Nadie sin hogar

Según recientes resultados de encuesta del Instituto Nacional de Estadística, los centros de alojamiento para personas sin hogar de España acogieron a una media de 18.001 personas diariamente durante el año 2018, de las que 25% (4.566) eran mujeres. Esta cifra es un 9,5% superior a la registrada en 2016. La ocupación media alcanzó el 89,0%, un porcentaje elevadísimo; sin embargo, los datos de esta encuesta no captan la realidad de las personas sin hogar con formas de sinhogarismo oculto, y que tradicionalmente no son usuarias de los recursos (personas cuyas situaciones refiere la tipología ETHOS: personas en calle, en vivienda insegura, en vivienda inadecuada, en casas de familiares, amigos, etc.)