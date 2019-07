El lunes pasado se nos informó de la consumación de dos rupturas: La de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por un lado; y la de Albert Rivera y Malú, por otro. Lógicamente, no me afectaron de la misma manera; mientras una de las relaciones ni me va ni me viene, la otra se me antoja decisiva para el futuro de nuestro país. Recé con todas mis fuerzas para que superaran sus diferencias y el que está en las alturas atendió mis súplicas: el miércoles me desayuné con la reconciliación de la cantante y el líder liberal, ¡Aleluya! También con la posterior indisposición de Albert, pero no creo que una cosa fuera consecuencia de la otra.

Hablando de uniones para toda la vida; breaking news queridos lectores: Pilar Rubio y Sergio Ramos se han casado. Conozco personalmente a algunos de los asistentes pero como ellos saben que no me gusta cotillear, respondieron a la batería de preguntas que les realicé (para ponerles a prueba) con evasivas. Lo único que saqué en claro es que un momento dado de la noche, justo cuando el grupo Europe tocaba las primeras notas de The Final Countdown, Sergio le dijo a Pilar: Cariño, es la hora de montarse a lomos del dragón y sobrevolar las cabezas de nuestros invitados.

Me he puesto en contacto con la empresa que les organizó el evento para que me ayude en mi próximo enlace; también quiero que sea algo muy especial. Me han respondido que con el dinero que tengo se comprometen a:

— Que se le corte la corbata al novio.

— Que se le corte la liga a la novia.

— Que se vendan los retales de ambas cosas.

— Que se corée "¡Que se besen! ¡Que se besen!", al menos cinco veces durante el convite.

— Que se corée "¡Que se besen los padrinos!" tres veces con opción a una más.

— Que se amenice el baile con la actuación de Horacio disco móvil.

Estoy muy ilusionado. Les he propuesto que suene la canción Chupa la gamba cuando los camareros sirvan el marisco, pero me han dicho que se va de presupuesto; lo entiendo.

Por cierto, ¿saben cuál fue la frase más repetida en la reunión entre Pedro y Pablo? “Si tú eres tú yo soy yo, ¿quién es más tonto de los dos?”.