15 looks para ser la perfecta invitada de otoño por menos de 60 euros

El mundo 'boda' ya no es lo que era y el período de celebraciones se extiende ahora a lo largo de todo el año. La vuelta del verano suele ser, de hecho, uno de los momentos preferidos por los novios para darse el sí quiero... pero no tanto para sus invitadas. Principalmente porque el estilismo se complica debido a la bajada de temperaturas.

Por eso, desde El País Escaparate, hemos seleccionado hasta 15 looks -entre vestidos lisos, estampados y monos- que irán perfectos para estas ocasiones y que, además, podrás reutilizar en diversas ocasiones menos formales. ¿Lo mejor? Que todos cuestan menos de 60 euros y que puedes comprarlos online.

VESTIDOS LISOS

Asimétrico y con volantes

Aunque también está disponible en blanco y en fucsia, el color burdeos es uno de los favoritos en los looks de otoño y funcionará mejor que ninguno para estilizar la figura. Su cuello alto, así como la asimetría de las mangas y el volante a ambos lados de la pieza lo convierten en un diseño súper tendencia. Está fabricado en tejido elástico para que se adapte al cuerpo y su largura midi es apta tanto para bodas de día como de noche. Disponible en todas las tallas de la XS a la XL.

De manga larga y falda tubo

Uno de los favoritos de las usuarias de Amazon: "El vestido es justo lo que aparece en fotos, el tejido es fino pero de calidad, el color tal y como aparece en fotos, las mangas son preciosas y el corte queda genial", comentan. Su corte bajo el pecho y la falda midi ajustada estilizan al máximo la figura y es perfecto para los meses más fríos gracias a sus mangas abullonadas. Está disponible en varios colores y estampados, y también en todas las tallas de la S a la 3XL.

Con manga larga y falda de flecos

Plena tendencia son también los flecos: y este diseño de Shein con falda midi repleta de ellos y parte superior de manga larga y ajustada es una opción perfecta para esas ceremonias de tarde y celebraciones de noche. Su tejido ajustado lo hace adaptable a cualquier tipo de cuerpo e incluye un cinturón muy favorecedor que puedes añadir al look. Disponible en todas las tallas de la XS a la XL.

Largo con bajo asimétrico

Para las invitadas más clásicas, un diseño sencillo y versátil que podrán ponerse en multitud de ocasiones. Está fabricado en gasa de color azul noche y con varias capas que crean volantes y una asimetría muy favorecedora en el bajo de la falda. Funcionará también para afinar la figura gracias a su lazo anudado a la cintura que puedes colocar a tu gusto. Está disponible de la talla 32 a la 42.

Con vuelo y de estilo retro

Uno de los modelos más vendidos y mejor valorados en Amazon es este de estilo retro con amplia falda con vuelo y escote corazón. Está fabricado en algodón elástico y adaptable al cuerpo y en la web puedes comprobar las medidas que mejor se adapten a ti para elegir tu talla. Lo encontrarás disponible en varios colores y estampados, y de la talla XS a la 3XL.

VESTIDOS ESTAMPADOS

De lunares y con lazo en el cuello

Largo hasta la rodilla y con un divertido estampado sobre fondo azul cielo, este diseño de Shein es perfecto para bodas de día. Tiene cinturilla elástica que se adapta al cuerpo y está adornado con mini volantes en los hombros y un pequeño lazo al cuello que le dan un toque sofisticado. Su manga farol y larga también es idónea para la temporada. Está disponible también en color rosa palo y en todas las tallas de la S a la XL.

De satén y manga larga

Fabricado en elegante satén y con un estampado de lo más atrevido y tendencia, he aquí una de las opciones más adecuadas para las invitadas de otoño. Sus colores no solo favorecen sino que son tendencia esta temporada y lo hacen perfectamente combinable con un sinfín de colores en los accesorios. Además, cuello cisne, manga larga y largura midi para no pasar frío. Está disponible de la talla 32 a la 42.

Cruzado con cinturón

Una de las opciones más versátiles de la selección es este modelo de La Redoute, que podrás llevar tanto con sandalias de tacón como con sneakers (como se muestra en la imagen). De tejido elástico y con un estampado sencillo y sutil, cuenta con el diseño perfecto para este tipo de eventos celebrados en entretiempo. Ahora, además, cuenta con un 30% de descuento y está disponible de la talla 34 a la 46.

Asimétrico y de lunares

Ultra favorecedor es este diseño de satén de Boohoo. Su estampado de topos lo hace alegre a la par que muy ponible y su color tierra está de plena tendencia (aunque también lo encontrarás en color negro). Con bajo asimétrico, volantes y cuello halter, favorecerá a cualquier tipo de cuerpo y será fácil de combinar con accesorios lisos en colores neutros. Disponible de la talla 36 a la 44.

Manga larga y print animal

Una opción de Asos de lo más sofisticada: en un llamativo y favorecedor color verde esmeralda y un discreto estampado animal print. Fabricado en un tejido ligero y vaporoso se adapta al cuerpo gracias a su estructura cruzada y al cinturón que se anuda en la cintura. Combínalo con complementos negros o plateados. Está disponible en todas las tallas de la 32 a la 46.

MONOS

Vaporoso y sin mangas

Uno de los modelos más clásicos y ponibles es este mono de La Redoute. Su tejido vaporoso y su color negro lo hace perfecto para este tipo de ocasiones y para todo tipo de celebraciones, así como para llevarlo un día a la oficina. Está fabricado en tejido elástico para que se adapte a cualquier mujer y lleva un elegante lazo de raso para anudar a la cintura. Cuenta ahora con un 30% de descuento y está disponible de la talla 38 a la 52.

Con cuerpo de encaje

Un mono ultra favorecedor adornado con un cuerpo de encaje con manga francesa. No es de extrañar que sea el número uno más vendido en Amazon: "Es mas bonito de lo que esperaba y el encaje es precioso. La tela tanto del pantalón como bajo el encaje es elástica y queda como un guante", cuentan sus compradoras. Está disponible en todas las tallas de la S a la XXL y en diversos modelos y colores.

Anudado con pantalón culotte

Creado en hasta 10 colores todos adecuados para bodas de otoño (excepto el blanco), este mono es perfecto para ir arreglada y abrigada a la vez. Con pantalón de estilo culotte y manga larga, lleva un estilizador drapeado cruzado en la cintura que se adapta a cualquier tipo de cuerpo favoreciendo la figura. Disponible en todas las tallas de la 34 a la 44.

Estilo kimono de raso

Creado tanto en colores lisos como estampados, este mono es un clásico donde los haya: con pierna ancha y parte superior de estilo kimono anudado en la cintura y un favorecedor escote en V. "Lo compré para una celebración, y acerté de todas todas. Queda precioso. Una tela con mucha caída y muy bonita" aseguran sus compradoras. Está disponible en todas las tallas de la XXS a la 3XL.

De manga larga con estampado de cadenas

Con una hechura similar, pero más ajustada, este mono de Shein lleva el estampado de cadenas más de moda. Manga larga, escote pronunciado y un anudado en la cintura que estiliza y se adapta al cuerpo. Está fabricado también en tejido elástico y es idóneo tanto para celebraciones de día como de noche por su estampado de color. Disponible de la talla XS a la L.

