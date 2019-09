Las mejores ofertas y precios de la semana en Amazon y eBay (26 de septiembre)

Uno de los artículos de primera necesidad que más se desgasta y se debe renovar cada cierto tiempo es el calzado. Ahora que llega el otoño y no nos queda otra que guardar sandalias, chanclas y las típicas zapatillas de tela que tanto se llevan en la época estival, es un buen momento de hacernos con un calzado adecuado para afrontar los meses de frío que que están a la vuelta de la esquina. Y es que, durante 2018, el gasto medio por hogar en este tipo de artículos en España ascendió a casi 1.500 euros, según recoge el Instituto Nacional de Estadística.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate, hemos seleccionado un variedad de productos a precios bajos de distintas plataformas como Amazon, eBay o Carrefour, en distintas categorías pero haciendo especial hincapié en el apartado de calzado: desde zapatillas casual de la marca DC Shoes con forro Sherpa para combatir las inclemencias climáticas hasta unos zapatos de la firma Clarks para ocasiones especiales. Además, la selección de artículos también recorre las categorías de hogar, belleza y, por supuesto, electrónica (televisores 4K o tabletas de grandes marcas).

ELECTRÓNICA

- Televisor UHD 4K LG 49UM7100. Imagínate disfrutar de los partidos de la Liga, ACB, películas, series y documentales, carreras de rally, F1 y MotoGP, etc, con la mejor calidad de imagen y prácticamente sin necesidad de tocar el mando. Eso es lo que te ofrece este modelo de 49 pulgadas de LG que además de sistema Smart TV, integra Inteligencia Artificial de la mano de los asistentes virtuales de Google y Amazon Alexa, con los que podrás no sólo cambiar de canal o controlar el volumen con tu propia voz, sino también buscar información por Internet o gestionar tus dispositivos inteligentes compatibles, como enchufes o bombillas. Su precio en Alcampo o Amazon oscila entre 496 y 549 euros. 27% de descuento. Ahorra 150 euros.

- Apple iPad Mini 4 128GB WiFi + 4G. Si no quieres gastarte el dineral que cuesta el último modelo del iPad Mini de la marca de la manzana, en estos momentos tienes la oportunidad de hacerte con el modelo precedente a un buen precio. Es la versión dotada de 4G (LTE, acceso a datos mediante tarjeta SIM) y WiFi, con 128GB de memoria interna, un capacidad que se agradece teniendo en cuenta que los iPad no tienen ranura de expansión. Se encuentra de oferta tanto en Fnac como en Amazon, con las ventajas añadidas en este último de que el envío es gratis y que puedes financiar su pago hasta en 24 meses sin intereses. En El Corte Inglés su precio se eleva a 529 euros. 30% de descuento. Ahorra 168,02 euros.

- Memoria Flash USB 3.1 SanDisk Ultra Fit 128GB. Para que te hagas una idea, la capacidad de esta memoria USB te permitirá llevar más de 16 horas de video en 1080p, unas 7.500 canciones, aproximadamente 3.200 fotos y más de 125 aplicaciones, suficiente prácticamente para cualquier tipo de uso. Además, su interfaz USB 3.1 ofrece velocidades de lectura de hasta 130MB/s, lo que te permitirá reproducir y copiar sin problemas tanto películas en alta definición como documentos pesados. Y gracias a su pequeño tamaño, lo podrás llevar en cualquier sitio sin problema, como por ejemplo en el llavero. La puedes encontrar a 28,54 euros en PhoneHouse, 31,99 euros en Fnac o 23,37 euros en PCComponentes. 44% de descuento. Ahorra 14 euros.

- Kindle Paperwhite reacondicionado. Si siempre has querido hacerte con el Kindle Paperwhite pero hasta la fecha no lo has hecho por su elevado precio, ahora puedes conseguirlo por sólo 86,99 euros aprovechando el programa Reacondicionados Certificados de Amazon. Son dispositivos de segunda mano, reacondicionados, probados y certificados, que funcionan como uno nuevo y que tienen 1 año de garantía oficial. Es la versión de 8GB de capacidad, con resistencia al agua (IPX8) y con una pantalla con luz LED libre de reflejos que alcanza una resolución de 300 puntos por pulgada. Su precio habitual es de 116,99 euros, pero ahora puedes hacerte con él por sólo 86,99 euros. El modelo nuevo cuesta 129,99 euros. 26% de descuento. Ahorra 30 euros.

HOGAR

- Lavadora Samsung WW90K5410. Si estás buscando una lavadora con una alta capacidad de carga, pero que también sea eficiente energéticamente hablando para ahorrar en la factura de la luz, esta Samsung es una buena oportunidad. Es un modelo con clasificación energética A+++, que ofrece una capacidad de 9 kilos y utiliza la tecnología EccoBubble para obtener mejores resultados en agua fría, así como la opción de realizar un prelavado con burbujas para luchar contra las manchas más difíciles. Dispone de 14 programas diferentes y alcanza las 1.400 revoluciones por minuto en modo de centrifugado. Su precio en tiendas como El Corte Inglés es de 599 euros y en MediaMarkt de 617 euros. En esta oferta de Carrefour, su instalación y la retirada de tu lavadora antigua están incluidas en el precio. 31% de descuento. Ahorra 180 euros.

- Cubertería Zwilling de 42 piezas. Tanto si eres estudiante y estás buscando una cubertería económica, pero de calidad, como si tienes que hacer un regalo o renovar la que tienes actualmente, esta Zwilling puede ser una opción a considerar. Es una cubertería compuesta de 42 piezas, realizadas en acero inoxidable 18/10 con acabado brillante y totalmente apta para lavavajillas. Se compone de 6 juegos compuestos cada uno por una cucharilla de moka, cuchillo de fruta, tenedor de tarta, cuchara de café, cuchillo de mesa, tenedor de mesa y cuchara de mesa. Su precio en la tienda oficial es de 155 euros, un dato que se corresponde con lo que encontramos también en Central del Hogar. 70% de descuento. Ahorra 110,01 euros.

- Pack Aspirador Philips Power Pro Compact FC9328 + Plancha Philips GC1434. Entre los Súper Chollos de Carrefour, se pueden encontrar buenas ofertas como la de este pack Phiilps. Está compuesto por el aspirador sin bolsa Philips Power Pro Compact, cuyo precio habitual es de 99 euros tanto en Carrefour como en tiendas como ManoMano o PlanetaHuerto pero que ahora se encuentra rebajado a 65 euros y, por sólo un euro más, la plancha de vapor Philips GC1434/20, que tiene un precio de 29 euros en el propio Carrefour. Su precio fuera de oferta y por separado sería de 128 euros, pero puedes llevarte los dos por sólo 66 euros, sin duda un gran precio para comprar dos pequeños electrodomésticos básicos en cualquier hogar. 48% de descuento. Ahorra 62 euros.

MODA Y BELLEZA

- Zapatillas DC Shoes Crisis WNT. Con la DANA azotando todavía la Península y el otoño dejando entrever los primeros días de frío de la temporada, probablemente comience a apetecerte calzar algo más cómodo y cálido para los próximos meses. En eBay tienes una excelente oportunidad para hacerte con estas zapatillas DC Shoes realizadas en ante resistente al agua, pero que destacan especialmente por su interior, que utiliza un forro Sherpa para mantener tus pies bien protegidos contra el frío y la lluvia. Lo vende directamente el fabricante y lo sirve con envío gratis, por lo que la confianza es total. El modelo ofertado es el color azul “Navy/Kakhi”. Su precio oficial es de 110 euros y en Spartoo puedes encontrarlas a 66 euros. 60% de descuento. Ahorra 66 euros.

- Camiseta Tommy Hilfiger Core. Las camisetas de corte básico son probablemente una de las prendas más agradecidas de nuestro armario. Sirven tanto como capa única cuando hace calor, como de primera capa, por debajo de una camisa, jersey o chaqueta, durante los meses más fríos del año así como en entretiempo. Si estás buscando un modelo de calidad, te alegrará saber que en Amazon dispones del modelo Core, de Tommy Hilfiger, a mitad de precio en los colores negro y azul y, en el momento de publicar este artículo, con stock en todas las tallas desde la S hasta la 3XL (guía de tallas). Su precio en Zalando es de 39,99 euros, una cifra que se corresponde con lo que marca la propia tienda oficial. 50% de descuento. Ahorra 19,98 euros.

- Zapatos Clarks Gilman Walk. Fuera del período de rebajas, resulta más complicado encontrar buenas ofertas en ropa y calzado, aunque no es imposible. Buena muestra de ello son estos zapatos de cordones Clarks que están disponibles en todas las tallas (guía de tallas), principalmente en colores negro y marrón, con hasta un 59% de descuento. Es un modelo fabricado en cuero, con cordones finos, suela de goma y que sigue unas líneas clásicas y sencillas, muy elegantes para vestir con traje, pantalón de pinza o incluso unos chinos. Además de la rebaja, también disfrutan de envío y devolución gratis en Amazon, mientras que en tiendas como Sarenza o la web oficial cuestan 99 euros. 59% de descuento. Ahorra 58,93 euros.

DEPORTE Y SALUD

- Zapatillas Salomon Alphacross. Si lo tuyo es correr por senderos de tierra o grava, o incluso por senderos de montaña, para hacerlo con seguridad debes equiparte con unas zapatillas adecuadas. Para facilitarte la búsqueda, hemos localizado este modelo Salomon de trail running, con un 50% de descuento y con envío y devolución gratis para que no tengas problema con la talla. Las Alphacross son unas zapatillas dotadas de suela con taqueado multidireccional Contagrip TD, que ofrece un alto nivel de agarre en terrenos tanto secos como húmedos, así como un upper con tejido RipStop para evitar roturas y desgarros accidentales y una entresuela EnergyCell de alto rendimiento. Su precio oficial es de 89,99 euros, el mismo que indica Zalando. 50% de descuento. Ahorra 44,95 euros.

- Cepillo de dientes eléctrico Panasonic EW-DM81-W503. Los cepillos de dientes sónicos ofrecen la ventaja de que, además de la propia acción de limpieza ejercida por las cerdas al moverse, también emiten ondas de presión capaces de alcanzar rincones de la boca que un cepillo convencional no podría, resultando en una eficacia notablemente mayor. Si estás buscando un modelo así, este Panasonic produce unas 31.000 vibraciones por minuto y ofrece dos modos de cepillado, normal y suave, además de contar con un diseño ultrafino que hace muy cómodo su manejo. Su precio oficial es de 57,63 euros y en tiendas como ManoMano llega a alcanzar los 70 euros. Puedes encontrarlo a un precio inmejorable tanto en Amazon como en Fnac, con la ventaja del envío gratis en el primero si eres usuario Prime. 64% de descuento. Ahorra 45,01 euros.

OTRAS OFERTAS

- Ron Flor de Caña 18 años. Tanto si te gusta sorprender a las visitas como disfrutar de un relajado momento de descanso disfrutando de una copa de calidad, probablemente este ron Flor de Caña, añejado durante 18 años bajo el proceso Slow Aged en barriles de roble blanco americano, sea una gran elección. Pertenece a la colección Ultra Premium de la marca (que por cierto es una de las más reconocidas a nivel mundial), y en su proceso de creación se llega a destilar hasta en 5 ocasiones, resultando en un ron de cuerpo entero con aroma a nueces y caramelo, con un gusto suave en boca y un final largo. Recomiendan tomarlo sólo u on the rocks, es decir, con hielo. Lo verás entre 49 y 54 euros en El Corte Inglés o MundoVinum. 37% de descuento. Ahorra 20,20 euros.

- Set de 3CDs The Rolling Stones - Nervous Breakdown. Aunque es una edición que en Reino Unido está rebajada a 6,99 Libras (unos 7,90 euros), lo cierto es que en España, el Nervous Breakdown es un álbum recopilatorio que, ya sólo en el mercado de segunda mano, alcanza los 20 euros tal y como se puede comprobar por ejemplo en eBay o Todocolección. Está compuesto por 3 CDs que contienen los legendary broadcasts, es decir, emisiones en directo, de un total de 38 temas de Sus Satánicas Majestades en Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Sin duda, una gran oferta tanto para amantes de uno de los grupos de más renombre del panorama del rock internacional, como para coleccionistas.

- Pack de 48 rollos de papel higiénico Scottex Megarrollo. En los productos de consumo recurrente, como por ejemplo el papel higiénico, es en donde más podemos apreciar el ahorro a lo largo de año si somos capaces de aprovechar buenas ofertas como ésta que brinda Amazon. Se trata de un pack de 48 unidades que, por sus características, equivalen a unos 96 rollos estándar. Para su fabricación, se utilizan fibras de fuentes responsables y se les dota de una textura de Onda Suave, aunando higiene, suavidad y resistencia. Gracias a esta oferta, cada unidad tendría unos 35 céntimos de coste, mientras que en supermercados su precio unitario oscila entre los 43 y los 45 céntimos. Tienen una media de opiniones de 4,6 sobre 5, de un total de 50 valoraciones. 37% de descuento. Ahorra 9,80 euros.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de septiembre de 2019.

