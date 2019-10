Descubre los 10 cursos curiosos más demandados en la formación ‘online’

Aprender a elaborar quesos o cerveza y descubrir cómo canalizar las energías que fluyen a nuestro alrededor no tienen que ser, necesariamente, habilidades reservadas a los expertos de cada campo. A veces solo hace falta interés e inquietud personal y, por qué no, profesional, por que nunca sabes dónde se esconde una oportunidad para emprender y disfrutar haciéndolo. Y como la formación online no tiene por qué versar necesariamente sobre el ámbito tecnológico, económico o de negocios, en el EL PAÍS Escaparate hemos querido repasar los 10 cursos curiosos más demandados de 2019, según el buscador de cursos EMagister.

Másteres sobre bienestar personal

Si tienes interés en la medicina alternativa y en disciplinas milenarias como el Feng Shui, considera la opción del Máster de Experto en Radiestesia, Geobiología y Feng Shui (600 horas, 595 euros), impartido por el Instituto DYN. A través del Feng Shui, aprenderás a armonizar las energías que fluyen a tu alrededor, con el consiguiente beneficio para tu salud y bienestar personal. No obstante, en las 600 horas de duración, adquirirás no solo conocimientos acerca de este característico arte de la cultura china, sino también sobre su relación con disciplinas como la radiestesia y la geobiología.

Infórmate gratis

Si, por el contrario, te atrae la idea de trabajar en el ámbito emocional, Esneca Business School propone su Máster en Meditación y Mindfulness (600 horas, 595 euros). Esta técnica de relajación nos enseña a ser plenamente conscientes de nuestras emociones y a gestionarlas adecuadamente, lo que contribuirá a evitar o solventar situaciones de estrés y ansiedad que se pueden producir en nuestra vida. Otra opción es completar un Máster en Acupuntura y Feng Shui (600 horas, 1.400 euros) como el que oferta la Escuela de Posgrado de Medicina y Sanidad. Una doble titulación con la que, además de conocimientos sobre el Feng Shui y la medicina china tradicional, descubrirás las técnicas de acupuntura y su aplicación, así como fundamentos de anatomía, fisiología y patología.

La gastronomía también tiene su formación

Si tú no eres una de esas rara avis que no se emocionan a la vista de un buen queso, aquí encontrarás la información y prácticas a tener en cuenta para elaborar quesos con la mayor calidad posible. El curso para Expertos en Elaboración de Quesos, de Esneca Business School (600 horas, 380 euros) cuenta con una tutorización personalizada que guiará al estudiante por los diferentes tipos y variedades de quesos, los métodos de maduración, la preparación e la leche para el cuajado o la gestión de alérgenos, entre muchos otros aspectos.

Infórmate gratis

¿Qué tal te suena la posibilidad de elaborar tu propia cerveza? Convertirte en un experto y saber identificar qué es lo que la hace buena al paladar es una idea perfectamente posible con este máster de la Escuela Europea des Arts (600 horas, 595 euros). Dirigido a profesionales, emprendedores y aficionados que deseen adentrarse en el arcano arte de la fabricación artesanal de cerveza, este curso servirá para descubrir los diferentes procesos involucrados: desde la elaboración de la malta y el mosto a la fermentación, maduración y acabado de la cerveza. ¿Hacen unas cañas?

Infórmate gratis

Experto en Adicción a las Nuevas Tecnologías

Con este curso, de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), podrás especializarte en la detección e intervención psicológica en casos de adicción a las Nuevas Tecnologías, sea cual sea la edad del paciente. Se trata de una formación teórico-práctica de cuatro meses de duración, al final de la cual serás capaz de identificar los síntomas y signos de riesgo, a la vez que aprenderás a poner en práctica técnicas de intervención y habilidades de comunicación interpersonal y manejo de emociones. Precio a consultar.

Infórmate gratis

Máster en Control de Plagas

Destinado a empresarios, emprendedores o trabajadores del sector de las plagas. Un máster online de Esneca Business School (600 horas, 890 euros) que incluye aspectos como la preparación de productos biocidas y fitosanitarios, medios y productos para el control de plagas urbanas, la salud y los riesgos que conlleva su manejo.

Infórmate gratis

Experto en ‘packaging’ y Ecodiseño Digital

Realizado en colaboración con Ecoembes, este curso de la UNIR permitirá a los alumnos aprender a desarrollar un packaging en el que la economía circular y el componente medioambiental estarán presentes desde los primeros pasos. A lo largo de sus cuatro meses de duración (equivalente a 15 créditos ECTS; precio a consultar), repasarás aspectos como la identificación y optimización de procesos ineficientes, mejora de la calidad de los envases, ahorro económico y minimización del impacto en el entorno natural.

Infórmate gratis

Fitoterapia y veterinaria

Las dos últimas formaciones que destacamos desde EL PAÍS Escaparate se ocupan de las plantas medicinales y el campo veterinario. En el primero de ellos, el curso para Expertos en Fitoterapia, del Instituto DYN (480 horas, 380 euros) versa sobre el tratamiento de enfermedades y dolencias a través de las especies vegetales, y enseña a utilizar de forma segura y efectiva plantas y derivados con aplicaciones medicinales, sus técnicas de preparación y conservación y las tendencias actuales en fitoterapia y medicina alternativa.

Infórmate gratis

Por su parte, el Máster en Enfermería Veterinaria General, Ecuestre y Exóticos (de la Escuela de Veterinaria MasterD) es una formación semipresencial que sirve como un complemento ideal al ejercicio de la profesión veterinaria. El estudiante adquirirá los conocimientos y habilidades necesarias para el cuidado de los pequeños animales, los equinos y las especies exóticas, brindándoles el cuidado idóneo para cada especie. El precio, a consultar.

Infórmate gratis

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de octubre de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.