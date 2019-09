¿Es Freddie Mercury el líder más carismático de la historia del rock?

En su nota de suicidio, Kurt Cobain expresó su angustia terminal refiriéndose a Freddie Mercury. "Cuando estoy detrás del escenario y se apagan las luces y comienza el rugido maníaco de las multitudes, no me estremece como le pasa a Freddie Mercury. Él amaba y saboreaba la adoración de la multitud. Y eso es algo que envidio", escribió el mito de grunge antes de pegarse un tiro. Aquello que odiaba Cobain hasta el punto de quedarse en la cuneta para siempre era la gasolina que hacía funcionar a Mercury. El fervor de la multitud, la fama, miles de personas rendidas a sus pies... Ahí es donde el líder de Queen se convertía en un coloso y ahí es donde el vocalista de Nirvana quería desaparecer.

No se trata de tener una garganta portentosa (que también), no se trata de salir al escenario y llenarlo (que también), no se trata de ser ingenioso cuando te diriges a miles de personas (que también)... Lo de Freddie Mercury iba más lejos: él era el rey sobre la tarima y sus súbditos harían lo que fuera para satisfacerle. Lo más sensacional es que todo lo hacía con una naturalidad pasmosa, como si estuviera contando una divertida anécdota vacacional a un grupo de amigos después del verano. Mientras la mayoría parecen forzados, él se exhibía cercano. Y es eso lo que realmente le hacía grande: era el emperador colegueando con su pueblo.

Los países de habla inglesa denominan frontman al personaje del que estamos hablando. Un término machista (el hombre al frente, en traducción literal) que incluso se lee en algunas publicaciones españolas: "Los mejores frontman del rock". Ah, ¿que no hay mujeres en el rock? Ahí va una lista, y algunas con méritos suficientes para ocupar los primeros puestos: Janis Joplin, Patti Smith, Tina Turner, Grace Slick, Stevie Nicks, Chrissie Hynde, PJ Harvey... la relación es larga.

Pero en las recurrentes listas que se hacen no suele haber lugar para ellas. Robert Plant (Led Zeppelin), Mick Jagger (Rolling Stones), Jim Morrison (The Doors), Little Richard, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Elton John... Todos líderes contrastados sobre grandes escenarios... pero quizá no tan queridos por el público como Freddie Mercury. Porque ahí está la clave, en el amor y la humanidad que esparcía este hombre al que se le llevó el sida en 1991, cuando contaba solo 45 años.

Brian May, guitarrista de Queen, ha contado lo que pasó el día que Mercury grabó la canción (hoy un clásico) The show must go on, en 1990. En aquella época la enfermedad golpeaba con toda su virulencia al cantante. Apenas podía caminar, pero no quería dejar de cantar. Él ya sabía que le quedaban pocas fuerzas. Brian May: "Estaba bastante enfermo, así que le dije: 'Fred, no sé si será posible que puedas cantar. Estás muy débil". Me miró y me dijo: 'Lo haré, cariño', y dio un trago a su vaso de vodka. Entró al estudio y lo bordó. Me quedé en shock".

Pues eso, Freddie, un trago de vodka y a seguir, que el espectáculo debe continuar...



Un día como hoy (5 de febrero), de 1946, nació en Zanzíbar Freddie Mercury. Le homenajeamos con estas imágenes del artista donde más le gustaba estar y donde más le disfrutaba la gente, en un escenario...





Día de Año Nuevo de 1977. Tras pasar toda la noche de celebración, Freddie Mercury se sube al escenario del Madison Square Garden de Nueva York y arrasa. Tenía 31 años. Foto: Getty Images

Freddie Mercury mostrando su torso peludo en California en diciembre de 1977. Viste como siempre, audaz, esta vez con un taparrabos decorado con tachuelas. A su lado está el bajista de Queen, John Deacon, que cuando murió el vocalista desapareció y nunca ha querido saber nada de sus otros dos compañeros, Roger Taylor y Brian May. Foto: Getty Images

Gira del disco 'News of the world'. Mercury adopta una iconografía fetichista de motorista. Todavía no se había dejado su icónico mostacho. Foto: Getty Images

1985. Freddie Mercury ya es una estrella estratosférica. Se ha cortado el pelo y luce bigote, imagen que le acompañará hasta el final. La fotografía es de un concierto en Australia el 1 de abril de 1985. Foto: Getty Images

Mercury en un concierto de finales de los setenta, esta vez con un mono de trabajo blanco anudado con un cinturón de artes marciales. Cuando se cubría el cuerpo, el cantante de Queen lo hacía a conciencia. Foto: Getty Images

En 1985, Queen había protagonizado un concierto histórico en Live Aid. Al año siguiente, 1986, el grupo revienta el estadio de Wembley en Londres, al que pertenece esta fotografía. Esa imagen de Freddie Mercury con chaqueta amarilla, pantalón blanco y zapatillas Adidas es parte fundamental de la historia del rock. Foto: Getty Images

Pocas veces cogía Mercury la guitarra en el escenario. Otra cosa es el piano, que sí lo tocaba con frecuencia. Uno de los temas donde el cantante se exhibía (es un decir, porque no era un gran guitarrista, ya tenía suficiente con todo lo demás) con las seis cuerdas era 'Crazy little thing called love'. El concierto de esta imagen pertenece a 1982. Foto: Getty Images

El 1974 Queen era, básicamente, una banda de rock duro. Fue con el álbum 'A night at the opera', de 1975, cuando el grupo amplió su estilo y comenzó a captar a un público masivo. Esta imagen corresponde a un concierto de 1974 en Londres. Foto: Getty Images

Para tocar en el mítico Budokan, de Tokio (el local donde se han grabado más discos míticos en directo), la voz de Queen se vistió con un kimono. Fue en marzo de 1976. Foto: Getty Images

Pantalón de campana con alas, mono de licra, chaquetilla... Una imagen muy espacial, como si el Ziggy Stardust de David Bowie tuviera una residencia en Las Vegas. El concierto fue en Londres en 1975. Foto: Getty Images

El rey Mercury sometiendo a la aundiencia en un concierto de 1982 en Holanda. Foto: Getty Images

