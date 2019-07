Moda, tecnología, deportes y puesta a punto del coche entre los mejores descuentos de la semana

El verano es un buen momento para desconectar, dejar el móvil en casa y apagar el ordenador durante unas semanas. La calidad de las vacaciones se debería medir en el número de contraseñas que se olvidan después de pasar varios días sin otra preocupación que la de pasárselo bien. ¿Quién no se siente a gusto cuando vuelve al trabajo y tiene que mirar la chuleta con los accesos a las cuentas que usaba diariamente?

No todo el mundo es capaz de hacer una desconexión total en este periodo. Las redes sociales, los correos electrónicos y los servicios de mensajería instantánea nos mantienen pegados a los dispositivos casi veinticuatro horas al día. A lo que hay que añadir que mucha gente no tiene tiempo en el día a día para hacer compras, y aprovechan estos días libres de verano para llenar los carritos y recibir los pedidos en casa. Para estas personas hemos elaborado un resumen con las mejores ofertas y códigos de descuento de la semana, que se pueden utilizar esta semana en la adquisición de productos de tecnología, ropa, deportes, belleza y otros servicios. Si la promoción que estás buscando no está aquí, puede que sí lo encuentres en Descuentos EL PAÍS.

Las rebajas siguen reinando los descuentos

Hasta finales de agosto, muchas tiendas tanto online como físicas, se encontrarán inmersas en las rebajas. Las primeras ofertas ya alcanzaban el 70% en algunos comercios y es de esperar que según avance el verano los descuentos aumenten. La semana pasada ya os avanzamos los mejores descuentos que había en las tiendas de moda, pero esta semana tenemos algunas novedades que nos gustarían compartir con vosotros.

Converse

La tienda oficial de esta marca ha aplicado descuentos a una gran cantidad de productos de su página web. Entre ellos, podemos encontrar coloridos modelos de las Chuck Taylor All Star de corte alto y bajo, lisas, estampadas o con degradados. A todos los artículos de su plataforma se les puede descontar un 10% sobre el precio final con el código promocional que te proponemos a continuación. Pero hay una selección un poco más reducida en la que es posible aumentar este descuento hasta el 40%.

Cupón descuento Converse del 10 o el 40%

La Redoute

Esta tienda se ha convertido en un referente en lo relacionado con el textil. En ella se pueden encontrar prendas para mujer, hombre, niño y para el hogar. Entre sus productos encontramos artículos con descuentos de temporada que alcanzan el 60%. A estos precios se les puede aplicar promociones adicionales, como un exclusivo 10% extra en toda la web; 10 euros menos en el primer pedido y, hasta el lunes que viene 15 de julio, una rebaja del 20% extra. Esto supone ofertas de hasta el 80% en algunos artículos. ¡Ha llegado el momento de renovar el armario!

Cupón descuento La Redoute del 20% extra en las rebajas

eBay

Esta tienda online es más conocida por la tecnología, pero también se puede encontrar en ella una gran variedad de ropa. Las rebajas en algunas prendas llegan al 80% y a esto, hay que sumarle una oferta especial en algunas marcas de moda como DC, Quicksilver, Roxy o Superdry. En concreto, por cada compra superior a 19,95 euros en productos de alguna de estas firmas, se puede ahorrar 5 euros. Este código se puede utilizar dos veces por persona y no caduca hasta finales de mes.

Cupón descuento eBay de 5€ en moda

Una semana con ofertas en tecnología

La tecnología es una de las reinas de las compras online. A la comodidad de comprar desde casa, sin tener que pasar calor de camino a la tienda, se le unen las mismas garantías que en los espacios físicos. Las páginas especializadas en esta categoría ofrecen grandes descuentos en verano, por lo que comprar un ordenador, renovar el móvil o cambiar el televisor es aún más barato estos meses. Si quieres ahorrar en electrónica, no te pierdas los mejores descuentos que hemos encontrado en estos productos y que solo están disponibles por tiempo limitado.

PcComponentes

Las rebajas se celebran en esta marca de una forma muy original. Cada día la tienda selecciona varios productos y reduce su precio en un número limitado de unidades. Por ejemplo, se pueden encontrar teclados para gamers al 48% pero con una promoción que solo pueden disfrutar las primeras 50 compras; varios ordenadores que cuestan un 30% menos, pulseras de actividad, routers o televisores. Los descuentos alcanzan hasta el 70% entre los artículos bajo el nombre de “ofertas especiales” y en el caso de los “descuentos semanales”, llegan al 43% en tecnología e informática.

Oferta PcComponentes del 70% menos en la tienda online

AliExpress

En esta tienda se puede encontrar casi cualquier cosa. Pero ahora nos interesa las ofertas que han publicado para sus secciones de telefonía, informática y electrónica. Las compras que se hagan en esta plataforma hasta el último día de julio y que tengan un valor superior a 130 euros, serán 20 euros más baratas, siempre y cuando se utilice el vale promocional que te dejamos a continuación. Si te preocupa el tiempo de envío de los productos, selecciona en tu búsqueda el filtro de “Envíos desde España” y te asegurarás que llegan rápido.

Cupón descuento AliExpress de 20 euros

Hacer deporte y cuidarse tiene su recompensa

El calor provoca un mayor cansancio y más pereza a la hora de hacer deporte, pero durante estos meses no debemos dejar de cuidarnos. Aunque limitemos el tiempo que dedicamos a las actividades más intensas, dar paseos, nadar, jugar a las palas en la playa o un partido improvisado en la arena son actividades compatibles con las altas temperaturas. Algunas marcas están haciendo grandes promociones en productos que nos pueden ayudar a mantenernos en forma este verano y que nos hacen vernos mejor.

MyProtein

Reducir la actividad durante estos meses se puede compensar con una dieta más equilibrada. Comer menos y mejor, sirve para que en julio y agosto no se pierda todo el esfuerzo y las horas en el gimnasio del resto del año. Para complementar y apoyar a nuestro cuerpo en esta tarea podemos utilizar complementos nutricionales y vitamínicos. Hasta este domingo, 14 de julio, será posible encontrar un descuento en estos productos de hasta el 48%.

Cupón descuento MyProtein del 48%

Visión Direct

Esta empresa quiere fomentar el uso de lentillas este verano con el descuento exclusivo del 12% en el primer pedido de lentes de contacto. Gracias a ellas estaremos más cómodos en la playa o en la piscina, sin tener que cambiarnos de gafas continuamente o meternos en el agua sin ver nada. Si no es la primera vez que realizas una compra en esta página puedes aprovechar otra oferta y pedir una muestra gratuita de las lentes diarias de hidrogel de la marca Everclear ADM.

Cupón descuento exclusivo Vision Direct del 12%

Otros descuentos útiles para el verano

Estos meses, además de cuidarnos a nosotros mismos, tenemos que revisar todo lo que nos ayude a disfrutar de las vacaciones. Y una de las cosas más importantes estos días es el coche. La Dirección General de Tráfico recomienda hacer una revisión general al vehículo antes de iniciar un viaje largo. Revisar el nivel de aceite y la presión de las ruedas puede ahorrarnos un disgusto y mucho tiempo en las vacaciones.

Norauto

A pesar de que hay quien aún no conoce los servicios online para los coches, este es una de las plataformas pioneras en el país. Desde su página se pueden pedir cita en los talleres, solicitar un cambio de neumáticos o el mantenimiento del coche. Con el código que encontrarás a continuación podrás conseguir, en exclusiva, 10 euros menos en todos los servicios que contrates y cuesten más de 150 euros, a excepción de la compra de nuevos neumáticos. Descubre otra forma de tener siempre a punto el coche y ahorrar.

Cupón descuento exclusivo Norauto de 10€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de julio de 2019.

