“Tengo más tuercas y tornillos en mi cuello que en mi coche”: 20 frases de Ozzy Osbourne tan locas como reales

Los últimos tiempos no han sido los mejores para Ozzy Osbourne (Birmingham, Inglaterra, 1948). Hace unas semanas protagonizaba su primera aparición después de los graves problemas de salud que lleva combatiendo desde principios de año. Ozzy tuvo que cancelar su gira No More Tours 2 al ser ingresado en la UCI por una neumonía y anular definitivamente todos los conciertos de 2019 después de que se le desplazaran las vértebras del cuello tras caerse en casa.

Pero Ozzy está de vuelta. Ocurrió hace unos días en los American Music Awards. Allí presentó en directo Take what your want, tema del rapero Post Malone en el que colabora. También tiene nuevo disco a punto, que editará en 2020, Ordinary man. Y tiene en mente retomar la gira. Su fecha española, en Madrid, es el 22 de noviembre y con Judas Priest.



Hoy, 3 de diciembre, Ozzy cumple 71 años. Como homenaje hemos seleccionado una veintena de frases (muchas de ellas sacadas de su tremenda biografía Soy Ozzy , editorial Es Pop Ediciones), que demuestran que, efectivamente, tal y como él mismo se considera, es el "rockero más majara del planeta".



1 . Sobre su accidentado 2019



Ozzy y Sharon Osbourne en 2014. Foto: Getty

"Ahora tengo muchas más tuercas y tornillos en mi cuello que en mi coche". A principios de año pasó una gripe que derivó en una infección respiratoria severa. Su salud se agravó hasta tal punto que tuvo que cancelar su gira No More Tours 2. Pero el destino aún le deparaba algún susto más: en abril se cayó en su casa con tan mala suerte que del golpe sufrió desplazamientos de las vértebras del cuello. ¿Resultado? Le obligaron a cancelar todos los conciertos que tenía programados hasta finales de 2019.

2. Cuando le preguntó a su doctor si la heroína contaba como droga

-"Bien, señor Osbourne, quiero preguntarle algo. ¿Ha tomado alguna vez drogas recreativas?", le preguntó el médico al que Ozzy acudió para curarse de sus adicciones. A lo que el músico comenzó respondiendo tímido, asegurando que solo había probado la marihuana y el speed.



-"¿Está absolutamente seguro de que solo han sido marihuana y speed?", insistió el facultativo.

-"Sí, eso vendría a ser todo... ¿La heroína cuenta?", preguntó Osbourne. Y al oír que sí contaba de boca del doctor aseguró: "Ah, entonces heroína también. Pero solo una o dos veces".

3. Sobre la salida del batería Carmine Appice de su banda

"Carmine dejó la banda por motivos médicos. Me ponía enfermo".

4. Sobre sus antecedentes familiares y la locura

“Con el tiempo he sabido que hay una vena de locura en mi familia. Mi abuela paterna estaba para que la encerrasen. Me cascaba constantemente sin motivo. Luego estaba la tía Edna, que se suicidó tirándose del canal. Mi abuela materna también estaba un poco majara. Cuando empecé a beber demasiado me zurraba con un ejemplar enrollado del Mirror y me gritaba: ‘¡Te estás poniendo cebón! ¡Deja de beber! ¡Hueles a posavasos!”.



5 . Su primer día en un manicomio

“Ingresé en un manicomio, St. George’s. En realidad era el frenopático del condado de Stafford, pero le habían cambiado el nombre para que la gente se sintiese mejor estando majara. Era un caserón victoriano, lóbrego y desvencijado. Lo primero que me dijo el médico cuando llegué fue: ‘¿Se masturba usted, señor Osbourne?’. Yo le respondí: ‘¡Estoy aquí por mi cabeza, no por mi rabo!”.



6 . Cuando invitaban a Black Sabbath a misas negras en el cementerio

“No miento cuando digo que nunca, ni por un instante, nos tomamos en serio [en Black Sabbath] la historia de la magia negra. Nos gustaba por lo teatral que era. Hasta mi padre entró en el juego: me hizo una cruz de metal acojonante. Cuando me presenté a los ensayos de Black Sabbath con ella los otros también quisieron una. Había pirados maquillados de blanco con capas negras que se nos acercaban tras los conciertos y nos invitaban a misas negras en un cementerio. Yo les decía: ‘Mira, tío, no me interesa el espiritismo, solo el espirituoso: whisky, vodka, ginebra…”.



7 . Lo que hace cuando se le "abre la cabeza"

Jack Osbourne y Ozzy Osbourne en la fiesta anual de la Fundación Elton John de 2007.

“Solo con 30 cumplidos supe que padecía dislexia y déficit de atención con hiperactividad. En toda mi vida solo he sido capaz de leerme un libro entero unas pocas veces. Muy de tarde en tarde se me abre la cabeza y entonces intento leer tantos libros como puedo, porque cuando se cierra otra vez vuelvo a ser como antes y de nuevo veo ante mí una página escrita en chino”.

8. Cuando su médico no se explicaba cómo seguía vivo



"Una vez me atropelló un avión; bueno, casi. Y me he roto el cuello montando en quad. Durante el coma morí dos veces. También he tenido sida durante 24 horas. Y he creído tener esclerosis múltiple, pero resultó ser un temblor de Parkinson. Ah, y he tenido gonorrea unas cuentas veces. Y un par de convulsiones, como aquella vez que tomé codeína en Nueva York, o cuando me metí la droga de los violadores en Alemania". Ozzy Osbourne resumió así su historial médico a su doctor, a lo que el médico solo pudo responder: "¿Por qué sigue usted vivo?".



9 . El día que lanzó un televisor por la ventana de un octavo piso

“Hay una cosa de rockero que no he hecho nunca”. “¿El qué?”, pregunta a Ozzy el guitarrista de su grupo, Zakk Wylde. “Nunca he tirado un televisor desde la ventana de un hotel”. "Cargamos con el televisor hasta la ventana. Entonces le dimos un empujón. Para abajo que se fue: octavo piso, séptimo, sexto, quinto… ¿Eso de ahí no es un tío fumándose un cigarrillo? BANG. Tendrías que haber visto cómo explotó aquel trasto, tíos. Fue como una bomba. El pobre fumador casi se traga el cigarrillo, aunque estaba al otro extremo de la plaza".



10. La frase que le dijo su hijo y que nunca olvidará

“¿Qué haces emborrachándote a todas horas, Jack [su hijo]? ¡Nunca te ha faltado de nada! ¿Qué te ha faltado, eh, qué te ha faltado?”. Jack se me quedó mirando y me dijo: 'Un padre'. No se me olvidará en la vida".

11. El secreto de su matrimonio

Ozzy Osbourne sujeta una botella de whisky en su casa en 1988. Foto: Getty

“¿Cómo habéis conseguido Sharon y tú seguir juntos tanto tiempo?', me preguntó alguien [llevan juntos desde 1982 y tienen tres hijos, Jack, Kelly y Aimée]. La respuesta es: nunca he dejado de decirle que la quiero, nunca he dejado de salir con ella a cenar, nunca he dejado de sorprenderla con regalitos”.

12. Cuando su hijo Jack le llamó "payaso"

“Papá', me preguntó mi hijo Jack un día, '¿cuándo sales por la tele [en el reality Los Osbournes] crees que la gente se ríe contigo o de ti?'. 'Sabes', le dije, 'mientras se rían no me importa'. 'Pero por qué, papá, por qué quieres ser un payaso'. 'Porque siempre he sido capaz de reírme de mí mismo, Jack. El humor me ha mantenido con vida todos estos años”.

13. ¿Borracho, yo?

“De joven pensaba que todo el mundo estaba borracho. Pero cuando me mudé a Estados Unidos comprendí que la que estaba borracha era Inglaterra”.

14. Cuando visita al médico pasa esto...

“Cuando voy al médico, lo primero que le digo es: ‘Mire, soy un adicto, soy alcohólico, así que no se crea nada de lo que le cuento”.



15. El día que casi se mata (y estaba totalmente sobrio) "por culpa de los nazis"

Así contó el accidente que tuvo con un quad Yamaha de 350 cc en 2003 y que casi le cuesta la vida. “Las ruedas delanteras pisaron un cráter, la mano derecha se me escapó del manillar, el motor se encabritó, el trasto se me escapó de entre las piernas y dio una voltereta tirándome al suelo. Durante una millonésima de segundo pensé: ‘Bueno, no ha sido tan terrible'. Y entonces se me cayó la moto encima. ¡Crack! Cuando abrí los ojos tenía los pulmones llenos de sangre y el cuello roto. Aunque no os lo creáis la culpa fue de los nazis. El bache era un pequeño cráter provocado por una bomba nazi”.



16. Sobre cómo se inició en el delito

Ozzy Osbourne, arrestado en mayo de 1984 en Memphis, acusado de intoxicación pública. Foto: Getty

“Entré en el delito de manera natural. Tenía un cómplice, Patrick Murphy, un chico de mi calle. Pat y yo empezamos birlando manzanas. Después pasamos a robar parquímetros. Luego llegaron los hurtos a tiendas. Mis padres tenían seis hijos y muy poco dinero, y cuando estás en esa situación haces lo que sea para asegurarte la próxima comida”.



17. La desmesurada fama de 'Los Osbournes'

“Nunca había sido tan famoso, ni de lejos, que con el reality Los Osbournes. En verano de 2002 daba la impresión que Los Osbournes era el programa más grande del planeta. Y el estrés me estaba matando. Me emborrachaba día sí y día también. Y estaba tomando 42 pastillas distintas al día: sedantes, somníferos, antidepresivos, anfetaminas, ansiolíticos…”.



18. Las papadas y la cirugía plástica

“Tras la rehabilitación me tomé muy en serio lo de reformarme. Perdí un montón de peso. Y fui a un cirujano plástico para que me quitase 44 de las 45 papadas que tenía. Lo único que hizo fue abrir un agujerito, meter una aspiradora y extraer toda la grasa. Fue genial. Aunque debo reconocer que si lo hice fue, en parte, para que me tratasen con Demerol, que me parecía la mejor droga que existía”.



19. Un fantasma me habla

“Una vez oí a un fantasma. Estaba en la cocina. Era invierno, hacía mucho frío… Entonces oí una voz que decía: ‘Osbourne, Osbourne, Osbourneeeee”.



20. ¿Cuántas pizzas puedes comer al día, Ozzy?

“En Nueva York descubrí la pizza. Fue el hallazgo de siglo. Cada día compraba 10 o 20 porciones. Y, luego, cuando vi que te podías comprar una pizza grande para ti solo, empecé a pedirlas dondequiera que íbamos. Incluso intenté reproducirla una vez para Thelma [su pareja de entonces]. Hice un poco de masa y luego le volqué encima latas de judías, sardinas, aceitunas y de todo. Diez minutos después salió del horno un amasijo pringoso”.



