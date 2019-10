Para miles de niños, la película más terrorífica de la historia es la vida real

Historias para no dormir – Reality es una película de cine de terror y, al mismo tiempo, es una denuncia del sufrimiento de los niños y niñas que viven en países en guerra. Con este proyecto, Save the Children quiere involucrar al espectador en la defensa de la infancia que sufre las bombas y los disparos en primera línea. Todo para conseguir un objetivo final: mejorar las legislaciones estatales e internacionales para proteger a la infancia en guerra y que no se violen los derechos de 420 millones de niños y niñas en el mundo que están afectados por conflictos armados.

El cortometraje está protagonizado por Dani Rovira y Lydia Bosch, y en él se recrea el escenario original de Historias para no dormir, incluyendo una introducción de Carlos Latre haciendo de Chicho Ibáñez Serrador, recientemente fallecido. El film está dirigido por Alejandro Ibáñez, hijo de Chicho, que ha querido homenajear la labor de su padre a través de este proyecto solidario.