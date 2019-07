Julián Muñoz ajusta cuentas con Isabel Pantoja

Isabel Pantoja es desde hace tres meses la estrella de Mediaset, con quien ha firmado un contrato millonario que ha estrenado con su participación en Supervivientes 2019. El éxito mediático de la tonadillera ha llevado también a TVE a dedicarle una de sus entregas del programa Lazos de Sangre. El que fuera alcalde de Marbella y su expareja fue uno de los invitados de la emisión del miércoles por la noche en la que se hizo un repaso a la vida de la cantante. Muñoz, condenado a 20 años de cárcel y en libertad vigilada por motivos de salud, también habló de su relación con Pantoja y ajustó cuentas con ella.

"Fue un calentón", confesó Julián Muñoz sobre cómo fue su relación con la cantante. "Estaba envuelto en una nube y me creía el príncipe Aladdin. Se dieron una serie de circunstancias y emprendí un camino sin retorno", contó en directo en el programa de La 1.

¿La quiso? ¿Su amor no fue real? "En el transcurrir de la vida uno se puede arrepentir. De mi relación con Isabel Pantoja ahora mismo sí me arrepiento", afirmó.

Julián Muñoz está muy dolido con la tonadillera. "Isabel Pantoja no se ha portado bien conmigo", reconoció. En su intervención contó por qué rompieron. "La situación es muy sencilla. Cuando a mí me meten en la cárcel, había cortado con mi familia y Mayte Zaldívar. Yo hablaba por teléfono todos los días con ella y fue una vez a verme a Jaén. La segunda vez fue a pedirme explicaciones porque dice que le di dinero a Mayte, lo que era mentira. Y luego me dijo que no podía ir a verme porque tenía que ir al dentista".

Isabel Pantoja fue condenada a dos años de cárcel por blanqueo de capitales durante el periodo que estuvo con Muñoz. Sobre su participación en algunas operaciones, el entonces alcalde dijo: "Todos cuando somos mayorcitos sabemos lo que hacemos".

Otra de las estrellas del programa fue su hija Isabel, quien desveló aspectos hasta ahora no conocidos de la artista. "Mi madre no ha visto vídeos de Paquirri desde que murió. No se ha despegado nunca de ese dolor", aseguró.

"Sobreprotectora, dedicada y amante de la cocina", así definió Isa Pantoja a su madre. La hija de la tonadillera también recordó cómo fue su infancia y el momento en el que se enteró de que era adoptada: "Mi madre me lo contó como un cuento, me dijo había una niña que estaba en Perú y que la fue a conocer y le dijo si se quería ir con ella. Me callé, la escuché, le di un abrazo y me fui. No se me ha pasado nunca por la mente buscar a mi madre biológica".

También habló del paso de su madre por prisión: "A mí me provocó un shock… yo nunca pensé que mi madre iba a ir a la cárcel. De hecho, todavía a mi hermano, a mi madre y a muchas personas de mi familia, nos cuesta pronunciar el nombre en sí, pero es una realidad".