El ‘Navajeros’ de la generación del ‘trap’

¿Un libro de autoayuda? Más bien de autodevastación, aunque el título indique lo contrario. Yo lo devoré en dos horas. Un mes después sigo dándole vueltas. No me diga que es otra autoficción. Es innovador, pero por otros motivos. ¿Recuerda cuando definieron El Jarama como literatura magnetofónica? Pues esto sería literatura de whatsapp, en verso libre, sin aliento, con un lenguaje (y un argumento) que evoca las historias de chulos, camellos y poligoneras de las canciones de trap. ¿Autocomplacencia 'millennial'? Diga mejor crónica negra, porque se inspira en hechos reales y es escalofriante. Eso me recuerda a 'Navajeros' y 'Christiane F'. Es que es algo así, pero de la generación Z.

