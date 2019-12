Andrés Velencoso rompe su discreción y oficializa su relación con Lara Álvarez

Andrés Velencoso ha salido de su zona de confort y lo ha hecho por amor. El modelo y actor catalán, de 41 años, acostumbrado a mantenerse en un discreto segundo plano cuando se trata de su vida privada, ha hablado por primera vez de Lara Álvarez, con quien sale desde el pasado verano. “Muy bien, sí, todo muy bien, gracias”, ha dicho Velencoso preguntado por su relación con la presentadora de televisión durante uno de sus últimos actos públicos.

Con estas palabras, el modelo hace oficial un noviazgo del que se lleva hablando varios meses. Hasta ahora ninguno de los dos había hablado en público sobre ello, aunque desde hace unas semanas ya se habían dejado ver juntos paseando de la mano y abrazados por las calles. Él vive en Londres y la presentadora de Mediaset en Madrid, pero se ven los fines de semana y cuando sus agendas laborales se lo permiten. Cuando viene a la capital española se instala en casa de la presentadora, pero la asturiana también suele acompañarle a Tossa de Mar, el pueblo natal del modelo en la Costa Brava, como hizo la semana pasada, cuando llegó en tren con una maleta para pasar unos días. Presumiendo de felicidad, de la mano y sin dejar de mirarse, la pareja paseó por las calles de la localidad catalana, como recogen las imágenes publicadas por la revista ¡Qué me dices!.

Ver esta publicación en Instagram Regular por aquí... 🤭 Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) el 20 Nov, 2019 a las 4:34 PST

De su buena sintonía han dejado siempre constancia en sus redes sociales, donde es habitual que ambos se dediquen mensajes cariñosos y emoticonos de amor. De hecho, así comenzaron los rumores de una relación el pasado agosto y en estas plataformas donde ninguno ha escondido que pasan tiempo juntos y con sus respectivas mascotas. El pasado noviembre, Álvarez publicó una foto junto a Herry, el golden retriever de Velencoso y, un mes antes, él hacía lo mismo con Choco, el labrador chocolate de la comunicadora.

Ver esta publicación en Instagram Chocolate y Tigretón Una publicación compartida de Andrés Velencoso (@andresvelencoso) el 18 Oct, 2019 a las 9:09 PDT

Pero apenas llevan cuatro meses de relación y parece que estas Navidades aún es pronto para pasarlas juntos en familia porque, según el modelo catalán, él pasará estas fechas en Tossa junto a sus padres y hermana e imagina que Álvarez lo hará en su tierra natal. “Yo voy a estar en Tossa, seguramente, como siempre con la familia. Y Lara supongo que en Gijón, preguntadle a ella”, ha dicho volviendo a su habitual timidez cuando se trata de su vida personal.

Después de mediáticas relaciones con la cantante Kylie Minogue y la actriz Úrsula Corberó y tras relacionarse con la intérprete argentina Luz Cipriota e, incluso, con la nadadora olímpica Gemma Mengual, con quien salía besándose en unas fotografías el pasado verano, Velencoso tiene claro su papel, sabe perfectamente cuánto y cómo hablar y no se permite a sí mismo salirse de su propio guion. En sus entrevistas no da pie a preguntas íntimas aunque no esconde su deseo de formar una familia en un futuro. “Me gustaría. Hay días que me levanto y digo que sí y días que me levanto y digo que no”, aseguraba a EL PAÍS hace un año, de nuevo, a medias tintas y sin mojarse.

Ver esta publicación en Instagram 🏹❤️ Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) el 13 Nov, 2019 a las 6:43 PST

Pero de lo que no hay duda es de que esta relación llega en un buen momento profesional para ambos. Álvarez continúa como una de las presentadoras estrellas de Mediaset y tras el éxito de la última edición de Supervivientes que llegó a su fin en verano, la presentadora está ahora al frente de los resúmenes diarios de Gran Hermano VIP. Velencoso, por su parte, después de protagonizar sin mucho éxito la serie Edha, de Netflix, y participar en Velvet Colección, terminó hace unos meses el rodaje de su próxima película, La lista, donde comparte protagonismo con Paco Tous, María León y Victoria Abril. Además, continúa sus trabajos como modelo viajando de manera habitual a Nueva York y próximamente estrenará Una vida, una cena en Amazon Prime Vídeo, un programa junto a la actriz Najwa Nimri o el torero José María Manzanares en el que comparten experiencias propias a través de la gastronomía del chef Quique Dacosta.