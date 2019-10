Fernando Alonso y sus planes para ser padre con Linda Morselli

Fernando Alonso, doble campeón del Mundial de Fórmula Uno y ganador del último Mundial de Resistencia, presentó el lunes en Madrid una doble iniciativa para recaudar fondos en favor del cuidado de los océanos junto a la organización Mission Blue y la plataforma de venta por Internet eBay. Una apuesta de su firma de ropa, Kimoa, para la que ha trabajado mano a mano con su pareja, la modelo italiana Linda Morselli.

La venta de una gama de 400 sudaderas y camisetas fabricadas con plásticos reciclados —"Cada sudadera está fabricada con unas 26 botellas de plástico recicladas", aseguró el piloto—, y la subasta de tres tablas de surf decoradas por los artistas españoles Okuda, Edgar Plans y Domingo Zapata en eBay generarán recursos para el cuidado de un área de posidonia, una planta acuática, en las Islas Baleares. Una de las 500 áreas marinas o Hope Spots que la organización Mission Blue, creada por la bióloga marina estadounidense Silvia Earle, premio Princesa de Asturias de la Concordia 2018, protege y limpia de residuos, una labor a la que contribuirán los ingresos de esta iniciativa.

En la charla, Alonso tocó un tema poco habitual en él: el sentimental, ya que el deportista ha creado esta colección junto a Morselli, con la que lleva saliendo tres años. Así, el asturiano de 38 años explicó que había sido "muy bonito" trabajar con la modelo italiana. "Lo bonito, además de compartir el día a día con ella, es también compartir estos momentos", explica Alonso, tal y como recoge la revista ¡Hola!. "Así es mejor la convivencia", asegura.

Morselli y Alonso llevan saliendo más de tres años, desde mediados de 2016. Su romance, extendido por los circuitos de carreras, se confirmó con unas fotos de ambos pasando juntos las vacaciones de ese año. Ella había sido durante bastante tiempo la pareja del también piloto y campeón, aunque en este caso de motociclismo, Valentino Rossi, y la ruptura de su romance llenó páginas de la prensa deportiva y del corazón en Italia. Poco antes de empezar a salir juntos, Alonso rompía también una relación de casi dos años con la presentadora Lara Álvarez.

ampliar foto Jesús Calleja y Fernando Alonso, en la presentación de Mission Blue el lunes en Madrid. Beatriz Velasco Getty Images

La relación con Morselli parece afianzada, tanto que la pareja se plantea crecer como familia, pero más adelante. "En el futuro sí tenemos pensado formar una familia", confiesa el piloto en ¡Hola!, "pero ahora a corto plazo no nos lo planteamos, pero sí esperando que llegue".

En julio, la pareja protagonizó su primera portada juntos para la revista Man in Town, donde posaban abrazados, ella desnuda y él tapándola con su abrigo. Entonces el piloto contaba que se habían conocido en el Gran Premio de Montecarlo y que, una semana después, ella le buscó y le escribió. "No fue difícil, ya que me impresionó mucho su belleza", confesaba Alonso a la publicación.

"Estoy enamorado de Linda, de lo contrario sería difícil", relataba abiertamente. "Con nuestro trabajo, un sentimiento fuerte es esencial, de lo contrario no podríamos estar juntos", afirmaba, explicando que no es una persona celosa: "Soy alguien que simplemente quiere sentirse respetado. Pero ella es lo más".

Alonso presentó la iniciativa de su marca Kimoa —que tras algunas dificultades en su arranque ahora ha conseguido buenas cifras de ventas— junto al montañero y presentador televisivo Jesús Calleja en la sede de eBay en España (situada en la capital), en un acto en el que también participaron los artistas que han decorado las tres tablas de surf que saldrán a subasta.

Durante esa charla, el piloto asturiano, campeón mundial de Fórmula Uno en 2005 y 2006 con Renault, aseguró que no tiene "ganas ni ansia" de volver y dijo que no tiene claro si regresará al llamado Gran Circo con el cambio de normativa previsto para 2021.

"Va a haber un cambio importante y se van a mezclar las cartas, pero no puedo decir si voy a volver o no seguro, puede que sí o puede que no", añadió un Fernando Alonso que en enero tendrá su primera participación en el Rally Dakar, aunque el asturiano se emplazó al 24 de octubre, cuando Toyota confirme sus pilotos. Acerca del Dakar, Alonso recordó que es "el rally más duro del planeta" y que por eso su "primer objetivo" será acabarlo, pero admitió que una vez en carrera, tratará de competir. "Si hago el Dakar, un 1% de mi cabeza pensará en ganarlo", reconoció.