxito. Aumentó el compromiso del alumnado con el entorno y la comunidad, se prestó un servicio a la comunidad, pudimos comprobar el valor motivador y de profundización del aprendizaje contextualizado, logró una mayor concienciación sobre la problemática planteada en los ODS y el protagonismo alcanzado por el alumnado fue un hecho”.

También el alumnado tuvo ocasión de expresar sus valoraciones. Algunas de ellas, además de las facilitadas al comienzo de este relato, se incorporan a continuación.

— Teresa: El proyecto ha sido muy interesante porque tiene que haber justicia, y estaría bien un mundo sin contaminación. He aprendido muchas cosas, que no me había dado cuenta, y qué habría que hacer para un mundo sostenible.

— Antonio: Lo importante es darse cuenta de que es algo del día a día y que todos podemos hacer cosas.

— Esther: Son temas muy importantes que nos interesan mucho y que casi nunca se tratan en clase y por eso me ha parecido muy interesante.

— Rosario: El proyecto me ha enseñado que entre todos tenemos que cuidar el planeta para construir un futuro mejor.

Un resumen general de las valoraciones de los estudiantes, utilizadas por Manuel Jesús como referencia de mejora, se recoge en el siguiente documento.

Hasta aquí la experiencia. Pero hay una conclusión o noticia más. Probado su valor y viendo sus posibilidades, Manuel Jesús, desde una visión comprometida de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, se ha propuesto diseñar un Recurso Educativo Abierto (REA), una propuesta didáctica, sustentada en esta metodología indagatoria, en la que se plantea la enseñanza de toda la materia de Geografía de 3º de ESO, girando alrededor de los ODS. La iniciativa ya se aplica en el curso 2019/20; es una propuesta proyecto inicial que busca la participación de otros centros: Me apunto al Proyecto #ODS.

En el vídeo siguiente podemos identificar el enfoque adoptado.

Trascurrido el primer trimestre del nuevo proyecto, encontramos en el siguiente vídeo algunas manifestaciones del alumnado sobre los aprendizajes conseguidos.

“Es necesario actualizar el conocimiento impartido en las aulas, proponerlo y enseñarlo de modo que sea potenciador de las capacidades de conocer de los alumnos y de manera que pueda facilitar la comprensión ordenada del mundo que nos rodea en el entorno más inmediato, a la vez que se contemplan las relaciones complejas con un medio globalizado.” (Gimeno Sacristán, 2018)

(**) Manuel Jesús Fernández Naranjo es profesor de Educación Secundaria en el Instituto de Educación Secundaria ‘Virgen del Castillo’ de Lebrija (Sevilla), interesado en las metodologías activas y formador en Flipped Classroom (Clase invertida) y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Es miembro del Consejo editorial de la publicación virtual ‘The Flipped Classroom’, cuenta con amplio reconocimiento entre docentes y profesionales de la educación, y sus materiales de enseñanza, disponibles en la red, son de amplia referencia y utilización.

(***) Agradecemos al resto del profesorado y comunidad educativa del Instituto de Educación Secundaria ‘Virgen del Castillo’ de Lebrija (Sevilla) por acoger y prestar apoyo a este tipo de iniciativas educativas innovadoras.

(****) Agradecemos la colaboración de la ilustradora Silvia Campos en la composición de esta entrada.