Cuando la sala VIP se convierte en un campo de golf

Vista general de la sala 'business' del nuevo aeropuerto turco.

Turkish Airlines, la compañía de bandera turca, ya ofrecía una sala VIP gigantesca y muy bien dotada para viajeros de business y poseedores de sus tarjetas de fidelización en el antiguo aeropuerto Atatürk. Pero en el nuevo, inaugurado el pasado abril y que acabo de conocer, han tirado la casa por la ventana. En total, hay cinco salas VIP en este nuevo aeródromo —uno de los más grandes del mundo, aunque aún tardará años en estar completamente operativo—, pero la top es la Business CIP Lounge, destinada en exclusiva a los pasajeros que viajan en business en vuelos internacionales de TK y asociadas. Cuenta con 5.600 metros cuadrados dedicados al descanso y al entretenimiento, y tiene capacidad para 765 personas, con ofertas tan locas como un simulador de golf, una sala de exposiciones de 130 metros cuadrados, gestionada por el Museo de Arte Moderno de Estambul en la que rotan obras de artistas consagrados, o el ya citado Scalextric gigante.

Pequeñas cabinas individuales, con cortinas y sofá cama, para descansar con intimidad durante un tránsito largo.

Pero también hay otros muchos detalles menos anecdóticos, pero que hacen más llevadera la espera a cualquier viajero. Como salitas privadas con sofá cama que se cierran con cortinas en las que dormir o tener un poco de intimidad, espacios privados de trabajo, salas de reuniones, multipantallas de canales de noticias y entretenimiento de medio mundo, zona de juegos infantiles, salas de lectura con sillones orejeros y ambiente de chimenea…

Zona de cocina en la 'business lounge' de Turkish Airlines en el aeropuerto de Estambul.

Aunque donde de verdad marca la diferencia la hospitalidad turca es en la restauración. Nada de bandejas con sandwich de jamón york y queso. La Business CIP Lounge tiene varias áreas de comida turca e internacional separadas también por temática (desayunos, te y café, repostería, lunch…). Todo elaborado por cocineros que preparan en el momento las viandas. Vamos, que dan ganas de quedarse allí y no seguir viaje.

Sí, lo sé. Muy posiblemente si ha llegado hasta aquí leyendo estará pensando que eso de los billetes en business y las salas VIP son para ricos y que usted no se lo puede permitir. No le culpo; si le consuela le diré que yo tampoco puedo con mi sueldo de periodista. Pero no se imagina la cantidad de gente que sí puede pagarlo, sobre todo viajeros de negocios que cargan la factura a la empresa.

El verdadero negocio de las compañías aéreas no está en los billetes low cost de la clase economy. Está en esos asientos de first y business que ve usted al principio de la cabina y que pasa de largo y con mirada de envidia camino de su apretado y cada vez más incómodo asiento de turista. Según datos de la propia Turkish Airlines, el 30% de los ingresos que generan sus aviones proviene de los clientes business, aunque esta clase ocupa solo el 9% del total de asientos. No hay que ser premio Nobel de Economía para concluir que el negocio es rentable. Este vídeo de Wendover Productions explica muy bien el porqué de esta situación.

De ahí la competencia por ofrecer cada vez mayor confort y lujo en esas clases especiales. Ya sea en los asientos de cabina (todas las grandes compañías que hacen vuelos transoceánicos están mejorando y reformado sus aviones en este sentido, como detalla este artículo), o en las zonas de recepción y tránsito de los aeropuertos, donde se enmarca la nueva sala business de Turkish Airlines en Estambul.

Suite privada de 'first class' en un A-380 de Emirates.

Emirates, por ejemplo, optó por dedicar el piso superior de sus A-380 (el único avión con dos plantas en todo el fuselaje) a las clases de lujo y superlujo en las que se ofrecen servicios casi de hotel, con suites privadas que tienen baño propio con ducha. Una decisión que pareció arriesgada en su momento, pero que se ha revelado como un éxito para la aerolínea dubaití. De hecho, es la compañía que mejor está rentabilizando estas superestructuras volantes, mientras que otras aerolíneas —como Air France— están dejando de usarlas porque no saben rentabilizarlas. En la business class de Qatar Airways te dan ¡hasta pijama! Y en la de Turkish, en vuelos de más de ocho horas te atiende un cocinero y las comidas tienen poco que envidiar a las de un buen restaurante en tierra.

El lujo, vende. Y en el aire no iba a ser menos.