LebrijaSostenible

Sucedía en el patio del Instituto Público de Educación Secundaria ‘Virgen del Castillo’ de Lebrija (Sevilla). Eran las 10 horas y 15 minutos de la mañana del viernes, 15 de marzo de 2019. Un grupo de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y docentes se concentraban en el patio del instituto en un acto simbólico de ‘enterramiento’ del planeta.



Los estudiantes leían un comunicado de denuncia del deterioro actual de la Tierra y exigían ‘pasar a la acción’,adelantándose, de alguna manera, a lo que expresa el lema (#TiempoDeActuar) adoptado en la Cumbre del Clima 2019.



Esta escenificación mostraba la solidaridad de una comunidad escolar con las movilizaciones y protestas estudiantiles, reclamando acciones efectivas contra el calentamiento global y el cambio climático promovidas por Juventud por el clima (Fridays For Future).



La dramatización pública de este compromiso no era un acto aislado; formaba parte de la planificación curricular de Manuel Jesús Fernández Naranjo. Este profesor de Geografía e Historia consideraba muy relevante, desde su materia y en tercero de la ESO, propiciar un escenario de aprendizaje en torno a las acciones posibles de lucha contra el cambio climático que podrían adoptase en el entono vital de sus estudiantes.



Durante el desarrollo del acto, una de las alumnas de Manuel Jesús, se le acercó y le dijo: “maestro, deberíamos hacer más cosas, hacer algo más”; pero no fue solo ella, otro de los profesores del Departamento de Ciencias Sociales conversando de vuelta a clase declaraba… “Manuel, es obligado; deberíamos hacer algo más, tendríamos que contribuir mucho más, desde los centros educativos, a concienciar de los riesgos del cambio climático”.



Estas consideraciones encontraban en Manuel Jesús el terreno abonado. Meses antes se había manifestado en su blog, coincidiendo con estas preocupaciones.



“... llevo planteando desde hace tiempo que en las aulas se vea y se hable de la actualidad, por muy dura que ésta pueda ser: asesinatos machistas, muertes de migrantes, temporales, huracanes, conflictos sociales, problemas medioambientales, elecciones, nacionalismos… e intentando desarrollar proyectos que traten esos temas.” (Manuel Jesús Fernández, #ODS: Escuela y compromiso)



Transformar algunas de estas inquietudes en decisiones curriculares ya dependía solo de la aceptación y el apoyo de sus estudiantes.



Había llegado el momento de trasladar este plan al currículo y al trabajo de clase del alumnado de tercero de la ESO. Se le propuso hacer un paréntesis en la planificación general del curso, estructurada en torno a un amplio proyecto denominado ‘Actúa‘, y arbitrar un tiempo (desde mitad de marzo hasta finales de abril) para la reflexión, investigación y aprendizaje en torno a los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Pero escuchemos mejor este planteamiento en palabras de Manuel Jesús.





Se encontraban trabajando el proyecto ‘Mi empresa’, en el que cada grupo debía crear una organización productiva sostenible. Fue fácil relacionarlo con esta temática y proponer hacer un alto, centrando el trabajo específicamente en los ODS.

Los estudiantes acogieron con interés esta iniciativa. Se les abría una magnífica oportunidad para desarrollar un proceso pedagógico colectivo de investigación, conocimiento, compromiso y acción, aplicado a su entorno vital próximo. La propuesta pedagógica la denominaron #LebrijaSostenible y estaba fuertemente vinculada al currículo oficial de la asignatura de Geografía e Historia, en especial a los contenidos de economía sostenible y cuidado del medio ambiente.

“... tenemos que hacer algo, que la Escuela se implique en hacer que la sociedad sea más consciente y esté más preparada para conseguir un planeta sostenible, más limpio y justo, y creemos que el currículo de 3º de ESO de Geografía e Historia nos viene como anillo al dedo.” (Manuel Jesús Fernández, Explicación del proyecto. ODS)

Una prueba de su viabilidad es la planificación curricular elaborada por Manuel Jesús, en un desarrollo de este proyecto, mucho más ambicioso, que empezó en el curso 2019-20 y que os animamos a consultar.

Integración de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la programación de la materia de Geografía en el tercer curso de la ESO | Manuel Jesús Fernández

La tarea culminaba en la elaboración de una serie de propuestas, acordes con cada uno de los ODS, construidas desde la indagación, la consulta, la fundamentación y con el condicionante de que fuesen realizables.

ampliar foto Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015 @SILVIAKMPOS

Sello: "Lebrija_sostenible" El compromiso de las empresas y comercios de Lebrija con la sostenibilidad del planeta se podrá demostrar obteniendo un distintivo que figure en sus establecimientos y sitios web, indentificándose según el grado de compromiso, de 1 a 5 estrellas:



1. Compromiso para reducir, reutilizar y reciclar residuos.

2. Compromiso para la menor utilización de plásticos posible hasta quedar libre de plásticos.

3. Compromiso para pagar salarios dignos e igualitarios para empleadas y empleados.

4. Compromiso para donar productos desechados a asociaciones y ONG.

5. Compromiso para colaborar activamente con instituciones, asociaciones y ONG en la sostenibilidad de Lebrija. se definían y fundamentaban mejor para poder ser presentadas en un Pleno del Ayuntamiento y defendidas ante el Alcalde de Lebrija.

En este escenario, el alumnado buscaba soluciones al deterioro observado en su entorno más próximo. Se sirvieron de espacios web como: ‘La lección más grande del mundo’ de UNICEF, ‘Objetivos de desarrollo sostenible’, de la ONU... ; en este caso, se centraron en el estudio del documento ‘170 Acciones para Transformar Nuestro Mundo’, disponible en el espacio web de Naciones Unidas.

Manuel Jesús añadió, también, un recurso propio: la creación de la etiqueta #ODS, en Twitter y, con ello, la posibilidad de interacción ‘on-line’. Era la manera de articular actualidad, colaboración, formación y compromiso educativo. La sistemática consulta del hashtag les facilitaba información y propuestas procedentes de la ciudadanía y de las organizaciones más interesadas, de la prensa... La información obtenida les ayudaba en la comprensión del significado y la relevancia de cada objetivo, en la argumentación de su defensa y en la formulación de posibles actuaciones.

Algunas de las propuestas elaboradas por los estudiantes de tercero de ESO fueron...

“Usos domésticos.

♦ Apagar luces y aparatos eléctricos cuando no se necesiten y enchufar los aparatos en regletas para poder apagarlos cuando no hagan falta.

♦ Ducharnos en vez de bañarnos y que las duchas sean cortas.

♦ Asegurarse de que la carga de la lavadora y el lavavajillas estén completas.

♦ ...

Las compras

♦ Comprar productos que estén mínimamente empaquetados.

♦ Comprar en empresas y establecimientos que aplican prácticas sostenibles.

♦ Comprar productos locales.

♦ Usar electrodomésticos menos contaminantes.

♦ Llevar su propia bolsa a la compra...

♦ ...

Movilidad

♦ Evitar utilizar el coche.

♦ Ir andando o en bicicleta a los sitios.

♦ Mantener el coche en buen estado..."

Con estas propuestas los estudiantes prepararon un alegato que defendieron ante el Alcalde de la ciudad y las Delegadas provinciales de Educación y Consumo. A juzgar por los comentarios volcados en la crónica del acto, recogida en la web del Ayuntamiento de Lebrija (Alumnos y alumnos del IES Virgen del Castillo presentan sus propuestas para una “Lebrija más sostenible”), la iniciativa tuvo una espléndida acogida: “Pepe Barroso (Alcalde de Nebrija) ha querido dirigir un especial agradecimiento a todos los chicos y chicas que allí se han dado cita ‘por ser una juventud comprometida y responsable con la ciudad’, motivo de orgullo pues ‘el futuro de nuestra localidad está asegurado’.

ampliar foto El Alcalde de Lebrija, Manuel Jesús Fernández, las chicas y los chicos de tercero de ESO del IES ‘Virgen del Castillo’ posan juntos una vez finalizado el acto de presentación de las propuestas para un ‘Lebrija sostenible’ Ayuntamiento de Lebrija

La escuela ─afirma Manuel Jesús─ puede hacer mucho más por muchas cosas; sobre todo, como se pronuncia la ONU, por concienciar a las nuevas generaciones sobre la necesidad de “erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos”.

La complicidad e implicación de los más jóvenes en este desiderátum es fundamental y necesita de las instituciones democráticas e inexcusablemente de las educativas. La vida escolar y los aprendizajes son elementos básicos para la creación de complicidades y la formación de actitudes.

Cambiar la organización curricular supone un paso decisivo y a esto contribuye Manuel Jesús facilitando la siguiente infografía, en la que de manera esquemática muestra la implicación temática y procedimental de un abanico amplio de áreas, materias y asignaturas (Biología, Geología, Geografía, Historia...) a la hora de trabajar los ODS. Si bien, su desarrollo reclama una metodología de Trabajo por Proyectos y una planificación de unidades didácticas integradas.

Con los proyectos de aprendizaje “... se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo van a terminar; se van enriqueciendo con propuestas y aprendizajes conforme se desarrollan. Por eso, quizá, no causó tanta perplejidad centrarnos más de lo previsto en el estudio específico de los ODS”, comenta Manuel Jesús.

Esta concepción y esta practica nos permiten afirmar que es posible disponer, construir, planificar y desarrollar otro currículo con el que “... los jóvenes aprenden a ser ‘interpretes críticos’ de su sociedad. Se les alienta a que, cuando se enfrenten a algún conocimiento o un punto de vista, se hagan preguntas como éstas: ¿Quién dijo esto? ¿Por qué lo dijeron? ¿Por qué deberíamos creerlo? y ¿quién se beneficia de que lo creamos y nos guiemos por ello?” (Appel y Beane, Escuelas democráticas)

ampliar foto Proyecto ‘Lebrija sostenible’ MANUEL JESÚS FERNÁNDEZ

Hemos relatado solo un momento, una decisión, un proceso y las bases de la construcción colectiva de una reflexión, así como un conjunto de acciones en torno a los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Nos queda pendiente compartir un modo de proceder en el aula, utilizando una secuencia didáctica indagadora, el despliegue de metodologías activas, la utilización didáctica de los recursos del entorno, el diálogo colectivo, las tecnologías... y, también, apuntar logros y dificultades encontradas en el desarrollo del proyecto; pero de todo esto nos ocuparemos en la próxima entrada.

Continuará...

(*) Versión para profesionales en ResearchGate (Descargar en PDF).

(**) Manuel Jesús Fernández Naranjo es profesor en el Instituto de Educación Secundaria ‘Virgen del Castillo’ de Lebrija (Sevilla), interesado en las metodologías activas y formador en Flipped Classroom (Clase invertida) y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Es miembro del Consejo editorial de la publicación virtual ‘The Flipped Classroom’. Cuenta con amplio reconocimiento entre docentes y profesionales de la educación. Sus materiales de enseñanza, siempre disponibles en la red, se consideran de referencia y son muy utilizados por otros docentes.

(***) Agradecemos al resto del profesorado y de la comunidad educativa del Instituto de Educación Secundaria ‘Virgen del Castillo’ de Lebrija (Sevilla) por acoger y prestar apoyo a este tipo de iniciativas educativas innovadoras.

(****) Agradecemos la colaboración de la ilustradora Silvia Campos en la composición de esta entrada.