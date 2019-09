Libros, organizadores y agendas para superar el nuevo curso con éxito

Las vacaciones de verano han terminado para los estudiantes. A partir de esta semana, los alumnos de toda España empezarán a volver a las aulas para iniciar el curso 2019-2020. Esto implica, desde luego, tener los materiales escolares básicos listos, pero también otras herramientas que ayuden especialmente a la organización del tiempo y a mejorar las técnicas de estudio para tener un año exitoso. Sin pasar por alto, claro, que la lectura es imprescindible para el aprovechamiento de cualquier alumno.

Es por eso que, para tener la mejor vuelta al cole, en EL PAÍS Escaparate hemos preparado una selección de agendas, planificadores, libros, manuales de estudio y diccionarios para estudiantes de todas las edades. Para ello, hemos navegado por la web de Casa del Libro, en cuyo catálogo hemos encontrado ediciones nuevas y clásicas que no deben faltar en el escritorio o la mochila de ningún alumno de cara a este curso escolar.

AGENDAS

Mr. Wonderful Rotu 2019-2020

Nada mejor para organizar las tareas escolares que una agenda diaria como esta, que tiene un diseño tipo rotu atrevido y moderno, así como una encuadernación en espiral para resistir todo el año. Está planificada de septiembre de 2019 a septiembre de 2020, lista para empezar a usarla desde el primer día del curso. Tiene un día por página, más otras ocho de pegatinas para poder personalizarla, además de hojas con blocs de notas adhesivas y cierre con goma elástica. También incluye entre sus páginas recordatorios con días especiales, frases diarias y semanales ilustradas, páginas de horarios, una página para escribir los datos personales, espacio para anotar contactos, planificador de ahorro anual, hojas de notas y calendarios anuales de 2019, 2020 y 2021.

Compra por 18,95€

La Vecina Rubia 2019-2020

Una agenda diseñada para deslumbrar todos los días, que está llena de consejos de La Vecina Rubia y de su buen humor y optimismo. Tiene una gran calidad de acabados, entre los que destacan su encuadernación en espiral y su cierre con goma estática. Pero también incluye sus originales tacos de post-it y un bolsillo doble para guardar los pongos en papel, además de unas páginas con un montón de adhesivos para marcar fechas importantes o personalizar la agenda.

Compra por 18,95€

Fortnite 2019-2020

Para no fallar con la agenda de este nuevo año escolar, qué mejor que el modelo oficial del videojuego de moda, Fortnite. Por un lado, ofrece una página por día a lo largo de 320 páginas, con suficiente espacio para anotar, además de las tareas escolares, actividades cotidianas, eventos importantes y, por supuesto, los avances en el juego de Fortnite.

Compra por 9,95€

Agenda para brujas 2019-2020 de Bebi Fernández

Creada para las estudiantes feministas, esta versión escolar es ideal para organizar el tiempo con humor, feminismo y reivindicación. Además, está diseñada alrededor de una temática que revisa el concepto de “bruja”, por lo que repasa la vida y obra de mujeres extraordinarias que lucharon por su libertad. Cuenta con pegatinas, ilustraciones y viñetas, y sus páginas tienen un formato de vista semanal. También ofrece recomendaciones culturales.

Compra por 16,50€

PLANIFICADORES

Mr. Wonderful planificador de estudio

El secreto para un año escolar exitoso es saber organizar el tiempo. Así que para aprovechar todas y cada una de las horas de la semana, este planificador mensual y semanal ayuda a sacarles el máximo partido con consejos para estudiar y divertidas frases. Porque no está prohibido sonreír mientras se estudia. También incluye cuatro hojas con una gran colección de pegatinas y tablas para anotar horarios, tanto escolares como extraescolares.

Compra por 16,50€

Mr. Wonderful planificador de productividad

Para aquellos estudiantes que valoran más la productividad que el tiempo invertido en el estudio, este planificador es su herramienta ideal. Cuenta con organización semanal y está pensado para sacarle el máximo rendimiento al tiempo del que se dispone. Contiene 192 páginas con espacio para organizarse y una colección de pegatinas para darle más vida a cada apunte o recordatorio. La encuadernación en espiral lo hace sumamente práctico y duradero, y tiene un cierre de goma elástica para que no se escape ningún papel.

Compra por 14,95€

LIBROS DE ESTUDIO

Guía visual de técnicas de estudio

El estudio no tiene por qué ser una angustia, y es por eso que esta guía está llena de pautas sencillas y accesibles para asegurar que los deberes no serán nunca más una lucha. A través de técnicas para desarrollar las habilidades de crecimiento diario, reduce el estrés de tus hijos cuando tengan que estudiar y les ayuda a sacar el máximo partido del colegio. Como consecuencia, los estudiantes no sólo mejoran en aprendizaje y memorización, sino que aumentan su confianza y aprenden a afianzar horarios y hábitos de estudio.

Compra por 19,90€

Técnicas para memorizar con facilidad

El rendimiento escolar requiere mucha memorización, así que los estudiantes que tienen problemas con esa parte pueden encontrar un gran aliado en este libro lleno de técnicas y trucos para mejorar las notas. En esencia, su objetivo es demostrar que la memoria es un gran aliado del razonamiento, ya que enseña a crear castillos en la mente donde almacenar todo tipo de contenidos, como si se tratase de piezas de Lego. De esta manera, los estudiantes pueden convertir la memoria en una aliada para extraer de ella todo su potencial y utilizarla para mejorar su rendimiento académico.

Compra por 17,90€

Manual para aprender a estudiar y organizarse

Aprobar es más fácil de lo que piensas. Ese es el título de este manual, que está lleno de consejos y técnicas de estudio para aprobar cualquier examen. El autor ha desarrollado el libro tras haber trabajado en más de quince institutos diferentes, por lo que ayuda, primero, a que el estudiante identifique los errores que comete, como dedicar poco tiempo al estudio, usar un método inadecuado para sus habilidades, intentar memorizar u organizar mal su tiempo. Por lo tanto, ofrece técnicas para solventar todos esos problemas, las cuales han funcionado con éxito entre sus propios alumnos.

Compra por 17,90€

LECTURAS RECOMENDADAS

El lazarillo de Tormes

Una edición didáctica de uno de los clásicos de la literatura castellana, específicamente del Siglo de Oro, que contiene el texto marcado con notas explicativas para facilitar su comprensión, así como una introducción y unas actividades orientadas a su estudio en bachillerato. Escrita en forma epistolar, la novela narra en primera persona la trayectoria de Lázaro, su ascenso social desde su infancia, en la que sirvió a varios amos, hasta su actual posición como pregonero bajo la protección del arcipreste. Constituye una feroz crítica a la sociedad de la época, por lo que fue perseguida por la Inquisición y su autor decidió mantener el anonimato.

Compra por 9,95€

El Principito

La obra más famosa del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, publicada en 1943, trata sobre el valor de la amistad, el heroísmo como meta y la responsabilidad como motor de la conducta moral. Todas éstas, lecciones que aprende El Principito en el mundo que descubre, un añorado planeta del que todos los hombres han sido exiliados y al que sólo mediante la fabulación cabe regresar. Esta edición incluye las ilustraciones en acuarela creadas por el propio autor con los colores originales.

Compra por 5,65€

El Príncipe de la Niebla

Esta novela de Carlos Ruiz Zafón tiene como protagonista a un diabólico príncipe que concede cualquier deseo, aunque a un alto precio. Cuenta la historia de la familia Carver, que llega a un nuevo hogar rodeado de misterio. En él, aún se respira el espíritu de Jacob, el hijo de los antiguos propietarios, que murió ahogado. Las extrañas circunstancias de esa muerte sólo empiezan a aclararse con la aparición del diabólico personaje principal, el Príncipe de la Niebla.

Compra por 8,50€

DICCIONARIOS

Básico de lengua española

El aliado perfecto para las asignaturas de Lengua, ya que además de contener definiciones claras, sencillas y sin abreviaturas, también ofrece ejemplos en las palabras difíciles. La letra es grande y fácil de leer, y además cuenta con más de 1.500 ilustraciones que aclaran conceptos complicados. Incluye sinónimos, antónimos y familias de palabras, así como cuadros con las conjugaciones de los verbos. El abecedario se muestra en el margen exterior de todas las páginas para localizar fácilmente la letra que se busca.

Compra por 22,50€

Ortografía de la lengua española

Para el correcto uso y escritura de las palabras, no hay mejor fuente que la RAE. Es por eso que este tomo es válido para la consulta de toda la familia. Se trata de una edición revisada, actualizada y ampliada, que ofrece más descripciones detalladas y explícitas, con el fin de solucionar muchos problemas concretos que se les plantean a los hablantes. Es de fácil acceso para cualquier persona, ya que evita tecnicismos y expresiones de difícil comprensión, además de utilizar una ortografía moderna y didáctica.

Compra por 24,50€

Oxford Pocket para estudiantes de inglés

La quinta edición de este popular diccionario (español-inglés, inglés-español) contiene lo más nuevo del vocabulario y está enfocado en ayudar a los estudiantes a construir el suyo propio y a mejorar sus habilidades con el habla inglesa. Contiene una sección para animar a los alumnos a hablar de sus temas de interés, por lo que pueden hacer un uso activo del inglés y les incentiva a explotar todo el diccionario. También tiene un apartado con los usos más comunes en el día a día y ofrece ejercicios para practicarlos.

Compra por 17,95€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 2 de septiembre de 2019.

