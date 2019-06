Las gafas de sol de las 'celebrities', por menos de 45 euros

Las gafas de sol son un objeto funcional que protege los ojos de los rayos UV y facilita la visión en los días soleados. Pero también son un accesorio de moda que influye en la apariencia de cada uno, por lo que hay que elegir el modelo que mejor se adapte al estilo personal y, por supuesto, a las tendencias actuales. Y ya que para gustos, los colores, una buena guía para atinar con las gafas de sol adecuadas es fijarse en la elección de las celebridades.

Para ayudarte a escoger las gafas de sol adecuadas, en EL PAÍS Escaparate nos hemos encargado de revisar los modelos que han utilizado recientemente 12 actores, deportistas e influencers, como Victoria y David Beckham, Julia Roberts, Brad Pitt, Paula Echevarría o Miguel Ángel Silvestre. A partir de sus looks, hemos seleccionado seis modelos para mujer y otros seis para hombre inspirados en ellos y que no sobrepasan los 50 euros, por lo que no es necesario dejarse la cartera para lucir como una estrella este verano.

MUJER

Victoria Beckham

Durante la presentación de la estatua que el club de fútbol LA Galaxy hizo a su esposo en marzo pasado, Victoria Beckham lució unas gafas con la parte superior recta, un puente grueso y lentes en forma de gota, todo en colores oscuros. Ese es el estilo del modelo Black Runway, de la marca Hawkers, que destacan por su acabado brillante con líneas redondeadas. Están elaboradas con copoliéster y nylon de alta calidad y durabilidad.

Sarah Jessica Parker

Antes de abordar un vuelo hacia Edmonton, Canadá, para una presentación de su línea de ropa, Sarah Jessica Parker apareció en Instagram con unas gafas futuristas, de estilo aviador con forma de gota, pero con las lentes unidas en la zona del puente. En D.Franklin encontramos un modelo muy parecido, el Orion III Milky Grey/Black, que tiene pantalla monolente en color negro, protección ultravioleta UV 400 y montura de policarbonato pulida a mano.

Meghan Markle

Una de las cuentas en Instagram de admiradores de Meghan Markle y el príncipe Henry, los duques de Sussex, publicó a finales de febrero una imagen de la pareja, en la que ella lleva unas gafas de lentes oscuras y montura con decoración carey. El estilo es muy similar al del modelo Roosevelt TR90 Carey G15, de D.Franklin, que está fabricado con montura TR90 y lentes de policarbonato resistente a impactos y con protección UV 400.

Chiara Ferragni

Durante una pausa en el pasado festival de Cannes, la influencer italiana Chiara Ferragni publicó en Instagram una foto con unas gafas tipo ojos de gato con unos ángulos muy marcados. La marca Monki tiene un modelo muy parecido, elaboradas al 100% en poliuretano y lentes con tintado oscuro. Las almohadillas están moldeadas para aportar una mayor comodidad y las patillas tienen un diseño fino y curvado para un mejor ajuste.

Julia Roberts

Una actriz icónica sólo podría llevar un modelo igual de clásico. Y es que Julia Roberts subió a Instagram una foto en la que lleva unas gafas estilo aviador de toda la vida, con el toque distintivo de unas lentes cromadas en color azul. Para lucir como ella se puede tirar del modelo Hellcat Silver Matte/Blue, de la marca D.Franklin, que presume del mismo resplandor celeste en las gafas con protección UV 400 y efecto espejo, así como un diseño ligero con forma de gota en una montura de acero inoxidable.

Paula Echevarría

Desde luego que tras haber lanzado una línea exclusiva de gafas de sol con la marca Hawkers, la actriz Paula Echevarría se ha encargado de lucir los diferentes modelos en su cuenta de Instagram, como es el caso de las Pink Lilac Milady. Su diseño clásico y redondeado combina los estilos pantos y soft cat eye en una montura híbrida de acero inoxidable. Además, tiene un doble puente que aporta solidez a la estructura y unas lentes en tonos rosas en un copoliéster claro y resistente.

HOMBRE

David Beckham

Cuando en septiembre pasado se dieron a conocer el nombre, el escudo y los colores del nuevo equipo de fútbol de David Beckham en la MLS, el Inter de Miami, el exjugador británico colgó una foto en la que lucía unas gafas deportivas de corte clásico. Si no idénticas, las Dark One X, de Hawkers, ofrecen una apariencia inconfundible gracias a su montura de acetato de celulosa con acabado brillante. Las lentes son oscuras y están elaboradas en un copoliéster claro, resistente y con protección UV 400.

Brad Pitt

En una sesión con la prensa durante el festival de Cannes para promocionar la nueva película de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood, Brad Pitt apareció con unas gafas de acetato transparente y lentes oscuros. Para conseguir un efecto similar se puede tirar de este modelo vintage con montura en color amarillo de efecto cristal. Las lentes son de color gris y ofrecen total protección UV 400.

Leonardo DiCaprio

Como coprotagonista de la misma cinta de Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio también estuvo presente con Brad Pitt en la sesión con la prensa dentro del festival de Cannes. Allí lució unas gafas elegantes, con montura y patillas finas, y lentes redondeadas. La marca Carfia cuenta con un modelo similar, con lentes polarizadas en tono gris y montura de termoplástico durable, flexible y liviana. Además, las patillas son metálicas y delgadas, y tienen una curvatura final que proporciona un mejor ajuste.

George Clooney

George Clooney presentó en Roma la miniserie Cath-22, de la que es director. Y lo hizo posando ante las cámaras con unas elegantes gafas tipo aviador en color marrón con doble puente y lentes degradadas. Esa misma línea de estilo podemos encontrar en el modelo Brown Gradient Lacma, de Hawkers, cuya montura dorada de acero inoxidable dispone de unas patillas terminadas en nylon de alta calidad. Las lentes también están elaboradas en nylon y están tintadas en marrón degradado con protección UV 400.

Miguel Ángel Silvestre

En la alfombra roja de los premios Yo Dona, el actor Miguel Ángel Silvestre apareció con una gafas de estilo clásico y elegante en color negro, que combinaban perfectamente con su esmoquin azul marino. Este tipo de gafas, ideales para toda ocasión, podemos encontrarlas en modelo con el Dark One Diamond Black, de Hawkers, con montura brillante de nylon TR90. A su vez, las lentes son negras y elaboradas con copoliéster TR18, claro y resistente.

Keanu Reeves

El actor de moda en Hollywood es Keanu Reeves, que también se convirtió hace poco en modelo de la nueva campaña de Yves Saint Laurent, en la que luce unas gafas tipo aviador, aunque con unas lentes de formas cuadradas en vez de la típica gota. Así son también las Dark Lax, de Hawkers, que tienen una montura con doble puente de acero inoxidable y almohadillas de silicona. Las lentes están hechas con copoliéster claro y resistente con protección UV 400.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 30 de junio de 2019.

