El neceser de viaje perfecto: 15 productos de belleza prácticos y en tamaño mini

La higiene, el maquillaje y encontrarnos lo más guapos posibles es una máxima, también, cuando nos marchamos de escapada o disfrutamos de unas vacaciones más que merecidas en estos meses de verano. Sin embargo, uno de los puntos que más estrés nos puede causar a la hora de preparar la maleta, es decidir qué cosméticos, perfumes, geles o champús incluir sin que nos ocupen un espacio vital en maletas, bolsas o neceseres de viaje y sin que nos los requisen en el aeropuerto.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado un total de 15 artículos de importantes marcas de belleza y cosmética personal (Calvin Klein, Isdin, Vichy, Venus...) que cumplen tres requisitos imprescindibles: son de tamaño reducido, se encuentran a precios económicos y son súper prácticos para cuidarte. Además, podrás encontrar todos ellos a la venta en Amazon y Spehora.

Gadgets

Cuchilla Venus Snap con funda

La maquinilla Venus de toda la vida, pero esta vez adaptada para llevar en la maleta, el bolso o la mochila de forma cómoda y súper discreta. El nuevo mango es más pequeño, compacto y muy fácil de sujetar para hacer más cómodo el proceso de depilado. Su cabezal incluye 5 hojas curvadas y bandas hidratantes que se activan con el agua y que proporcionan un deslizamiento y acabado de lo más suaves. Viene acompañada de un estuche que, además, aporta higiene y mucho color.

Compra por 7,75€ en Amazon

Cepillo de viaje anti-tirones Tangle Teezer

También en formato mini ideal para llevar de viaje, el ya emblemático cepillo de pelo Tangle Teezer que, además de ser más pequeño que el normal incorpora una tapa que protege sus púas. Famoso por desenredar el cabello sin tirones ni roturas tanto en seco como en mojado, peina tu melena con la máxima suavidad gracias a su sistema de cerdas de dos niveles. Su formato es, además, ergonómico para conseguir la mázima comodidad a la hora de sujetarlo para cepillar el pelo. "Es un cepillo que no da tirones ni en seco ni en mojado. Lo utilizamos con los niños y estamos encantados. Absolutamente recomendado", recomiendan sus usuarios.

Compra por 9,19€ en Amazon

Cepillo limpieza facial mini Foreo

De los creadores del cepillo de limpieza facial líder en el mundo beauty, encontramos también su versión de viaje. Con más de 4 estrellas y 106 opiniones en Amazon, el Foreo Luna Play Plus es el aliado perfecto para la correcta limpieza diaria del rostro. Fabricado en silicona, proporciona una rutina de limpieza a través de pulsaciones sónicas que limpian los poros con eficacia retirando el 99,5% de la suciedad y la grasa así como las células muertas y los restos de maquillaje. Se limpia y seca de manera sencilla y rápida, por lo que es 35 veces más higiénico que un cepillo convencional. Además, es 100% sumergible (perfecto para utilizar en la ducha) y no necesita recambios.

Compra por 49€ en Amazon

Pack de 4 botes de silicona y neceser

Un artículo de viaje ideal para evitar el estrés de última hora, sobre todo, momentos antes de coger un avión. Un pack de cuatro mini botellas fabricadas en silicona de distintos colores con boquilla amplia para introducir en ellas cualquier tipo de cosmético líquido: champú, lociones, jabón, protector solar, geles... Cada bote admite hasta 89 ml. a prueba de fugas. El lote incluye un práctico neceser transparente con cremallera. En Amazon, el producto recoge una calificación alta: 4,5 sobre 5 estrellas. “Este set es ideal para ir de viaje. Cada tubo es perfectamente estanco gracias a una boquilla de goma que lleva”, aseguran sus compradores.

Compra por 10,99€ en Amazon

Cremas, bálsamos y champús

Champú sólido en pastilla

El lavado del cabello es uno de los procesos más problemáticos cuando estamos de viaje: sobre todo porque solemos llevar a cabo el proceso más veces de lo normal. Este factor, unido a la comodidad de llevar tan solo una pastilla (no un gran bote) y al hecho de no utilizar envases de plástico, hacen que el champú en formato sólido sea la mejor opción de cara a estas vacaciones. El de Valquer es vegano y está elaborado con dos aceites orgánicos: de pepita de uva y aloe vera. No contiene sulfatos ni jabón y a la hora de utilizarlo produce un efecto espumoso sobre el cabello húmedo. “Magnífica idea, muy cómodo de usar, hace espuma y es sostenible, no se puede pedir más”, valoran los usuarios de la plataforma.

Compra por 11,95€ en Amazon

Fotoprotector facial SPF50 de Isdin

Ideal para proteger la piel en los destinos turísticos donde descansemos en estas vacaciones de verano. Este fotoprotector facial de base acuosa proporciona una textura fresca además de una absorción inmediata independientemente del tipo de piel: tan adecuado para pieles normales como grasas o sensibles. Dispone de efecto Safe-Eye tech, por lo que tus ojos no sufrirán picores indeseables. Se puede aplicar tanto en seco como en húmedo, después del baño, y ofrece una alta protección ultravioleta. Su textura oil-free, así como los antioxidantes y el ácido hialurónico que incluye, lo convierten en una perfecta prebase de maquillaje para el verano.

Compra por 19,99€ en Amazon

Agua micelar con aceite de Garnier

Un básico en todo neceser es el agua micelar: perfecta para acabar el ritual de limpieza cada mañana y cada noche. Este formato de viaje (de 100 ml.) de Garnier es, además, ideal para desmaquillar labios y ojos gracias a su formulación bifásica de agua y aceite de argán, que captura las impurezas y el maquillaje sin apenas frotar y no reseca la piel.

Compra por 9€ en Amazon

Bálsamo labial con protección Carmex

Y si la protección de la piel de todo el cuerpo es importante, más aún la de las zonas sensibles como los labios. La icónica marca Carmex cuenta con su versión de verano con protección (SPF 15) que protege e hidrata la piel labial y ayuda a reparar las grietas que aparecen por la sequedad del clima, así como las heridas y calenturas que puedan surgir.

Compra por 2,99€ en Amazon

Crema para pies L’Occitane

Las largas caminatas, la arena de la playa y los ambientes cálidos pueden hacer que la piel de tus pies se reseque. Por eso, en estas fechas, no está de más un plus de cuidado en ellos. Perfecta para tal cometido es la crema especial de L'Occitane elaborada a base de karité. Hidrata y repara, ofreciendo a la vez una aportación súper nutritiva y un efecto calmante y relajante.

Compra por 8€ en Amazon

Bálsamo y exfoliante de manos

Las manos son otra de las zonas que más sufren durante las vacaciones, así que vendrá bien un cuidado extra. Prueba con un bálsamo que además sea exfoliante para eliminar todas las imperfecciones e hidratar sin dejar sensación de pegajosidad.

Compra por 4,95€ en Sephora

Crema y gel de hidratación facial

Uno de los formatos de viaje más exitosos de Sephora son sus hidratantes faciales... y precisamente el rostro es la parte más expuesta de nuestro cuerpo durante todo el año. Con una textura fundente y ligera, nutren la piel y aportan sensación de suavidad manteniéndola elástica y brillante en los meses más secos. Puedes elegir entre sus cuatro ingredientes para satisfacer las necesidades que más se ajusten a tu piel.

Compra por 8,95€ en Sephora

Champú seco mini

Para evitar lavados innecesarios y utilizar en situaciones de emergencia, nada mejor que un champú en seco que limpie el pelo sin necesidad de mojarlo ni invertir demasiado tiempo. Con una textura fresca y ligera, limpia el cabello de forma instantánea eliminando olores y exceso de grasa y aportando volumen. Esta versión, a base de agua de coco, refresca y nutre la melena.

Compra por 5,95€ en Sephora

Perfumes y mists

Agua termal mineralizante Vichy

Para fijar el maquillaje y evitar su dispersión con el agua del mar y la piscina o el sudor, para refrescar en momentos de calor extremo y para hidratar cuando la piel se note seca y tirante. Para todo eso sirve un agua termal enriquecida en minerales como esta de Vichy. En formato viaje (50 ml.) es perfecta para llevar en el bolso y reforzar la barrera protectora de la piel así como su aspecto saludable.

Compra por 7,30€ en Amazon

Perfume unisex mini Calvin Klein

"Moderna, pura y refrescante", aseguran en la web de Sephora sobre CK One de Calvin Klein. Apta tanto para hombres como para mujeres, formulada de forma suave a base de té verde, es la opción ideal para llevar de viaje y compartir con tu pareja. Con un cómodo formato de caja y pulverizador integrado que evita que se salga por accidente.

Compra por 14,95€ en Sephora

Mist calmante after-sun Soleil Toujours

Tan necesario es proteger la piel del sol antes de enfrentarse a él como calmarla después. Este mist aftersun antioxidante y calmante de Soleil Toujours enriquecido con un 75% de Aloe Vera, calma las irritaciones e hidrata intensamente reparando la estructura de tu piel a largo plazo y evitando el efecto pelado. Su textura es súper ligera y no grasa para una aplicación fácil y placentera en los meses más calurosos.

Compra por 28€ en Sephora

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de julio de 2019.

