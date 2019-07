El palacio de Kensington desmiente que Kate Middleton use bótox

Un cirujano plástico británico de primer nivel ha afirmado que la duquesa de Cambridge usa bótox para mejorar su aspecto y ha insinuado que es una de sus clientes mostrando supuestas fotos de ella "del antes y el después" de someterse a este tratamiento. El doctror Munir Somji, del Dr. Medi Spa Clinic en Londres, publicó las imágenes en su cuenta de Instagram y la reacción de palacio no se hizo esperar. "La publicación del Dr. Medi Spa es categóricamente incierta y, además, la familia real nunca respalda ninguna actividad comercial".

El médico escribía en su cuenta: "Nuestra Kate ama un poco de bótox" junto a dos fotos de la duquesa de 37 años. En la imagen del "antes", se la ve cansada y tiene arrugas. En el "después" aparece impecable y radiante. "Tenga en cuenta la reducción de líneas finas en la frente", señala el médico. "Pero también la depresión de la ceja media (parte media) y la elevación de la parte lateral de la ceja".

Cuando se le preguntó si Kate Middleton es realmente una cliente de la clínica, que está a solo 10 minutos en coche desde su casa en Kensington Palace, la clínica no fue clara, según la prensa británica. "No podríamos revelar si ella es realmente cliente o no", aseguró el gerente de marketing, Sammy Curry. "Tenemos acuerdos de no divulgación en los que no podemos hablar de nuestros clientes de alto nivel. No podemos comentar en absoluto que ella haya acudido a nosotros".

Somji sostiene que publicó las fotos de Kate Middleton en Instagram porque "quería mostrar la transformación que puede crear y, obviamente, cómo se puede usar para obtener resultados sutiles y cómo es realmente bueno para el antienvejecimiento".

Kate Middleton es uno de los miembros más queridos de la familia real británica desde que se casó con el príncipe Guillermo hace ocho años. Su llegada a la monarquía europea más tradicional supuso una bocanada de aire fresco que ha mejorado la imagen de esta casa real. La duquesa de Cambridge se ha proclamado desde el comienzo como un icono de estilo dentro y fuera del Reino Unido. Desde que pasó a formar parte de la familia real británica su estilo ha sido copiado dentro y fuera de su país: su anillo de compromiso o su vestido de novia fueron tremendamente imitados. Además, recientemente se ha preocupado por renovarse para adaptarse a los nuevos tiempos y mantener su estilo fresco y actual. De ahí que haya contactado, el pasado abril, con alguien nuevo para su equipo que le ayude a ponerse al día con las últimas tendencias.