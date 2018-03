‘Edha’, las pasarelas de moda cuando se apagan los focos

Pasión, amor, venganza, thriller, dilemas morales. Son las palabras que usa el modelo Andrés Velencoso para describir la serie Edha, que protagoniza junto a la actriz argentina Juana Viale. La ficción de Netflix, cuya primera temporada de 13 capítulos se encuentra disponible desde este viernes 16 de marzo, es la primera producción argentina de la plataforma online. Para ello, ha contado con Daniel Burman, creador, director y productor de esta historia ambientada en las zonas más sombrías de la moda. "En todas partes hay un lado oscuro, pero el mundo de la moda quizá está más expuesto a la superficialidad. Pero, aunque sea ficción, sí que se hace una buena radiografía, desde los talleres ilegales que están muy presentes en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, hasta toda la cara b, con los aspirantes a modelos, el falso agente que intenta engañar a las niñas para ser modelo... Todo eso se refleja muy bien", cuenta Velencoso a EL PAÍS.

El modelo interpreta a Teo, un inmigrante que trata de subsistir como puede junto a su hermano en Buenos Aires. Pero una tragedia cambia su vida y decide tomarse la justicia por su mano. "Es un superviviente al que la vida le ha pegado muchos palos. Pero decide que ya no aguanta más en esta sociedad egoísta e intenta ser un justiciero".

Para preparar su personaje, cuya procedencia no se aclara, Velencoso trabajó durante un mes su acento. "Es centroamericano, mezclado con toques porteños. Estuve trabajándolo antes de ir a Buenos Aires y, luego, allí trabajé con una fonoaudióloga, una profesora de acento, para tratar de quitar los dejes españoles, aunque hay cosas que son muy difíciles de pulir en tan poco tiempo. Pero hemos construido un personaje bastante creíble, de extrarradio, en el que se notan esos palos que le ha dado la vida en la mirada y en todo lo que va transitando".

El rodaje obligó al modelo a trasladarse a Buenos Aires durante los cuatro meses que duró la grabación. "Estás lejos y aunque la española y argentina son culturas similares, estar rodando en otro país hace que añores cositas. Aunque como estoy acostumbrado a viajar y vivir fuera, tampoco ha sido tan duro. Eso sí, salté del invierno londinense al bonaerense y otra vez volví a invierno. Estuve un año viviendo en invierno, eso fue lo más complicado, creo que se refleja en la cara de hecho mierda del personaje", ríe Velencoso.

Para el modelo, que suma varias incursiones en el mundo de la actuación en cine y televisión, no ha sido su primera serie. Debutó en B&b, de Telecinco. "Pero Netflix no es televisión. Netflix trata todos los proyectos igual, ya puede ser un largometraje o una serie de 13 capítulos. La diferencia es entre serie o película, ya no entre televisión o cine", puntualiza el modelo cuando se le pregunta por las diferencias entre una experiencia y otra.

Ahora quiere seguir desarrollando su vertiente interpretativa y ya tiene más proyectos en cartera, como una serie que no puede desvelar cuyo rodaje arranca la semana que viene. Pero reconoce que no es fácil compaginar su trabajo como modelo con la actuación. "En Edha costó mucho compaginar el rodaje de cuatro meses con mis compromisos en la moda. Me tuve que ir dos veces de la producción, y hay casi 200 personas involucradas en la serie, no puedes irte sin más. Tenía que avisar con tres semanas de adelanto, y tenía viajes a Nueva York y España, y cuando volvía había que empezar otra vez, el jet lag...". Pero lo más complicado para él del trabajo de actor es el desgaste que supone adentrarse en proyectos como este. "Acabé echo mierda. Hay actores que saben gestionar más la energía y los tiempos, yo no tanto, y cuando acabo un proyecto así estoy cansadísimo, con ganas de irme y no ver a nadie. Me desgasto mentalmente y me afecta físicamente".

Aun así, si Edha tuviera segunda temporada, Velencoso repetirá. "Por contrato tengo que estar", ríe el modelo. "Pero sí, en un proyecto como este, claro. Tengo ganas de saber qué va a pasar con Teo. No me han contado nada".