Las mejores ofertas y descuentos de las rebajas de verano

Las rebajas de verano comenzaron oficialmente este lunes 1 de julio, aunque muchas tiendas y comercios electrónicos habían adelantado los descuentos una o incluso dos semanas para atraer a más clientes. Las ofertas, que ya cuelgan en todos los escaparates del país y en sus páginas web, anuncian descuentos de hasta el 80%. El gasto medio por persona este período será cercano a los 121 euros pero, si lo aprovechamos bien, podremos sacarle aún más partido a cada euro.

Esta semana en EL PAÍS Escaparate hemos querido reunir las mejores ofertas que las marcas han lanzado en estas rebajas. Además, hemos encontrado códigos promocionales en la página de Descuentos EL PAÍS con los que conseguir una deducción extra en la compra para que ahorres aún más.

La ropa tiene las ofertas más agresivas

Las rebajas se aplican a casi todos los productos, desde vuelos hasta muebles. Sin embargo, las más esperadas son siempre las de las tiendas de ropa. Entre ellas, el Grupo Inditex y El Corte Inglés han convertido estas fechas en las más esperadas del año para los amantes de la moda. Y no es para menos, las ofertas en este sector alcanzan entre el 50% y el 80% en los primeros días. Si quieres conocer cuáles son las mejores ofertas del mercado, mantente atento a esta recopilación:

ASOS

Desde hace unos años esta marca se ha convertido en una referencia para conseguir los mejores conjuntos para bodas, bautizos, comuniones y cualquier otro look más informal. Las ofertas que han sacado estos días llegan hasta el 70% en prendas como camisetas, bañadores, pantalones o camisas. A estas rebajas se les puede descontar un 10% adicional si se tiene el carnet de estudiante. Pero si no es así, se pueden conseguir envíos gratis. Elige el código promocional que más se ajuste a tus necesidades y no te olvides de pegarlo en la casilla correspondiente.

Cupón descuento ASOS del 10% o envíos gratuitos

H&M

Las rebajas de esta marca comenzaron en la penúltima semana de mayo. Desde entonces ya han sido muchos los que han podido disfrutar de los descuentos, que alcanzan el 60% en muchos productos. Además se puede conseguir que la compra online te cueste un 10% menos e incluya gastos de envío gratuitos al registrarse en su newsletter. ¿Sabías que quienes estaban suscritos pudieron hacer sus compras antes de que estuviesen disponibles para el resto? Aprovecha esta oportunidad y no te pierdas las ventajas de este programa.

Cupón descuento H&M del 10% extra

La Redoute

Esta plataforma online también tiene un descuento extra que se puede aplicar a los precios ya rebajados hasta un 60% que podemos encontrar en su página web. De hecho, nos ofrece dos posibilidades para ahorrar aún más estos días. La primera es un descuento exclusivo del 10% en todos los productos fuera del outlet, de la sección Brand Boutique o Rombo y que alcancen los 49 euros. Y la otra es un descuento de 10 euros, por una compra del mismo valor, pero que solo se puede utilizar si es la primera vez que se gestiona un pedido a través de esta tienda.

Cupón descuento La Redoute del 10% o 10€

Desigual

La marca catalana también ha comenzado su temporada de rebajas con ofertas que van hasta el 50% en moda y complementos. Si se hace un pedido en su página web con un valor mayor a 95 euros, se podrá utilizar el código promocional exclusivo que hemos añadido a continuación, y con el que la compra será 9 euros más económica. Este descuento tan solo se puede aplicar una vez y si es la primera vez que se adquiere algún producto en la web de forma online.

Cupón descuento exclusivo Desigual de 9€

Nike

La temporada de verano ha llegado a esta marca con unas rebajas del 50% en cientos de productos para hombre, mujer, niños y en cientos de accesorios. Los estudiantes pueden añadir a esto un 10% extra de descuento adicional si se inscriben al programa de UNiDAYS. Para ello tan solo se tienen que dar datos básicos como la dirección del correo electrónico y crear una cuenta.

Cupón descuento Nike del 10% para estudiantes

El Corte Inglés

Desde el viernes 28 de junio hasta el último día de agosto, una de las grandes marcas del país tendrá cientos de productos rebajados en sus categorías. Sus rebajas en moda llegan hasta el 50%, en accesorios hasta el 30%, en colchones son de hasta un 40%, en textil del hogar al 50%. Con tanta variedad, es fácil encontrar lo que estamos buscando en su página web. Recuerda que puedes enviar tu pedido a domicilio o recoger en un centro asociado a estos grandes almacenes.

Oferta El Corte Inglés de hasta el 50% en moda, complementos y otros

Calzado y complementos

Las altas temperaturas, y las rebajas, también han llegado a nuestros pies. Por suerte, aplacar el calor veraniego es un poco más económico gracias a los descuentos de las tiendas de calzado. Además, otra serie de complementos como gafas de sol, mochilas, capazos o relojes se pueden encontrar con precios reducidos hasta en un 70%. Si estás buscando alguno de estos accesorios, echa un vistazo a la selección que hemos preparado.

Ulanka

En esta plataforma se pueden encontrar calzados de marcas propias u otras como New Balance, Adidas, Vans, Coolway, Dr. Martens o Victoria. Muchos de los modelos son hasta un 60% más baratos en rebajas que en cualquier otro periodo del año. Con la oferta que han hecho en esta tienda para esta ocasión, es posible ahorrar hasta el 70% en los zapatos y otros accesorios.

Oferta Ulanka del 70% en calzado

Merkal

El día 20 de mayo comenzaron las rebajas en esta tienda y desde entonces es posible encontrar zapatillas, botas, chanclas y deportivas con un descuento de hasta el 60%. Esta plataforma ofrece en cuatro códigos que permiten ahorrar aún más. El primero y el segundo suponen una rebaja de 8 y 4 euros en compras superiores a 70 y 40 euros respectivamente. Además, si la compra alcanza los 50% será posible ahorrarse 5 euros y si es mayor de 60 euros, recibirá un descuento del 10%. Entra en la página que encontrarás a continuación y selecciona el código que más se adecúe a tu compra.

Cupón descuento exclusivo Merkal de 8 o 4 euros

Hawkers

Las gafas de sol son otro básico de la temporada. En este comercio electrónico se pueden encontrar modelos con montura de pasta, de metal o híbridas a las que se les puede quitar el cristal con protección. Se puede ahorrar un 10% con el descuento que te presentamos a continuación y además, se puede utilizar una oferta de 2x1 para tener más opciones con las que salir a dar un paseo, ir a la playa o hacer turismo este verano.

Cupón descuento Hawkers del 10%

Tous

Las rebajas de esta tienda han reducido los precios de algunos bolsos, carteras y mochilas, hasta el 50%, descuentos que en las joyas llegan hasta el 70%. Estas ofertas finalizan a finales de julio, más concretamente el día 31 de julio en lugar de alargarse todo el verano. Encuentra anillos desde 32 euros, o personaliza tus propias creaciones en color plata, oro o plata rosa.

Oferta Tous del 70%

