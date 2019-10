Promo: Tú también puedes ser un eco-creo (si sigues estos modelos)

Cuando Greta Thunberg empezó a saltarse las clases de los viernes para manifestar su preocupación por el cambio climático frente al parlamento de Suecia, nadie podría imaginarse que la joven activista desencadenaría un movimiento medioambiental alrededor del mundo, capaz de conectar con miles de jóvenes y sonrojar a líderes políticos. La estudiante sueca ha demostrado que, en tiempos de escepticismo e incertidumbre, todos necesitamos héroes y causas por las que luchar.

Nature needs heroes [La naturaleza necesita héroes] es precisamente el lema de la última campaña de Timberland, la acción más grande y ambiciosa de la historia de la firma, en la que señala la repercusión que nuestros gestos cotidianos tienen sobre el planeta. Porque la naturaleza no solo está presente en la estética de la marca estadounidense, también en su forma de producir y en los proyectos que encara. Esta vez, dentro de su firme compromiso por impulsar un futuro más sostenible, la marca se ha propuesto plantar 50 millones de árboles en los próximos años y se ha aliado con doce Eco-héroes para dar a conocer sus proyectos medioambientales.

La reforestación, según una investigación llevada acabo por la universidad suiza ETH de Zúrich, es una de las técnicas más efectivas para mitigar el cambio climático. "Nuestro compromiso de plantar árboles es una forma real y significativa de actuar de acuerdo con nuestra creencia de que un futuro más verde es un futuro mejor" apuntan desde la firma, que desde 2001 ha plantado ya más de 10 millones de árboles. Las acciones de este primer año se centrarán en Estados Unidos, Haití, China, República Dominicana, Mali o África, en donde contará con el apoyo del movimiento Great Green Wall, para colocar una línea de 8.000 Kilómetros de árboles y luchar así contra el cambio climático, la sequía, la hambruna y la migración masiva que asola del continente.

El objetivo de la firma asímismo es demostrar que todos pueden mejorar su relación con el entorno cambiando pequeños hábitos cotidianos e invitarlos a unirse a este movimiento. "Reciclar todos los días, comprar productos de comercio justo, ropa sostenible, alimentos y café, siempre se puede hacer algo. Si eres conscinete de estas pequeñas cosas que puedes hacer tú mismo, cada vez harás más y más", enumera la cantante, activista y uno de los rostros de la campaña, Inna Modja. Basta seguir los consejos de los Eco-heroes de Timberland, que presentará en España una Guía Ecológica, para convertirse en un aliado del medioambiente.

Sé responsable con tus elecciones. La arquitectura siempre ha buscado la conciliación entre las personas y el entorno, pero no todos los materiales que se han utilizado en la construcción cumplen con los estándares de sostenibilidad. "Necesitamos utilizar materiales renovables ya. No podemos depender de los actuales para construir las ciudades del futuro", afirma tajante el arquitecto francés, Timothée Boitouzet. Fiel a su discurso, este emprendedor está detrás de Woodoo, un súper material que ha obtenido a base de madera en desuso, modificada genéticamente, consiguiendo que sea translúcida, más resistente al fuego y tres veces más fuerte que la normal. Hasta el punto de que puede utilizarse para hacer los rascacielos del futuro.

Para Timothée hay tres formas de efrontar el problema medioambiental. "Primero están 'los negacionistas', que creen que ya no pueden hacer nada. Después, 'los reducionistas', que defienden dejar de consumir. Yo me veo dentro del tercer grupo, 'los intervencionistas'. Creo que podemos resolver los problemas con la tecnología. Contarle a la gente que parar no es viable. Necesitamos seguir viviendo nuestras vidas, pero hacerlo con tecnologías que no dañen el medioambiente. Creo que hay una inteligencia en la naturaleza que aún tenemos que descubir". También existen pequeños gestos que todos podemos realizar ahora mismo como comer menos carne, apagar las luces o comprar productos de manufactura sostenible.

Conviértete en el altavoz de los que no pueden contar su historia. Aquello que no se cuenta no existe y lo sabe muy bien la fotoperiodista londinense, Alice Aedy. Desde que empezó a visitar como voluntaria campos de refugiados, siempre con su cámara en mano, la activista ha documentado la migración forzada en Europa y Oriente Medio así como los efectos del cambio climático. Desde su cuenta de Instagram, en donde acumula casi 80.000 personas, aborda cuestiones como la sequía y el aumento del nivel del mar. En sus propias palabras, no se trata de convertirse en la activista perfecta, sino en adoptar pequeños gestos para ir poco a poco involucrándonos.

También la artista Inna Modja ha utilizado su popularidad como altavoz. Procedente de un pueblo entre la región de Sahel y el desierto de Mali, es perfectamente consciente de la importancia del entorno que tienen para las comunidades: personas que tienen que hacer kilómetros para conseguir agua potable, robándoles tiempo para el colegio o el trabajo, comunidades que deben migrar por culpa de la sequía. "El cambio climático es una guerra permanente", dice la cantante, que ha convertido estas cuestiones en el tema central de sus canciones. "Tenemos una gran plataforma, por lo que debemos compartir el problema. El mensaje es que podemos hacerlo juntos".

Vuelve a conectar con la naturaleza. "Creo en el desarrollo de ciudades más humanas y amables con nosotros mismos y con nuestro planeta. Las ciudades ahora están centradas en ser inteligentes y eficientes, pero nosotros somos humanos: naturales, espontáneos, criaturas extrañas que necesitan espacio", comenta el holandés Jorn Wemmenhove, cofundador y creativo de Humankind, una agencia de transformación urbana que promociona el desarrollo de espacios verdes en los núcleos urbanos. Tan solo su casa es como una jungla repleta de plantas. Su trabajo se basa en 'tácticas urbanísticas', pequeñas acciones que pueden convertirse en una solución a largo plazo, como por ejemplo, cortar la calle durante un día apra que la gente pueda reunirse o transformar parkings al azar en 'parklets', llenándolos con elementos verdes y bancos para la gente.

Apuesta por otro tipo de energía. "Cuando la gente piensa en energía solar, suelen imaginar paneles solares. Pero no se trata solo de lo que vemos en un tejado. La energía solar debe ser más relevante y emocional para llegar a más gente", defiende la diseñadora de moléculas solares, Marjan Van Aubel, que ha conseguido aunar ciencia y diseño en objetos cotidianos, desde lámparas a mesas, con una eficiencia energética extrema. "Los tejados pueden ser solares, pero también las cortinas, los cristales, el suelo... Me gustaría que la energía solar estuviera tan integrada que ni siquiera la viéramos", explica la holandesa, que quiere inspirar a la gente a repensar el uso que hacemos de la energía convencional.

