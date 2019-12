Un hombre gana 18 millones al comprar 36 series del tercer premio de la Lotería de Navidad en Lleida

Un hombre ha ganado 18 millones de euros en el sorteo de la Lotería de Navidad de este domingo al comprar 36 series del tercer premio, el 00750, un número que pidió en un estanco de la calle Jacint Verdaguer, en Mollerussa, un municipio de unos 14.700 habitantes de la provincia de Lleida. El dueño del estanco, Josep Saló, ha explicado que no conoce al hombre que le pidió ese número: "Una petición fuera de serie que pudimos conseguir", ha dicho. "Me dijo que si salía ese número se pondría contenta la familia", ha afirmado el propietario del estanco, que ha confesado que le extrañó que pidiera tanto dinero de un mismo número. "Le hizo gracia el número, tuvo un presentimiento y acabó comprando todas las series", ha añadido Saló, que aún no ha hablado con el comprador de los décimos premiados y desconoce su paradero.

Cada décimo cuesta 20 euros, y cada serie cuenta con 10 décimos, por lo que el agraciado se dejó 7.200 euros en el número 00750. El dueño del estanco ha contado que hace unos años, en 2014, su estanco también repartió décimos de un segundo premio de la Lotería de Navidad.

El tercer premio reparte 85 millones de euros en 170 series. Es decir, 500.000 euros por serie (50.000 euros por cada décimo). El premio está muy repartido, pero los municipios que más han vendido este número son Almuñécar (Granada), con 40 series, y Ripoll (Girona), con 33. Además, ha caído en las provincias de Albacete, Alicante, Barcelona, Cádiz, Castellón, Las Palmas, Lleida, Lugo, Madrid, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Bizkaia y Zaragoza. El número ha sido cantado por Wendy Elizabeth Laborde Valverde y Nicole Elizabeth Valenzuela Vázquez a las 11.11, en el quinto alambre de la quinta tabla.

El sorteo Extraordinario de Navidad de este 22 de diciembre reparte un total de 2.380 millones de euros en premios, entre los que destacan el primer premio, conocido como el Gordo de la Lotería, un segundo premio, este tercer premio, dos cuartos y ocho quintos, a los que se unen las pedreas y los reintegros.

El Gordo, que ha recaído en el número 26590, se ha cantado el primero de la mañana, casi recién empezado el sorteo, cuando apenas habían transcurrido ocho minutos. El premio ha tocado, principalmente, en Salou (Tarragona), Salamanca y San Vicente del Raspeig (Alicante), pero también en Alcoy (Alicante), Moraira (Alicante), Barcelona, Súria (Barcelona), Beniaján (Murcia), Las Torres de Cotillas (Murcia), Sevilla y Madrid.