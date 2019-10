¿Por qué la misma camisa vaquera de Zara puede costar casi el doble dependiendo del país?

Cuando cumplió 80 años, el 28 de marzo de 2016, cientos de empleados de la sede principal de Inditex -ubicada en Arteixo (A Coruña)- homenajearon a Amancio Ortega con una fiesta sorpresa orquestada por su hija pequeña Marta Ortega. La plantilla al completo aplaudió al fundador de la mayor empresa textil del mundo y bailó en su honor. Ortega fue incapaz de contener las lágrimas de emoción y ese momento ha quedado para la posteridad gracias a un vídeo de recuerdo que grabó y publicó la propia familia del empresario.

Hoy, este gallego de adopción nacido en León es uno de los hombres más ricos del planeta, pero los inicios de su carrera con una tienda de lencería en A Coruña fueron modestos. Así fue hasta que en 1985 fundó Inditex. Desde entonces, el hombre que una vez declaró que “si he ganado tanto dinero ha sido porque mi objetivo no ha sido nunca ganar dinero”, lleva treinta años amasando dinero a expuertas y vistiendo a gran parte de nuestro planeta. Pero no al mismo precio.

"El español es un consumidor que hace mucha compra 'online', es compulsivo comprando y le gusta ir a la moda. No es un secreto que Zara saca las colecciones primero en España, y de aquí se van enviando progresivamente al resto del mundo" Paloma Díaz Soloaga, profesora titular de Intangibles y Moda en la Universidad Complutense de Madrid

La misma prenda de Zara -exactamente la misma- cambia de precio en función del país en el que se vende. "Esto ocurre porque se mide el grado de bienestar económico y el poder adquisitivo de una nación, en función del cual fijan los precios de los productos. Los impuestos al consumo (IVA y tasas nacionales) de cada país y los costes de importación también afectan a los precios de Zara, que pueden casi duplicarse en países como Estados Unidos o Singapur. Otras firmas optan por unificar sus precios para todas sus geografías, pero son las menos", explica a ICON Ana Bermejillo, directora de comunicación de la agencia Ziran y exdocente del departamento de Publicidad de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Bermejillo apunta que Zara ha reconocido en más de una ocasión que “premia” ligeramente a su público natural, el español, con precios más accesibles.

Para comprobar cómo afecta este baile de precios hemos elegido una camisa vaquera de hombre, que en España se vende por 19,95 euros, y hemos comparado el precio que tiene en 20 países. En Arabia Saudí es donde hemos encontrado la prenda más cara (36 euros), 80,4% más que en España. Esto, tal y como explica Soloaga, se debe a que el país árabe tiene uno de los PIB más altos del mundo. En Estados Unidos la camisa cuesta 32,50 euros, un 63% más que en España porque, al contrario de lo que le ocurre en Europa, la multinacional tiene que pagar aranceles y la logística es más costosa. De ahí que por proximidad en Italia, Francia o Portugal Inditex decida mantenga el precio español.

Paloma Díaz Soloaga, profesora titular de Intangibles y Moda en la Universidad Complutense de Madrid, explica cuáles son las tres variables que Inditex tiene en cuenta a la hora de decidir el precio de las prendas en cada país. "La dirección de comunicación de Inditex ha comentado en más de una ocasión que, primero, el precio de sus productos se adecua al PIB del país [indicador económico que se utiliza para medir la riqueza de un país y que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que ha producido] en el que se vende. Segundo, se adecua al poder adquisitivo real [cantidad de bienes o servicios que pueden conseguirse con una cantidad de dinero fija según sea el nivel de precios] de los habitantes de ese país. Y, tercero, tiene muy en cuenta el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor. Este último es un intangible, la moda es aspiracional y Zara hace muy bien la comunicación a través de sus tiendas. Se ubica al lado de marcas como Hermès [firma de lujo] y lo que transmite es que es una marca de lujo a precios muy asequibles, y esto la hace irresistible en la mente de un consumidor que no puede permitirse comprar en Hermès pero sí en Zara", señala la especialista, que afirma que el poder de Zara es tal que su política de precios marca el del resto de firmas.

Inditex reconoce que España es su mejor mercado y lo premia sacando aquí las nuevas colecciones para ver cómo funcionan antes de mandarlas fuera de las fronteras. "El español es un consumidor que hace mucha compra online, es compulsivo porque le gusta ir a la moda y seguir las tendencias. No es un secreto que Zara saca las colecciones primero en España, y de aquí se van enviando progresivamente al resto del mundo. Además de España, París, Tokio, Nueva York y Londres también son fuertes consumidores", asegura Paloma Díaz Soloaga. (En ICON hemos intentado ponernos en contacto con los representantes de Inditex sin obtener respuesta).

Un spoiler antes de mostrar el precio de esta camisa vaquera en 20 países diferentes: solo hay un lugar donde la camisa es más barata que en España, y es Andorra. La prenda cuesta un 7,3% menos en el Principado porque allí en vez de nuestro IVA, que en ropa y calzado es el 21%, tienen el Impuesto General Indirecto, que supone solo el 4,5%.

Este es el precio de la camisa de Zara en 20 países diferentes, del más caro al más barato

- Arabia Saudi, el país más caro: 36 euros.



- Israel: 34 euros.

- Japón: 33,41 euros.

- Ucrania: 33 euros.

- Brasil: 32,80 euros

- Suiza: 32, 66 euros

- Estados Unidos: 32,50 euros.

- Catar: 32,14 euros.

- Australia: 28,16 euros.

- Canadá: 27,37 euros.

- Reino Unido: 23 euros.

- México: 23,50 euros.

- Dinamarca: 24 euros.

- España: 19,95 euros.

- Italia. 19,95 euros.

- Francia. 19,95 euros.

- Portugal. 19,95 euros.

- Finlandia. 19,95 euros.

- Y el país más barato: Andorra. 18,50 euros.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.