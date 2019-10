Los mejores descuentos con los que hacer planes en otoño

El otoño volvió a entrar en nuestras vidas el lunes 23 de septiembre. Las lluvias y el frío que corresponden a esta estación aún no han llegado, pero es previsible que lo hagan pronto. Una vez más nos veremos obligados a despedirnos de las terrazas y sustituirlas por lugares con calefacción, o con una buena estufa si se encuentran en la calle. Tanto las grandes como las pequeñas o medianas ciudades ofrecen actividades a sus ciudadanos con las que pasar las horas de los días más fríos, pero hay muchos otros planes que podemos llevar a cabo en esta época.

Existen cientos de planes compatibles con el frío. Para llevar a cabo alguno de ellos ni siquiera es necesario salir de casa, como pasa en el caso de leer, ponerse al día con alguna serie, cocinar o escuchar música. Para que no te quedes sin ideas y encuentres un plan casi para cada día de otoño e invierno, hemos creado esta recopilación de actividades de interior con las que además de pasar un buen rato, podrás ahorrar dinero ya que llegan con grandes ofertas y descuentos.

Planes al calor del hogar

Hay pocas cosas más placenteras que estar en casa, al calor, mientras fuera cae un chaparrón. Qué hacer en estas situaciones depende mucho de cada persona: hay quienes aprovechan estas tardes para devorar libros, otros para ponerse al día de sus series favoritas y engancharse a otras e incluso están los que se encierran en la cocina y sacan su vena más artística para inventar nuevas recetas. Las opciones son infinitas, pero nosotros hemos recopilado las que se pueden hacer sin dejar de ahorrar.

Pasarse algún videojuego nuevo con los descuentos de FNAC

Esta es una de las opciones preferidas de los más jóvenes, y los que no lo son tanto. El día a día a veces no permite sacar tiempo para avanzar en los juegos de la Play, la Xbox, la Wii, la Nintendo Switch o en el ordenador. Por eso, las tardes grises son la excusa perfecta para sentarse frente a la pantalla, avanzar niveles o comprar un nuevo videojuego —con una rebaja del 10% si superan los 30 euros en esta tienda— que nos garantizará horas de entretenimiento, desafíos y retos que podremos disfrutar solos o en compañía.

Cupón descuento FNAC del 10% en videojuegos

Ponerse al día con la lectura y aprovechar los descuentos en libros de Casa del Libro

Hay dos momentos del año en el que apetece ponerse a leer. Uno cuando estamos en la playa tomando el sol y, otro en ese momento en el que estamos en el sofá con una manta y sin nada que hacer. Esta dualidad también sirve para hablar de los dos tipos de lectores que han surgido en los últimos años: los que les gusta tener un libro físico y sentir el peso del papel en sus manos y, los que prefieren tener en un dispositivo todas sus lecturas. Esta tienda tiene una oferta para cada uno de ellos en su página web; una para ahorrar un 10% en eReaders de la marca Tagus y, la segunda para comprar libros de cualquier género a con un descuento del 5% a través de su plataforma online.

Cupón descuento Casa del Libro del 10% en eReaders y del 5% en libros

Relajarse y cuidar la piel con Douglas

¿Y si en lugar de utilizar el tiempo en casa para hacer cosas lo usar para no hacer nada? Gran parte de la población del país padece estrés y son muy pocos los que emplean algún minuto a lo largo del día para pararse y pensar únicamente en sí mismos. Esta tienda ofrece un descuento de 5 euros para las compras superiores a 49 euros. Por ese dinero podemos hacernos con un kit de relajación que incluya mascarillas hidratantes para cara, pelo o pies; jabones de aromaterapia y exfoliantes para todo el cuerpo. Mejora tu salud y tu piel dedicándote un día de lluvia.

Cupón descuento Douglas de 5€

¡Qué cocinen otros!... Y aun así nos salga barato con Deliveroo

Estos meses ofrecen la posibilidad de utilizar el tiempo para todo lo que queramos y, cómo no, para dejar a un lado las tareas más tediosas del día a día. Ya sea porque has pasado la tarde con un juego, leyendo o simplemente sin hacer nada; ha llegado la hora de comer y… ¡Sorpresa! El frigorífico está vacío y, siendo realistas, tampoco hay muchas ganas de ponerse a pensar en una receta. Gracias a los riders de esta plataforma, se puede disfrutar una comida casera sin esfuerzo y con un descuento de 15 euros (divididos en tres pedidos).

Cupón descuento Deliveroo de 15€

Actividades fuera de casa con las que disfrutar los días fríos

La lluvia y el frío no tiene por qué hacer que nos quedemos en casa todos los días, aunque a veces pueda apetecer más que salir a la calle. Las opciones de ocio se incrementan exponencialmente cuando ponemos los pies fuera del portal. Las bajas temperaturas no son un problema en las salas de cine, en el teatro, en un museo o en el interior de un bar. Por eso, ha llegado la hora de que te propongamos algún plan que se puede hacer fuera y a un precio inferior que de costumbre gracias a los códigos y ofertas de Descuentos EL PAÍS.

Relájate, haz un curso o sácate el carné con un precio rebajado de Groupon

Lo de que las ciudades grandes tienen más planes de ocio es verdad, pero a medias. En esta plataforma se pueden encontrar planes para casi todas las ciudades del país, entre las que se encuentran: escape rooms, menús para una o dos personas, masajes, tratamientos de belleza, bonos para hacer deportes de riesgo… Normalmente, estos paquetes y servicios tienen ya un descuento aplicado sobre el precio inicial, pero con el cupón que encontrarás a continuación podrás rebajar un 30% más el coste de la actividad.

Cupón descuento exclusivo Groupon del 30%

Un tratamiento de mano de los mejores profesionales gracias a Treatwell

La llegada del mal tiempo y la falta de luz hace que poco a poco nuestro ánimo decaiga. Pero esto es algo que podemos solucionar con un poco de ayuda profesional gracias a un cambio de look, un nuevo peinado, unas sesiones de bronceado o de tratamientos faciales o corporales —ahora con 9 euros de rebaja en servicios de más de 40 euros—. Algunos de ellos se pueden realizar de forma periódica como los tratamientos de queratina, los masajes o las depilaciones, y en otros casos no se recomienda repetir con mucha frecuencia para no generar más daño que beneficio.

Cupón descuento exclusivo Treatwell de 9€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 2 de octubre de 2019.

