El error afortunado de Bizum

Carmen Hinojosa Navas ha tenido hoy una doble celebración. A su 50 cumpleaños se ha sumado la aspiración de cualquier lotero: dar un premio importante en el sorteo de Navidad. Su administración, la número 31 de Madrid, conocida como Los Buhitos por su afición a coleccionar figuras de este ave, ha repartido 102 series del segundo premio, el 10989, lo que supone 127,5 millones de euros. En su mayoría han ido a parar al Grupo BC, una empresa de asesoría hipotecaria con 3.000 empleados y 70 centros en España.

Una de las empleadas de esta compañía, Sandra García, de 31 años, ha sido una de las pocas que acudió a la administración. La acompañaban su marido Óscar y Sofía, una de sus dos hijos. “Cuando ha salido el número, me he quedado solo con la terminación, con el 89, porque sabía que era la que llevábamos. Luego ha empezado a sonar el teléfono y nos hemos comunicado la noticia entre los compañeros”, ha explicado Sandra, que lleva dos años en la empresa y que mañana, pese a estar de vacaciones, irá a la sede de BC, en Aravaca, para celebrarlo. La intención de Sandra ahora es pagar la hipoteca y “darse algún capricho”. El décimo que ha mostrado entre lágrimas a las cámaras le supondrá 104.000 euros, tras pagar los impuestos. “Está muy repartido porque se ha compartido con compañeros. Lo primero que voy a hacer es invitar a comer a la familia, ahora que nos han visto en televisión”, bromeaba la agraciada.

“Me alegro mucho por ellos, porque le han puesto mucho empeño en ese número. Llevan años jugando y siempre me insisten para que se lo guarde. A mí me ha supuesto un gran esfuerzo para llevárselo a sus trabajos, pero ha merecido la pena”, ha señalado la lotera, muy emocionada, que ya había entregado un premio de seis millones de euros en la primitiva. El 10989 también ha agraciado a los trabajadores del laboratorio de anatomía patológica del hospital La Paz

Los que tampoco han podido disimular su alegría fueron los integrantes del club de intercambio cultural Inforum, un colectivo de amigos que se conoció hace años cuando viajaron a Estados Unidos. El encargado de comprar los 34 décimos del 10989 fue Borja, que este año acudió a una administración próxima a su casa. “Siempre cambiamos el número y antes optaba por ir a sitios raros, pero esta vez me cansé”, ha confesado. Un miembro de Inforum, del que Borja no quiso dar el nombre, ha sido el más afortunado gracias a un error al pagar el décimo. Le dio dos veces a la aplicación de pagos instantáneos Bizum. “Cuando le dije que le devolvía uno de esos pagos, me dijo que no, que le comprara otro décimo. Y mira ha tenido suerte, que tiene dos décimos premiados”, ha bromeado Borja.

El 10898 también ha dejado un buen pellizco en San Lorenzo del Escorial (Madrid). La administración de la calle de las Fraguas, regentada por Adrián Muñoz, ha vendido 30 series (37,5 millones de euros), de las que 25 las distribuyó una ferretería del municipio.

El 10898 también se ha caído en Montgat (Barcelona), Coria (Cáceres), Sort (Lleida), Fonsagrada (Lugo), Málaga y Vigo.

