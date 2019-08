6

Ms. Nina: “No me veo con 50 años cantando reguetón en el escenario”

Jorgelina Andrea del Valle (Córdoba, Argentina, 1990) nunca pensó que iba a dedicarse a la música. “Me acuerdo de mi primer concierto, estaba supernerviosa. Pensaba: ‘¿Cómo voy a cantar yo, si canto horrible?’. Luego te das cuenta de que es todo paranoia tuya”, rememora. Antes había comenzado a grabar con amigos, de manera casual. “Tengo canciones en Spotify en las que canto con el micrófono del teléfono”, apunta. Por entonces, hace cuatro años, trabajaba en una cocina. “Un día me dije: ‘Estoy hasta la polla de esto’. Si no intentaba hacer lo que quería como Ms. Nina, me iba a arrepentir siempre”. “Yo escucho de todo, pero me metí por el reguetón”, cuenta sobre su elección musical. “Empecé a hacer letras sexis, estupideces… Digo un montón de cosas que no tienen ninguna pretensión, como ‘chupa, chupa”, dice refiriéndose a una de sus canciones más conocidas. Su evolución ha ido de la espontaneidad a la profesionalización. “Yo no creía en mí, no pensaba que iba a hacer todas estas cosas. La primera vez que di un concierto fuera de España me dije: ‘Joder, parece que vales, que no eres una mierda’. Así fue como evolucioné”. Aun así, duda sobre la longevidad de su carrera musical. “Me planteo que esto puede no durar, y no me veo con 50 años cantando reguetón en el escenario. A lo mejor escribiendo letras, haciendo otro estilo de música o pintando. No sé cuánto durará esto, pero nunca volvería a tener jefes. No volvería a aguantar a ningún gilipollas”.

Ms. Nina lleva camisa de vinilo de Irié