Los mejores descuentos para esta semana de lluvias

“Al mal tiempo, buena cara”. El refranero español tiene innumerables referencias optimistas para hacer frente a lo días de frío y lluvia que parecen acechar gran parte del país. A lo largo de esta semana, la llegada un nuevo temporal hará que un gran número de personas dejen a un lado los paseos y las actividades fuera de casa. Definitivamente, han quedado inauguradas las tardes de invierno.

Pero, ya se sabe que “no hay mal que por bien no venga”. Contar con todo este tiempo libre hace que sea más fácil ahorrar. Por un lado, porque tenemos más posibilidades de estudiar las ofertas, comparar precios y elegir los productos que más nos convienen y, por otro, porque podremos pasar más tiempo buscando información. En esta ocasión, EL PAÍS Escaparate te ofrece los mejores descuentos para gastar menos en ropa, artículos deportivos, planes de ocio y tiempo libre además de otros artículos que te pueden ser de utilidad para pasar el invierno.

Las mejores oportunidades para comprar ropa esta semana

La llegada del frío no solo nos ha recluido en casa, también nos ha obligado a sacar la ropa de invierno del armario. De un día para otro hemos tenido que guardar los vestidos, camisetas y bermudas para sacar las botas, los vaqueros y los jerséis de cuello alto. Alguna de las prendas que guardamos el año pasado se han quedado viejas o no son de la talla que necesitamos, por lo que tendremos que pensar en hacer una renovación parcial del vestuario. Para que esto no sea un problema para el bolsillo te proponemos algunas ofertas.

ASOS

Vaqueros, abrigos, camisetas de manga larga, sudaderas con cuello alto, botas… La ropa calentita ha llegado a esta página web y lo ha hecho con buenos precios. Esta semana, con la celebración de Spend&Save, hay descuentos para ahorrar aún más en las compras más grandes. Hasta el jueves 24 de octubre, por cada pedido superior a 200 euros se puede ahorrar 50 euros; los que sean mayores de 150 euros, contarán con una rebaja de 30 euros y, los que lleguen a los 100 euros tienen una reducción de 15 euros. Para poder aprovecharlos, tan solo has de buscar en esta página el código que más se ajuste a tu cesta.

Cupón descuento ASOS de 15, 30 o 50 euros según el valor de la compra

La Tostadora

Abrigarse no tiene por qué ser aburrido. Si algo hemos aprendido de esta marca es que la diversión y los colores vivos pueden formar parte de nuestra vestimenta durante todo el año. Para que nos protejamos bien del frío, y ahorremos a la vez, existe un descuento del 20% en todas las camisetas de manga larga y sudaderas de esta marca. Quienes prefieren utilizar prendas de manga corta, podrán utilizar este código exclusivo con el que obtendrán una rebaja del 15% en este o cualquier otro producto disponible en la web.

Cupón descuento del 20% en La Tostadora

JD Sport

Esta semana puede pillarte un chaparrón en cualquier lugar y hay que estar preparado para echar una carrera hasta el soportal más cercano. En esta tienda encontrarás zapatillas con las que huir de las tormentas y con las que mantener el pie seco y caliente. Habitualmente todos los pedidos superiores a 60 euros que se realicen en su página web son gratuitos. Si el pedido que tienes en el carrito no llega a este mínimo, puedes utilizar este código promocional con el que te ahorrarás los portes de tus deportivas.

Cupón descuento JD Sport para conseguir envíos gratis

Ideas con las que ocupar el tiempo libre sin gastar mucho

Quedarse en casa cuando llega el frío no tiene por qué ser un sinónimo de aburrimiento. Encontrar un pasatiempo es algo fácil para los amantes de la lectura, los videojuegos, las series o la cocina y más complicado para quienes no tienen un pasatiempo claro. Hemos seleccionado algunos descuentos que pueden ayudarte a encontrar una afición.

Sklum

Desde este mes hasta que llegue la primavera es posible que todos pasemos bastante tiempo en casa. Para sentirse a gusto en cualquier espacio de la casa, y querer pasar un buen rato en ellos, hay que tener muebles cómodos y una decoración con la que nos sintamos identificados. En esta página web hay muebles y artículos decorativos con los que dar un toque personal a las habitaciones. Además, ahora se pueden utilizar códigos de descuento para ahorrar entre 5 y 20 euros por cada compra según el gasto realizado en su página web. Revisa las opciones en la página que encontrarás a continuación.

Cupones de entre 5 y 20 euros para ahorrar en Sklum

Casa del Libro

Sofá, manta y… libro. Las horas muertas del invierno nos abren las puertas a cientos de historias ocultas entre las páginas de una novela. En la página web de esta tienda se puede conseguir un 5% de descuento en todos los títulos disponibles en papel y en formato electrónico. Además, ofrece una selección de artículos de papelería y accesorios con una rebaja del 10%, donde encontrarás calendarios, agendas, merchandising o rotuladores con los que practicar lettering.

Cupón descuento Casa del Libro del 10% en papelería y del 5% en libros

Foodspring

Este descuento es para los que pasan su tiempo libre en la cocina. En este comercio electrónico se puede encontrar ingredientes con los que innovar y hacer más saludables las recetas tradicionales. Descubre, entre otros productos, las mermeladas sin azúcar añadido, las variedades de muesli con menor carga de carbohidratos, las tortitas proteicas o las masas de pizza proteica. Si todo esto te suena a chino, no te preocupes, en su blog tienen recetas para ayudarte a elaborar los primeros platos con estos productos.

Cupón descuento Foodspring del 15% en compras superiores a 40

Telepizza

Cuando nos picamos con algo nos cuesta dejarlo y, a menudo, ¡sorpresa! Es la hora de cenar y no hemos tenido tiempo de preparar nada. Para estos casos la comida a domicilio es una buena solución y, en esta cadena de pizzas tienen una oferta que te va a gustar. Por menos de dos euros adicionales, cualquier pedido que hagas a través de la página web puede llegar con 3 panes de ajo, 2 fingers de queso y el refresco de medio litro que elijas.

Cupón Telepizza para complementos por 1,95 euros

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de octubre de 2019.

