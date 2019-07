Si la política fuera racional, nadie dudaría que tarde o temprano, con fórmulas conocidas o innovadoras, el PSOE y Unidas Podemos se pondrían de acuerdo para formar un gobierno progresista en España. A ambos les interesa ese escenario porque corren muchos riesgos en caso de repetición electoral.

Una nueva convocatoria de elecciones supondría una importante caída de la participación. En la repetición de 2016 la abstención creció tres puntos, y ahora las previsiones nos dicen que podría ser mayor. Muy probablemente esa abstención afectaría a las izquierdas, cuyos electores acudieron a las urnas el pasado 28 de Abril para frenar a la extrema derecha y le dieron al PSOE sus 123 escaños. Hoy, la dilución de la amenaza de Vox y el espectáculo que están dando esas mismas izquierdas actuarían como factores desmovilizadores. Del lado de las derechas, como vimos en las elecciones autonómicas y municipales, el electorado conservador ha aprendido los riesgos de la división del voto y es bastante posible que se produjera un movimiento de reagrupamiento que mejoraría sus resultados.

La repetición electoral podría ser catastrófica para el conjunto de la izquierda, pero también para cada uno de los partidos. Podemos, fracturado y sumido en una grave crisis de liderazgo, podría quedar reducido a un partido testimonial con buena parte de su electorado seducido por la nueva opción dirigida por Iñigo Errejón. El PSOE, aun recuperando algún de voto de desencantados de Ciudadanos -algo que está por ver-, tendría enormes problemas para sumar por la izquierda.

Pero si una nueva cita con las urnas no parece el escenario más positivo para ninguno de los partidos de la izquierda, ¿porqué ese incierto precipicio está cada vez más cerca y crecen las voces que alertan del peligro? Ante tal contradicción cabe esperar algún golpe de efecto que a última hora posibilite el acuerdo. Por ejemplo, que Pablo Iglesias renuncie a estar él personalmente en el Consejo de Ministros a cambio de incorporar a personas del ámbito de Podemos y acordar las líneas estratégicas de la legislatura, en una operación que, además de darle posibilidades de avanzar en sus líneas políticas, le supusiera una relegitimación de su liderazgo interno. O que el PSOE lanzara una oferta para conformar un Consejo de Ministros consensuado en su totalidad por ambos. U otras tantas opciones que se pueden plantear si de lo que se trata es de maximizar los beneficios de cada cual. Esto podría pasar el 25 de julio o por qué no, in extremis y con toda la dramatización necesaria, en Septiembre.

La otra opción es que finalmente el acuerdo no sea posible. Si la política fuera racional, esto no sería imaginable, pero la política es un arte protagonizado por ese amasijo de egos que somos los humanos. En cualquier caso, no estaría mal incorporar una asignatura de psicoanálisis en las facultades de ciencias sociales.

