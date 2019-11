Los cinco pantalones vaqueros que más favorecen a cada tipo de cuerpo: elige el tuyo

Hay prendas que son imprescindibles y que no solo reinan en nuestros armarios, sino también en la mayoría de nuestros looks de la semana. No es ningún secreto que una de ellas es el pantalón vaquero. Desde que se hicieron tan populares en los años 50 nunca han perdido protagonismo y se han convertido en una prenda eterna que, eso sí, se adapta a modas, tendencias y, por supuesto, todos los tipos de cuerpo.

Para encontrar el tuyo el primer paso es mirarte al espejo, conocerte bien y elegir el que mejor se adapte a tu silueta y también tus gustos. Toma nota y hazte con tu vaquero ideal.

Rectos: para disimular piernas anchas y alargarlas

El vaquero más elegante es el de siempre. Un patrón recto nunca falla porque se puede combinar con cualquier tipo de estilo. Se adapta a todos los tipos de cuerpo, pero favorecen más que nunca a las bajitas, porque hacen que las piernas parezcan más finas y largas.

Elegante y sofisticado, te presentamos al vaquero más 'fashion'. Además tienen el poder de hacer que tus piernas parezcan más largas.

Low-cost

- Vaqueros rectos de tiro medio de Find. Tiro medio, largo hasta el tobillo, cierre con botón y acabado desgastado. Cuenta con cinco bolsillos, está fabricado en algodón, poliéster y elastano, y tiene 4 estrellas en Amazon.

Compra desde 22,50€

- Rectos en dos colores de Springfield. Alto de cintura medio, largura hasta el tobillo, cierre con botón, cinco bolsillos y acabado de efecto lavado. Fabricado en un 98% algodón y 2% elastano.

Compra por 23,61€

De marca

- Levi’s 314 Rectos. Talle medio-alto, cierre con botones y material elástico. Disponible en 9 colores y acabados. Cuenta con más de 4 estrellas en Amazon.

Compra desde 52,72€

Skinny: para marcar las curvas y parecer más alta

Es el vaquero que más se ajusta a las formas femeninas y, por tanto, el más sexy. Al cubrir toda la pierna desde la parte alta de la cintura hasta el tobillo, hace que el efecto sea de piernas súper largas. Ideal para combinar tanto con deportivas como con botines de tacón.

Low-cost

- Vaqueros elásticos y skinny de Only. Fabricados en algodón y poliéster, cuentan con cierre de botón y cremallera, así como con cinco bolsillos. Las valoraciones de sus compradoras le dan más de 4 estrellas y media.

Compra desde 24,16€

- Ceñidos con rotos de Find. De tiro medio, ceñidos y con acabado informal con detalle de puntos de pintura y algunos rotos. Tienen cinco bolsillos y cierre de botón y cremallera. Cuentan con 4 estrellas en la plataforma.

Compra desde 14,32€

De marca

- Levi’s Super Skinny. Cintura alta, fabricado en algodón y elastano, cierre de botón y cremallera y acabado liso. Disponible en 8 colores diferentes.

Compra desde 59,45€

Boyfriend: para aportar volumen a tu cuerpo

Una de las categorías más versátiles. Los boyfriend tienen un estilo relajado y desenfadado y su hechura amplia hace que los cuerpos rectos y más delgados consigan el efecto óptico del volumen. Combínalos con prendas de su estilo como unos zapatos masculinos, un blazer oversized, una cazadora perfecto o, para una ocasión más elegante, unas sandalias de tiras.

Low-cost

- Vaqueros boyfriend con rotos de Find. De estilo vintage, con corte recto y amplio. Alto de tiro medio, cierre con botón y cremallera, rotos y bajo con costuras visibles.

Compra desde 17,60€

- Boyfriend en 3 colores de Pimkie. Disponible en dos colores lisos (vaquero y negro), está fabricado en 100% algodón, se cierra con botón y cremallera y cuenta con cinco bolsillos.

Compra desde 23,40€

De marca

- Boyfriend para mujer de Replay. Efecto gastado, rotos en las rodillas y dobladillo subido. Cinco bolsillos y cierre con botón y cremallera. Fabricados en algodón 100%.

Compra desde 68,85€

Slim: para resaltar la figura de los cuerpos más proporcionados

El vaquero slim no es ni demasiado recto ni demasiado ajustado, por lo que es idóneo para los cuerpos más regulares y proporcionados: aunque se adapta al cuerpo, no marca demasiado las curvas.

Low-cost

- Vaqueros slim de Find. De tiro alto, largura tobillera y frabricado en algodón, poliéster y elastano. Se cierra con botones y tiene cinco bolsillos y 4 estrellas de puntuación en Amazon.

Compra por 36€

- Estilo mom jeans de New Look. Amplios y con talle alto, los mom jeans son ligeramente cortos de largura, están fabricados en algodón y cuentan con un par de rotos en las rodillas.

Compra por 12€

De marca

- Wrangler Slim. Alto de tiro medio, largura normal y cierre con cremallera y botón. Los pantalones de Wrangler son famosos por su comodidad y la forma en la que se adaptan al cuerpo. Está disponible en un montón de estilos y colores y sus usuarias lo han valorado con 5 estrellas.

Compra desde 31,58€

Campana: para alargar la silueta y disimular barriguita

Los clásicos vaqueros campana de los años 70 vuelven una y otra vez y son perfectos para alargar la figura. Como son ajustados y de talle alto, disimulan un abdomen abultado y, al llegar hasta abajo, estilizan al máximo. Ideales tanto con zapatos y botines de tacón como con zapatillas deportivas.

Low-cost

- Campana de tiro alto de Find. Disponible en color negro o en azul vaquero, está fabricados en algodón y elastano, tiene cintura alta y cierre de botón y cremallera. Cuenta con amplia campana en el final de la pierna y 4 estrellas y media en Amazon.

Compra desde 27,14€

- Tobilleros desflecados de Find. De tipo flare, el mismo estilo pero con una largura menor que acaba antes del tobillo. Disponible en dos tonos de azul oscuro, tiene los bajos desflecados y cierre de botones.

Compra desde 9,22€

De marca

- G-Star Raw 3301. Con una campana más moderada, este modelo de la marca G-Star Raw es de cintura alta, se cierra con botón y cremallera y luce efecto desgastado en sus dos acabados: azul y negro.

Compra desde 95,95€

* Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de noviembre de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.