Comparativa | Analizamos las cinco mejores cámaras 360º del mercado

Existen diferentes cámaras entre las que elegir: compactas, preparadas para la acción, sumergibles en agua, réflex, sin espejo… Dentro de esta oferta hay una categoría completamente distinta al resto: son las cámaras 360 grados. Se caracterizan por integrar más de una óptica, de manera que captan una imagen completa de la escena que nos rodea, tanto por delante como por detrás, a derecha e izquierda también. La sensación de inmersión es absoluta, tanto si se emplea su modo fotográfico como el de vídeo.

¿Qué modelos hemos elegido?

Las primeras cámaras 360 grados aterrizaron en el mercado hace unos cinco años. A lo largo de este tiempo, los fabricantes han ido introduciendo mejoras destacadas como la relacionada con la calidad de imagen. Así, algunos de ellas incluso superan los 4K de resolución.

Hemos seleccionado los siguientes modelos: Garmin VIRB 360 (8,25), GoPro Fusion (8,75), Insta360 One X (8,75), Ricoh Theta V (8,25) y Xiaomi Mi Sphere Camera Kit (8,5). Cada uno ha sido analizado y evaluado con una calificación. Algunos de los criterios tenidos en cuenta han sido:

- Construcción: las dimensiones y el peso de estas cámaras favorecen su cómodo transporte. No obstante, su construcción y acabado también son clave: estos dispositivos requieren un desembolso económico importante y, por lo tanto, tienen que garantizar la máxima durabilidad posible.

- Autonomía: como sucede con cualquier gadget que funciona con una batería, lo que siempre se desea es una autonomía de muchas horas. Las cámaras 360, sin embargo, tienen una duración aproximada de una hora. Si nuestro modelo integra una batería extraíble, se podría sacar y sustituir por otra compatible.

- Imagen: la calidad de imagen y de vídeo que ofrece es muy importante: el modo en que los colores se reproducen, la luminosidad de la escena, el brillo, cómo se perciben los detalles… Esta calidad, en el caso de las imágenes en movimiento, es trasladable al sonido.

- Accesorios: algunos modelos incluyen varios accesorios, complementan a la cámara y siempre vienen muy bien porque así no es necesario hacer un desembolso extra.

- Facilidad de uso: no sólo la cámara tiene que ser fácil de utilizar, también la aplicación que viene con ella a la hora de editar las imágenes y los vídeos 360 grados que hayamos grabado. Cuanto mayores sean las posibilidades de edición, mucho mejor.

Así los hemos probado

Durante un par de tardes hemos cogido cada una de estas cámaras y nos hemos lanzado a la calle para comprobar cómo funcionan y cuál es el resultado que ofrecen. También hemos utilizado la aplicación que ha desarrollado cada fabricante para su modelo y comprobado la duración de sus baterías.

Se ha producido un empate técnico entre las cámaras 360º GoPro Fusion e Insta360 One X. Por calidad de imagen y rendimiento han sobresalido sobre sus competidoras.

GoPro Fusion

La firma norteamericana GoPro nos tiene habituados a dispositivos tecnológicos que ofrecen un plus de calidad, y la cámara 360º Fusion ratifica una vez más esta afirmación. ¿Cuál es la primera sensación? Haber unido entre sí dos cámaras de acción GoPro. Veámosla de manera más detallada. Es algo más pesada que otras propuestas (220 gramos) pero igual de cómoda de llevar en los desplazamientos y con el añadido de poder sumergirse a una profundidad de cinco metros sin tener que adquirir por separado una carcasa acuática. Está provista además de conectividad USB-C y dos ranuras para tarjetas de memoria microSD: cada una de ellas se encarga de almacenar el contenido que registra cada una de sus dos lentes de 180º de cobertura. La capacidad de su batería es de 2.620 mAh.

Esta GoPro Fusion incorpora una pantalla monocroma de dos pulgadas que, entre otros datos, refleja el tiempo de grabación que resta a cada una de sus tarjetas microSD y la duración que le queda a la batería. También permite escoger entre diferentes tipos de ajuste que son habituales en dispositivos de esta clase. Como desplazarse a través de una pantalla tan pequeña es tedioso, lo mejor es descargarse en el teléfono móvil la aplicación GoPro (disponible tanto para Android como iOS) para que desplazarse a través de sus distintas opciones resulte más cómodo. A continuación, te recomendamos que descargues en tu ordenador el programa Fusion Studio, disponible en la página web de GoPro gratuitamente, para que des rienda suelta a tu creatividad e imaginación con sus diversas opciones de edición.

Es posible tomar fotos de 18 megapíxeles de calidad y, en el caso de los vídeos, la máxima resolución admitida son 5,2K a 30 fps. Incluye distintos accesorios y ofrece control por voz, GPS, acelerómetro… De todos los modelos seleccionados es el que ofrece el mejor sistema de estabilización. Destacar, por otro lado, su función Overcapture porque siendo usuarios principiantes ofrece resultados casi profesionales. Al aplicarla, lo que estamos haciendo es generar contenido tradicional a partir de las imágenes y los vídeos esféricos grabados.

Insta360 One X

En esta selección de cámaras 360º hemos incluido el dispositivo Insta360 One X que Zigor Aldama analizó de manera pormenorizada para El PAÍS Escaparate. Destaca sobre todo por dos características: el excelente funcionamiento de su sistema de estabilización llamado FlowState y las fotografías que captan sus dos lentes de 5,7K y 18 megapíxeles.

Las posibilidades son diversas. Así, por ejemplo, es posible grabar hyperlapses y crear un efecto de gran velocidad en las imágenes. También existe una función Timeshift para movimientos lentos. Con la última actualización introducida por el fabricante, llamada Stats, cuando la One X esté conectada al GPS del móvil es posible superponer a la imagen cierto tipo de información como, por ejemplo, la altitud o la velocidad a la que se mueve.

Aunque puede utilizarse de manera independiente, sin conectarla al móvil a través de una aplicación específica, las funciones a las que se tiene acceso desde el menú de su pequeña pantalla circular son mucho más limitadas; esta pantalla es monocroma y al contacto de la luz no se ve muy bien.

La fotografía es buena, pero las imágenes en vídeo necesitan pequeños retoques. Se captan con falta de contraste y saturación, aunque mejorarlas durante el proceso de edición no supone un gran trabajo. Eso sí, un procesado de vídeo con tanta definición consume muchos recursos y requiere un móvil potente para evitar que esta tarea se prolongue demasiado. Se echa en falta que el dispositivo sea resistente a las salpicaduras y el polvo.

Xiaomi Mi Sphere Camera Kit: mejor relación calidad-precio

Cuando la sostienes, enseguida percibes que su acabado es bueno y que los materiales empleados en su fabricación (como, por ejemplo, el aluminio) también lo son. Con un peso de 108,3 gramos, luce un diseño minimalista que enseguida llama la atención. Pero no sólo es bonito, también es resistente porque su certificación IP67 le hace resistente al polvo y las salpicaduras.

Teniendo en cuenta el rango de precios en el que se sitúa y las posibilidades que brinda, la relación calidad-precio de la Xiaomi Mi Sphere Camera Kit consigue la mejor nota. Además, la firma china ha creado una aplicación para ella y, entre otras posibilidades, permite configurar diversos modos y parámetros. También permite, al igual que la app Ricoh Theta, consultar la autonomía de la batería cuando conectamos la cámara con el smartphone. En este caso, el dispositivo de Xiaomi cuenta con una batería de 1.600 mAh de capacidad que se puede recargar en un par de horas.

Integra un estabilizador óptico de imagen de seis ejes y dos sensores, cada uno de los cuales ofrece una visión gran angular de 190º con apertura F.2.0. Los sensores de imágenes llevan el sello de Sony. En lo que a vídeo se refiere, podemos decantarnos por dos resoluciones principales: 3,5K a 30 fps o 2,3K a 60 fps. Si queremos sacar fotos, también podemos hacerlo a una calidad máxima de 6.912 x 3.456 píxeles de resolución. La curva de aprendizaje de los controles de esta cámara 360º es muy sencilla y el único pero está en la tarjeta de almacenamiento microSD que hay que utilizar, porque no admite todos los modelos del mercado. Soporta una capacidad máxima de 128 GB.

Garmin VIRB 360

Con unas dimensiones de 39 x 59,3 x 69,8 milímetros y un peso de 160 gramos, es una cámara que tiene una sólida construcción y, además, es resistente al agua a una profundidad de 10 metros. Ofrece un manejo sencillo y en seguida te familiarizas con sus botones de control. En la parte superior, y debajo de la pantalla que muestra entre otros datos el estado de la batería, se sitúan tres botones para desplazarse a través de su menú. Mientras, en uno de los laterales un botón de color rojo inicia directamente la grabación.

La VIRB 360, provista de cuatro micrófonos, cuenta con dos sensores de 180º cada uno. Son los encargados de formar las imágenes en 360º. En el caso del vídeo, le podemos decir a la cámara la resolución a la que queremos que grabe: en 4K no es necesario realizar tareas de post-producción pero en calidad 5,7K (la máxima) sí. En este caso, se emplea el programa VIRB Edit. Ofrece unos buenos resultados y el sistema de estabilización de imagen se muestra bastante eficaz. Asimismo, es posible seleccionar el modo timelapse como parte de los modos de grabación disponibles. Incluso dispone de GPS (registra datos como el desnivel, la velocidad o la distancia) y función de control por voz.

Es posible controlarla desde un teléfono móvil Android o iOS con la aplicación VIRB Mobile y, por ejemplo, realizar transmisiones en directo a través de Facebook y YouTube. La batería, como suele ser habitual en este tipo de dispositivos, es su punto más flojo: una hora aproximadamente.

Ricoh Theta V

Compatible con la tecnología 4K. Su diseño recuerda a la Insta360 One X, sólo que la Theta V no incorpora pantalla. Pequeña y manejable (130,6 x 45,2 x 22,9 milímetros y pesa 121 gramos), dispone de un número reducido de botones que facilitan su manejo en prácticamente cualquier tipo de situación. Cuenta, además, con cuatro micrófonos (dos de ellos en la parte superior) y una conexión en la parte inferior para añadir de manera adicional un quinto; un orificio para montar un trípode (no viene con accesorios) y una conexión USB para recargar la batería que, en condiciones de uso normal, ofrece una autonomía de casi una hora. Lo que no trae es una ranura para tarjetas microSD: en este caso, su fabricante apuesta por una memoria interna de 19 GB de tamaño donde se almacenan las fotografías y los vídeos 360º.

Con una resolución de imagen fija de 5.376 x 2.688 ppp, su calidad ha cumplido con nuestras expectativas. Incluso si las condiciones lumínicas no son las más adecuadas, el resultado deja sensaciones bastante buenas: el tono de los colores, el nivel de detalle… A este respecto, hay que destacar tres mejoras importantes que Ricoh introdujo en su día en el desarrollo de esta cámara 360º, cuyo rendimiento y experiencia de uso se vieron favorecidas. Se trata de un nuevo sensor girascópico, la reducción del tiempo mínimo de disparo entre intervalos y la presencia de un procesador Snapdragon que mejora la velocidad de transferencia de los contenidos que se registran.

Para utilizar la cámara, y sacarle mayor partido, hay que descargarse la aplicación Ricoh Theta, que está disponible tanto para Android como iOS. Y para las tareas de edición la app Theta +, sus posibilidades son diversas. De manera complementaria, es posible adquirir una carcasa acuática para ampliar sus opciones de uso. El único aspecto mejorable es que si la estás usando de manera continua durante muchos minutos empieza a calentarse ligeramente.

