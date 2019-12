Madrid le cae muy bien al Gordo de la Lotería de Navidad

Una escultura al número 66513 se encuentra en la calle principal de Brea de Tajo, un pequeño municipio de 550 habitantes del sureste de la Comunidad de Madrid. En el quinto alambre de la séptima tabla del sorteo de 2016, hizo coincidir esta bola con la de cuatro millones de euros. O sea, con el Gordo. La asociación de mujeres de esta localidad había comprado en una administración del paseo de la Esperanza, en el distrito de Arganzuela, 300 décimos que dejaron 120 millones de euros entre parte de sus vecinos. Aquella mañana se vivieron momentos de mucha emoción. Entre los afortunados había alguna familia a la que iban a desahuciar. De hecho, ya habían tenido hasta preaviso de un posible corte de agua por impago.

En todos los años del sorteo de Navidad era la primera vez, y hasta el momento única, que el Gordo terminaba en 13.

Sin embargo, tres años después, el pueblo prefiere no hablar de aquel golpe de fortuna. Según su alcalde, Rafael Barcala (PP), se ha convertido en “un tema tabú”. “Hay un sector de la población al que no le tocó y no quieren que le machaquen más”. En la comarca se conoce a Brea como el pueblo de la J, ya que un número importante de vecinos se compró coche tras el sorteo y tienen esa letra de inicio. “Parte del dinero se fue fuera del municipio porque muchos vecinos lo repartieron con sus hijos y familiares que ya no viven aquí. Al tratarse también de una población mayor, son muy precavidos. Muchos lo tienen guardado por si lo necesitan para el futuro o lo precisan sus hijos o sus nietos”, describe el alcalde.

Parte de ese dinero fue a reformar las viviendas y a acabar con las hipotecas. Tan solo tres familias se construyeron casas nuevas. Uno de los agraciados se arriesgó a abrir un restaurante, pero tuvo que cerrar al mes por falta de clientes. “El pueblo sigue igual. No ha cambiado nada, y la gente ya no quiere seguir hablando de este tema”, concluye el regidor de Brea.

De hecho, los vecinos de esa localidad han tenido ya algunos enfrentamientos cuando algún cámara de televisión ha ido a hacer reportajes. Ahora, el municipio lucha para que se construya una residencia de ancianos y parte de la población no tenga la necesidad de marcharse de Brea.