¿Cuál es el pasajero de avión español más odiado?

Confesémoslo. A no ser que puedas costearte un vuelo en business, viajar en avión es un ejercicio de indecente proximidad con desconocidos que nos pone de los nervios. Demasiada gente, demasiado cerca, demasiada tensión y durante demasiadas horas. El caldo de cultivo perfecto para que salten chispas. Pero como en todo, hay quien se supera. Algunos pasajeros parecen subir a una aeronave empeñados en llevarse el Nobel al compañero más tocapelotas. La agencia de viajes por internet Expedia ha hecho público su informe anual Airplane and Hotel Etiquette en el que se preguntó en esta ocasión a más de 18.000 usuarios de 23 países qué comportamientos de otros pasajeros le resultaban más molestos u ofensivos cuando viajaban en avión. Y lo ha desglosado por nacionalidades (no a todos les molesta lo mismo; aquí también hay singularidades patrias). Estos son los pasajeros de avión más odiados por los usuarios españoles, según Expedia: