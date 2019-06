3

"Déjame que te deje esto muy claro (si no lo he hecho ya): no eres mi familia. No eres mi amiga". Así de clara y contundente fue Kim Cattrall con su compañera en ‘Sexo en Nueva York’ Sarah Jessica Paker cuando esta le mandó un mensaje de condolencias por la muerte de su hermano, el pasado febrero. La guerra entre ambas viene de hace años, aunque nunca se han especificado los motivos. Parker siempre se ha mostrado cauta y ha dejado claro que su puerta está abierta, pero Cattrall la ha cerrado de golpe en más de una ocasión, la última cuando se ha negado a participar en una tercera película de la saga.