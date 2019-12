20 años jugándose el código postal de su pueblo

Manuel González, utrerano de 62 años, lleva dos décadas comprando el mismo número de la lotería, el 41.710, el código postal de Utrera. Su perseverancia se ha visto recompensada la mañana de este domingo con el cuarto premio de la Lotería de Navidad. “Todas las semanas lo juego, dos décimos del mismo número, pero para Navidad he comprado cinco”, ha comentado este domingo Manuel González, rodeado de amigos y familiares, muchos de ellos también agraciados, y en plena celebración. La administración número uno de Utrera, ubicada en la plaza de la Constitución, ha vendido 129 series de su código postal, una tradición a la que, después de Manuel González, se han ido sumando muchos vecinos. En el municipio han caído 26 millones de euros, todos vendidos en ventanilla y muy repartidos entre los 52.000 habitantes del municipio.

"Siempre juego tres números, los mismos, dos décimos de cada uno por semana, que son 36 euros. Tengo mucha suerte y suelo ganar algo, no le pongo dinero. Hace 20 días que compré los mismos números para el Sorteo del Niño", explica González, a quien le han tocado 100.000 euros, "creo que soy el que más lleva del pueblo o, por lo menos, el que lo ha dicho". Manuel, que está prejubilado por enfermedad y tiene tres hijos y dos nietos, asegura que no le hace falta nada.

"Lo que me ha tocado es para mis hijos. Gracias a Dios, yo estoy bien con lo que tengo. Disfruto viéndolos bien a ellos. El único que ha pedido ya algo es mi nieto más pequeño, Pablo, que tiene ocho años y quiere 'un campo con gallinas'. Yo le he dicho que sí, que no se preocupe que se lo voy a comprar", adelanta González.

Sin salir de la familia, ni del bar de Utrera en el que muchos vecinos lo han estado celebrando por todo lo alto, con cante y baile incluidos, a una hija de Manuel le ha tocado también gracias al código postal de Utrera. "Mi mujer lleva el número a medias con su comadre. Así que a eso, le vamos a sumar lo que le ha prometido su padre", comenta Miguel Ángel Sousa, trabajador de la construcción y yerno de Manuel.

En la misma improvisada fiesta, entre botellas de cava y carteles con el número de la suerte, Manuel Izquierdo, empleado de Telefónica, también celebra su "pellizquito". "Yo lo llevo a medias con una amiga, Mercedes Bernal, así que me da para un viajito con mi familia y algo para los niños".

El 41.710, como el código postal, ha estado muy repartido. La mayoría de los agraciados que han salido este domingo a la calle a celebrar el premio tienen un décimo o lo juegan a medias con otra persona. El premio, además, viene con regalo incluido ya que Hacienda ha declarado exentos de impuestos los premios de hasta 20.000 euros para los sorteos que se celebren en 2019; cuantía que se duplica en el 2020. Así que para los que jueguen a la Lotería del Niño, la cuantía exenta será de 40.000 euros.

Vecinos de Utrera, este domingo festejando el cuarto premio, número que coincide con el código postal del pueblo. paco puentes

Andalucía, la segunda comunidad autónoma después de Madrid que más gasta en la Lotería de Navidad (448,7 millones de euros). En Sevilla, la administración El Atrapa Sueños ha vendido 10 décimos del Gordo y su propietario, José María Nogales, un verdadero showman, lo ha celebrado por todo lo alto descorchando casi una docena de botellas de cava. En la capital andaluza, también se ha vendido el tercero, en El Gato Negro. Además, uno de los quintos premios ha dejado casi dos millones de euros en Coria del Río.

En la provincia de Málaga, el principal premio ha sido un segundo vendido por una administración del barrio obrero de Puerta Blanca. El tercero y el cuarto también han dejado algún pellizco en diversos municipios malagueños, así como varios quintos. Especialmente el 69.823, que ha dejado 600.000 euros en Torrox justo en uno de los días grandes de la localidad, que hoy celebra la fiesta de las Migas. En Roquetas de Mar (Almería) ha caído uno de los quintos, el 6.293, que ha dejado cerca de un millón y medio de euros, informa Nacho Sánchez.

Almuñécar (Granada) ha conseguido cinco millones de euros gracias a un tercero, el 00750, del que se vendieron 10 series. El número era, han explicado desde la administración “muy bajito” y no gustaba por lo que devolvieron 30 series. Es decir, han dejado volar 15 millones de euros. Un cuarto premio ha dejado en Alamedilla (650 habitantes) 1,2 millones de euros. Los 60 décimos los vendió el dueño del supermercado Komo-Komo, que ha asegurado que el premio está muy repartido. El alcalde, Torcuato Cabrerizo, está “muy feliz” con el premio y con lo bien que le viene al pueblo, informa Javier Arroyo.

El máximo premio que conseguido la provincia de Cádiz ha sido el tercero, con la serie vendida en la mítica Administración Arias, en la capital. Además, la misma localidad, Jerez, San Fernando, El Puerto, Sanlúcar, Chipiona y Algeciras han sido agraciadas con números sueltos o series únicas de dos cuartos y tres quintos premios. En la provincia de Huelva, la fortuna ha sido menos generosa, en Punta Umbría han repartido 100.000 euros de un tercero. Además, en La Antilla y en San Bartolomé se han vendido décimos de un cuarto y un quinto, respectivamente, informa Jesús A. Cañas.

En Jaén, la suerte ha llegado a Torredonjimeno, donde se han vendido 100 décimos del 10.990 (número siguiente al segundo premio) premiados con cerca de millón y medio de euros; mientras que en Córdoba, la suerte ha dejado parte de dos quintos premios en Pozoblanco y en Fuente Palmera.