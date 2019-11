La ‘influencer’ Chiara Ferragni: “Aunque parezca increíble, tengo intimidad”

Lo primero que sorprende de Chiara Ferragni (Cremona, 1987) es el ejército de asistentes que la rodean: jefes de prensa, ayudantes, estilistas, maquilladores... Un enjambre de personas que da vueltas alrededor de ella en la suite del hotel de Russie donde se hospeda horas antes del estreno de Unposted, una producción de Amazon que recoge la historia de esta influyente mujer en el mundo de la moda y las tendencias. Lo siguiente es su naturalidad al enfrentarse a la prensa. Quizá porque desde niña lleva una cámara (ahora un teléfono) en la mano o porque habitualmente se pone delante de ella para narrar su vida.

La influencer más poderosa del mundo, con 18 millones de seguidores en Instagram, la propietaria del blog The Blonde Salad, alrededor del cual ha creado un imperio que emplea a un centenar de personas, la mujer a la que el diario Financial Times sigue con interés, invitó a este periódico para su gran momento. La cita fue en Roma.

“Unposted fue idea mía. Pensé que era la mejor manera de celebrar los 10 años de mi blog”, cuenta. Eligió a la directora, Elisa Amoruso, y a un universo de mujeres para conformar el equipo. No tuvo buenas críticas en la presentación del trabajo en el festival de Venecia. La acusaron de intrusa. “Es normal. No siempre le gustas a todo el mundo. Hay gente que todavía no entiende lo que hago, probablemente se trata de un asunto generacional”, sostiene.

Huye de la polémica también cuando se aborda el tema de por qué algunos poderosos del mundo de la moda —los menos— la critican. El diseñador Roberto Cavalli, íntimo de la bloguera en otros tiempos, escribió en las redes: “¡Estás haciendo publicidad a tu ombligo! ¡Quién te crees que eres! Eres solo una máquina de hacer dinero”. Al recordarlo, ella insiste: “No le puedes gustar a todo el mundo”. En cambio, se niega con rotundidad a que su hijo Leone, de casi dos años, esté ya inmerso en ese hábitat. “El niño sale porque es una parte muy importante de mi vida y yo lo que hago es contar mi cotidianidad”.

Chiara Ferragni, durante la entrevista. Jorge Ortiz EFE

Ferragni y el rapero Fedez se casaron en septiembre de 2018 en Sicilia, en una boda que generó más de siete millones de interacciones y un valor mediático estimado de 31 millones de euros en medios online y social media. Llevó dos diseños de Dior Alta Costura creados en exclusiva para ella por Maria Grazia Chiuri, que como otros muchos diseñadores de alta costura se asoman a la pantalla de Unposted para venerar a la influencer. Su poder queda en evidencia en cada desfile al que acude, donde siempre tiene reservado un asiento en primera fila.

Lo que se pone o recomienda es un éxito garantizado. “Pero nunca sería imagen o haría promoción de algo solo por el dinero. No me pagan por todo lo que publico en mis redes. No todo es publicidad”, aclara.

Chiara Ferragni y su esposo Fedez. Franco Origlia Getty Images

“Todo surgió de forma muy natural. De pronto las marcas se empezaron a fijar en lo que yo hacía y fueron ellas las que me buscaron a mí”, cuenta sobre sus inicios. En 2015 Ferragni dio el gran salto que comenzó siendo niña, cuando con sus padres empezó a reunir los cupones necesarios para hacerse con una cámara con la que cada día hacía decenas de fotos. Esos momentos quedan reflejados en el documental que también es un homenaje a sus padres: Marco, que sin mucha visión de futuro decía a su hija: “Pero, ¿qué haces? Déjalo ya. ¿No ves que no te sirve para nada?”; y Marina, una escritora que tiene mucho que ver en el éxito de la influencer. “Ella es la otra protagonista de Unposted”, confiesa su orgullosa hija.

Ferragni se declara ahora empresaria, una mujer emprendedora y se confiesa feminista, pese a que su trabajo tiene que ver mucho con un culto excesivo al cuerpo y a la estética. “Soy feminista y además creo que las mujeres somos mejores en muchas cosas que los hombres”. También asegura que sigue con interés el movimiento MeToo.

— ¿Usted ha tenido algún problema de acoso?

— La verdad es que no...

Pero enseguida sale al rescate una de las 10 personas de su equipo presentes en la charla: “Es que en el mundo de la moda muchos somos gais, y entonces hay menos casos”. Ella sonríe y da por zanjado el asunto.

— ¿Cuántos móviles tiene?

— Uno con dos baterías.

Y muestra un iPhone con funda negra. “No siempre está conectado. Aunque parezca increíble, tengo momentos de intimidad”.

Antes de la despedida da un consejo para salir bien en una foto: buena luz y poner la cámara del móvil lo más alta posible.