Los festivales de verano llegan con descuentos bajo el brazo

Hace unas semanas inició la temporada de los festivales de verano con la celebración del Primavera Sound en Barcelona. Desde el 30 de mayo, día en el que comenzó este evento, hasta el día 21 de septiembre, en el que se cerrarán los escenarios del Granada Sound, tendrán lugar en España más de 100 eventos en los que la música será el factor común y a los que acudirán millones de personas.

Si eres de los que este verano se va a animar a ir a un festival, aunque eso conlleve dormir poco, aguantar muchas horas bailando y hacer cola para todo, tenemos buenas noticias. Este año disfrutar de unos días yendo de escenario a escenario será más barato que nunca gracias a los descuentos que hemos preparado para ti en gafas de sol, tiendas de campaña, ropa, calzado y otros básicos de un buen festivalero.

Los escenarios, un lugar donde lucir modelito

Si algo hemos aprendido en los últimos años es que un festival de música no es solo un lugar en el que amantes de este arte se reúnen para ver y oír a sus artistas favoritos. Se han convertido en espacios donde descubrir las nuevas tendencias en moda, peinado y calzado. Y al igual que ocurre en las pasarelas, en cada recinto hay un estilo propio, aunque hay básicos que pueden encontrar en cualquiera de ellos: las zapatillas de lona, las gafas de sol, las mochilas, los vestidos y las camisas de manga corta.

El estilismo es básico en un festival, pero también lo es estar cómodo. Si estás preparando tu viaje y necesitas renovar un poco el vestuario, echa un vistazo a las ofertas que te proponemos en ropa, calzado y gafas de sol en marcas como Hawkers, Merkal, La Tostadora y ASOS.

La Tostadora

¿Eres un auténtico amante de la música rock, punk, pop o indie? Esta marca ha sacado una colección especial de ropa para festivales con las ilustraciones musicales más divertidas con un descuento del 15%. Aquí podrás encontrar camisetas, sudaderas, fundas para móviles o bolsas de algodón en las que meter tus cosas para el festival, decoradas con instrumentos musicales, con mensajes de apoyo a la música o relacionadas con alguno de los artistas más conocidos.

Cupón descuento La Tostadora del 15% en camisetas

ASOS

Las llegada de esta marca popularizó la compra de ropa a través de internet. Sus conjuntos se pueden ver casi en cualquier evento gracias a la comodidad y a la originalidad de sus diseños. Los festivaleros que aún sean estudiantes, pueden aprovechar el descuento del 10% en esta marca para comprar los modelos que lucirán en los escenarios y los que no lo sean, podrán disfrutar del código que quita los gastos por envío de los pedidos mayores de 75 euros.

Cupón descuento ASOS del 10% para estudiantes

Merkal

Si el vestuario es importante en un festival, aún lo es más llevar un calzado que nos permita aguantar los brincos, trotes y bailes durante horas. Si el evento se celebra cerca de la playa, podemos usar sandalias, aunque lo más recomendable para no llevarnos algún pisotón molesto frente a los escenarios es llevar un zapato cerrado. Entre ellos, las deportivas y las zapatillas de lona son las más utilizadas por ser cómodas y frescas. Todos estos calzados se pueden comprar, con una rebaja de 7 euros gracias a la oferta que encontrarás a continuación.

Cupón descuento Merkal de 7€

Hawkers

Otro básico de cualquier evento que se celebre en verano y en la calle son, las gafas de sol. Y, en lo que a moda de estas lentes se refieren, las de pasta son las reinas. No importa que sean de colores, con los cristales claros, oscuros, polarizados o de espejo, lo fundamental es que se vean y formen parte del look diario. Esta marca, además de ser una de las más populares entre los jóvenes, premian a quien compre un modelo con un 10% de rebaja.

Cupón descuento Hawkers 10% en gafas de sol

Cuidado personal, los productos que no vienen de más

Nos encantan los festivales. En ellos se crea un ambiente positivo y único a pesar de que se duerma poco y acabemos agotados. Pero hay si hay algo negativo que una a todos los festivaleros es su animadversión por los sanitarios portátiles y las duchas que se instalan en las zonas de acampada. Hacer cola para entrar en uno de esos retretes portátiles o ir mojado desde la zona de baño hasta la tienda llenándote de arena o tierra hace que el aseo sea poco efectivo.

Para mantener una buena higiene en un recinto de este tipo no solo es necesario luchar contra la naturaleza cuando volvemos a nuestro campamento base, también hay algunos productos que nos pueden echar una mano. Los champús en seco, la crema hidratante con protector solar y los antisépticos de manos son absolutamente necesarios en cualquier zona de acampada. Para que comprar estos productos te resulte más económico, te presentamos algunas marcas que tienen descuentos en estos artículos.

LookFantastic

Aquí podemos encontrar los básicos para hacer un buen neceser con el que ir a un festival: crema hidratante para la cara y para el cuerpo, maquillaje, champú en seco… Cualquier compra en esta página web tiene un 23% de descuento si los productos están en la categoría precios locos. En ella también hay otros artículos necesarios como una lima, cortauñas, cacao, miniatura de gel, de champú y de acondicionador.

Cupón descuento exclusivo LookFantastic del 23%

Tiendas de campaña, neveras… otras cosas que vas a necesitar

A parte de la ropa y los artículos de higiene, es muy importante poder descansar y comer en un festival. El primer año podemos cometer el error de ir con una tienda de campaña y sin colchón, del que no nos olvidaremos una edición más tarde. Conseguir estar cómodo durante las pocas horas de descanso, puede marcar la diferencia entre pasarlo bien y mal.

Aunque en la mayor parte de las zonas de acampada no está permitido hacer fuego o utilizar camping gas, es recomendable preguntar a la organización al respecto. Una comida caliente entre bocata y bocata nos puede sentar muy bien. Otro objeto necesario, podamos o no cocinar, es tan popular que no merece ni que lo nombremos. Es azul y blanca y sirve tanto para mantener la comida y la bebida fría como de asiento en momentos puntuales… la neverita. Todos estos artículos se pueden encontrar en una plataforma conocida por todos y en la que podemos ahorrar un poco.

Amazon

Hasta el día 30 de junio de 2019 a las compra de más de 25 euros de una gran cantidad de productos se les puede aplicar un código descuento de 5 euros. Entre ellos hay una gran cantidad de artículos que pueden sernos útiles en un festival: una batería portátil para el móvil, unos tapones para dormir mejor, una almohada hinchable, una maza para clavar las piquetas, un hinchador para el colchón, una linterna… Todo lo que compremos, lo podemos reutilizar en otros eventos y mejorarán nuestra estancia en el camping.

Cupón descuento Amazon de 5 euros

Ante la morriña, siempre quedará la música

Tanto si tenemos muchas ganas de que lleguen las fechas en las que se abran las puertas del festival como si ya ha pasado, hay algo que no nos podrán quitar, la música. Las plataformas de streaming nos acompañan a todas partes en nuestro smartphone o en el ordenador, pero tener un soporte físico que podamos dar a los artistas y para que los firmen siempre será un recuerdo que tengamos si lo conseguimos. Estos días es posible encontrar descuentos en estos soportes.

FNAC

Beret, Madonna, Los Planetas, Malú y Vetusta Morla encabezan las listas de los vinilos más vendidos esta semana. Aunque muchos melómanos buscan estos discos para reproducirlos, hay muchos fans que los quieren como elemento decorativo. Le des el uso que quieras, lo que necesitas saber es que esta semana hay un descuento de 5 euros por cada compra superior a 14,99 euros de estos emblemas de la música.

Cupón descuento FNAC de 5 euros en vinilos

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de junio de 2019.

