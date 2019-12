Jorge Javier Vázquez, operado con éxito y fuera de la UCI

Jorge Javier Vázquez ha sido intervenido con éxito de un estrechamiento en uno de los stent que le colocaron tras sufrir un ictus el pasado mes de marzo. El presentador estrella de Mediaset fue operado el martes y, tras pasar la noche en la UCI, ya se recupera en planta, según ha adelantado la revista Lecturas. “Jorge se encuentra bien, muy bien, y me dicen que ya está pensando en volver”, anunció la noche del martes el presentado sustituto, Carlos Sobera, al comienzo de GH VIP: límite 48 horas, afirmando que la intervención había salido “a la perfección”.

Vázquez, de 49 años, ingresaba el martes por su propio pie en la Clínica La Zarzuela de Madrid con buen aspecto, relajado y sonriente. Minutos después de su llegada era su compañera María Patiño la que se acercaba hasta el centro sanitario para dar su apoyo a su amigo con una flor de Pascua.

A mediados de octubre era el propio presentador quien daba a conocer la noticia de que tendría que volver a pasar por quirófano. Aunque él ya sabía la fecha desde su última revisión médica, quiso guardar el secreto para evitar el revuelo que se organiza alrededor de cualquier cosa que tenga que ver con su salud. “Al principio sentí ansiedad cuando me dieron la noticia de que tenía que volver a pasar por el quirófano", afirmó hace unas semanas a EL PAÍS; "no me lo esperaba y cuando me lo dijeron pensé que no quería volver a pasar por un mes de inactividad y de sentirme como un viejo. Pero esta intervención no tiene nada que ver con la anterior, es mucho más leve".

ampliar foto María Patiño ha acompañado a Jorge Javier Vázquez en su ingreso al hospital, el martes, en Madrid. Antonio Gutiérrez Europa Press

Como ha explicado él mismo, esta última operación ha consistido en recolocar un stent, una pequeña malla cilíndrica para desobstruir venas o arterias, porque tiene un estrechamiento muy leve. El presentador sufrió el pasado mes de marzo un ictus por el que tuvo que ser intervenido de urgencia tras ingresar después de varios días con fuertes dolores de cabeza y de haber sufrido un desmayo durante un viaje a Marruecos. Tras cancelar su función de teatro y sus compromisos televisivos, el presentador volvió menos de dos meses después a la pantalla para presentar una nueva edición de Superviventes y desde entonces lleva una vida normal.

A la espera de conocer su evolución, el propio Jorge Javier Vázquez no descarta regresar pronto a la televisión para poder presentar la final de Gran Hermano VIP, que se espera para el próximo 19 de diciembre. El presentador afirmó en otra entrevista con este periódico a principios de este mes que quiere seguir trabajando: "Es sano, me va bien. Me despierto y mi vida es muy placentera, trabajo pero luego el resto del tiempo vivo, viajo, tengo dos meses y medio de vacaciones al año. Pienso en todo esto, veo lo que hay a mi alrededor y tengo que estar muy contento con mi vida, cómo no voy a estarlo".