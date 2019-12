30 cosas que debes saber de Taylor Swift al cumplir los 30

Taylor Swift cumple 30 años este viernes 13 de diciembre en pleno éxito de su último disco Lover y convertida en una de las artistas más exitosas mundialmente. Aunque sus inicios fueron más propios de una cantante country, con el paso de los años su estilo ha evolucionado al pop, alcanzando los primeros puestos de las listas musicales, con temas como Shake it off, Me! o Bad blood. Con más de 123 millones de seguidores en Instagram, Swift también disfruta de un momento pleno en el ámbito personal, rodeada de sus amigos y de su actual pareja, el actor y modelo británico Joe Alwyn. Un repaso a 30 curiosidades de la artista internacional.

1. Nació el 13 de diciembre de 1989 en Reading (Pensilvania, Estados Unidos). Se crió en una granja de árboles de Navidad y este año ha querido rememorar su infancia con la cacnión Christmas tree farm, que ya tiene más de siete millones de visualizaciones en YouTube.

Videoclip de 'Christmas tree farm', de Taylor Swift. YouTube

2. Publicó su primer disco en 2006, titulado Taylor Swift, pero la cantante no alcanzaría el éxito hasta dos años después, con Fearless. La canción Love story le abrió camino en el mercado internacional, dándose a conocer al principio de su trayectoria como cantante country.

3. Adora a los gatos y tiene tres: Meredith, Olivia y Benjamin. Los nombres de los dos primeros felinos están inspirados en personajes de sus series favoritas: Anatomía de Grey y Ley y orden. Pero la cantante también es una gran admiradora de Friends y en 2015 subió al escenario a Lisa Kudrow (Phoebe) para cantar juntas Smelly cat.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 29 Oct, 2019 a las 11:44 PDT

4. Además de cantar, Swift también puede tocar la guitarra, el banjo, el ukelele y el piano. Pero destaca sobre todo su habilidad como compositora, escribiendo sus propias canciones desde que tenía 12 años.

5. A hecho sus pinitos como actriz. En 2009, trabajó en un episodio de C.S.I. y un año más tarde interpretó a la novia de Taylor Lautner en Historias de San Valentín. Su última incursión en el mundo de la actuación es en la película basada en el musical de Cats, que se estrena estas navidades.

6. La cantante tiene varias figuras de cera alrededor del mundo: Los Ángeles, Nueva York, Londres, Sidney, Viena y Madrid. El Museo de Cera de la capital española inauguró el pasado mes de noviembre la escultura de la artista estadounidense.

7. Taylor Swift será cabeza de cartel de la próxima edición del Mad Cool, lo que supone su regreso a España después de nueve años. Compartirá escenario con Billie Elish, Pixies y Twenty One Pilots, entre otros.

8. Este año ha ganado más de 167 millones de euros, lo que la convierte en la artista mejor pagada del 2019. Es la segunda vez en cinco años que se alza en el trono.

9. A partir de su actuación en el desfile de Victoria's Secret de 2014, se popularizó el término squad para referirse al grupo de amigas de Taylor Swift. Entre ellas destacan varias modelos, como Karlie Kloss, Gigi Hadid y Cara Delevingne, cantantes, como Selena Gomez y Lorde, y actrices, como Blake Lively.

10. Llegó a ser muy amiga de Kim Kardashian pero, desde que el marido de la empresaria, Kanye West, interrumpió el discurso de la cantante en los premios MTV Video Music Awards de 2009, esos años quedaron atrás.

11. Con Katy Perry estuvo enfadada durante cinco años. Según Swift, Perry le robó un par de bailarines de su gira y, más tarde, salió durante un tiempo con el compositor John Mayer, exnovio de la intérprete de Shake It Off.

12. Tampoco se ha llevado bien con Demi Lovato hasta este año. Su rivalidad comenzó cuando Swift inició una relación de amistad más estrecha con Selena Gomez, la mejor amiga desde la infancia de Lovato.

13. Actualmente sale con Joe Alwyn, modelo y actor británico de 28 años con el que inició su relación en 2016, después de conocerse en la gala del Museo Metropolitano de Nueva York. Su último disco, Lover, está en gran parte dedicado a él.

14. Como venganza, es habitual que escriba canciones sobre sus exparejas. Al cantante Harry Styles le dedicó el tema Style, cuyo estribillo decía: "Tú tienes esa pinta fantástica a lo James Dean y yo ese punto clásico, con pintalabios rojo, que tanto te gusta. Y aunque nos separamos, volvemos a cada rato. Porque nunca dejamos de estar de moda".

15. También estuvo un tiempo con Joe Jonas, el vocalista de la banda Jonas Brothers, que rompió con la cantante a través de una llamada telefónica de 25 segundos, según reveló ella en una entrevista con Ellen DeGeneres. La razón de la ruptura apunta a Camilla Belle, una actriz californiana que estuvo saliendo con el músico poco después.

16. Se convirtió en la novia de América cuando salió con Connor Kennedy, nieto de Robert Kennedy, durante el verano de 2012. La artista llegó a comprarse una mansión en la misma calle que Ethel Kennedy, la abuela de su entonces pareja. Sin embargo, la relación no llegó a ser nada más que un romance veraniego.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 7 Oct, 2018 a las 4:33 PDT

17. Nunca se había pronunciado políticamente hasta que en 2018, con motivo de las elecciones legislativas, escribió en su cuenta de Instagram: "Siempre he emitido y emitiré mi voto en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país". Y criticó duramente a la candidata republicana al Senado por Tennessee, Marsha Blackburn.

18. En 2017, ganó un juicio contra David Mueller, un locutor de radio que manoseó su trasero cuatro años antes. Swift solo pidió como compensación un dólar, pero le sirvió para animar a denunciar a "cualquiera que se sienta silenciado por una agresión sexual".

19. Por este caso, la cantante fue descartada en 2016 como jurado en una vista por acoso, ya que se consideró que sería imparcial por haber sido víctima de un caso similar.

20. Swift fue portada de la revista Time hace dos años, junto a otras celebridades que rompieron el silencio contra los abusos sexuales.

21. Está enzarzada en una batalla legal contra su antiguo sello y su exagente, Scooter Braun, que representa a estrellas como Justin Bieber y Ariana Grande, que impide a la cantante hacer uso de sus anteriores trabajos.

22. Se libró de pagar 39 millones de euros al autor Jessie Braham, que le acusaba de plagiar una estrofa suya para el tema Shake it off.

23. Consiguió que Apple cambiase las políticas de su plataforma de música, ya que esta no pagaba los derechos correspondientes a las discográficas y músicos para los primeros tres meses de prueba gratuita del servicio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 6 Dic, 2019 a las 12:00 PST

24. Su madre, Andrea Finlay, padece cáncer y lucha contra esta enfermedad por segunda vez. "Mis dos padres han tenido cáncer, y mi madre ahora está luchando nuevamente contra ello. (...) Me enseñaron que hay problemas reales y luego está todo lo demás", escribió la cantante en un artículo escrito por ella misma en la revista Elle.

25. Después del atentado de Mánchester, durante un concierto de su colega Ariana Grande, y el posterior tiroteo en Las Vegas, en 2017, Swift estuvo “completamente aterrorizada” antes de comenzar su gira Reputation. “No sabía cómo íbamos a mantener seguros a tres millones de fans durante siete meses. Hubo una gran planificación, gastos y esfuerzos para mantener a todos a salvo”, explicó.

26. Swift también ha sufrido las amenazas de varios acosadores: "Intentan entrar en tu casa y no paras de pensar cosas malas que te pueden suceder”. El año pasado, se conoció que el equipo de la cantante usó en un concierto en Los Ángeles un programa de reconocimiento facial para detectar acosadores entre el público.

27. Donó un millón de dólares (cerca de 890.000 euros) para ayudar a las víctimas de las inundaciones de Luisiana tras las torrenciales lluvias por las que declaró como zona catastrófica en 2016.

28. Ed Sheeran es uno de sus mejores amigos. Fueron de gira juntos en 2013 y gracias a ella, Sheeran y su actual esposa, Cherry Seaborn, están felizmente casados. "Mi relación empezó un cuatro de julio en la casa de Taylor Swift. Yo estaba en la fiesta de Taylor y una chica con la que fui a la escuela estaba en Rhode Island. Yo le pregunté a Taylor si ella podía venir y aceptó. Y bueno, aquí estamos", contó el artista en un vídeo sobre el tema End Game que grabó el año pasado con Swift.

29. El equipo de la intérprete decidió adquirir las direcciones TaylorSwift.porn y TaylorSwift.adult para cuidar a la cantante de cualquier ataque cibernético y de que usen su identidad. Ese mismo año, en 2015, sus cuentas de Instagram y Twitter fueron pirateadas y usadas con la intención de vender unas supuestas fotografías en las que aparecería desnuda.

30. En 2015, la cantante aseguró sus piernas por 30 millones de euros. Algo que por aquel entonces era muy frecuente entre otras celebridades, como Rihanna, Heidi Klum y Tina Turner.