Pioneros y jóvenes promesas del surf español, en la cresta de la ola

“Fue en Rodiles (Asturias) a los 5 años. Mi padre me enseñó a pillar una ola desde el pico y aquello me enganchó”. Néstor García, de 16 años e hijo de Dani García —un histórico del surf español—, recuerda así la primera vez que se subió a una tabla. Tres años después empezó a competir a nivel local y nacional, y hoy, a punto de empezar bachillerato, sueña con convertirse en surfista profesional. Todos los veranos, él y su familia (sus padres y su hermana) persiguen la olas del mundo en autocaravana: Portugal, Francia, Australia, Indonesia…El resto del año entrena con su vecino y mejor amigo, Luis. “Somos inseparables y nos gusta competir juntos porque nos picamos y eso nos obliga a mejorar”. Este 2019, el joven García ha quedado segundo de España en sub 16, pero sabe que el listón mundial está alto. Por eso le gusta enfrentarse a los mejores, “como Sean Gunning [campeón europeo]”. “Tiene más nivel que yo. Este año nos hemos enfrentado cuatro veces: él ganó dos y yo otras dos. Eso me motiva”. Pese a todo, su padre es el verdadero motor de su carrera. “Crecer a su lado ha sido una ventaja: me entrena y me presenta a los mejores del mundillo. Y me gustaría llegar a ser tan bueno y conocido como él”. Hace tiempo que coinciden en los mismos campeonatos. Y este verano, en Asturias, ganaron, cada uno en su categoría. “Subimos juntos al podio. Fue algo muy emocionante”.