Momento de la agresión. TWITTER

Lo que Carla Gallén consideró un gesto cotidiano, besar a su novia en el metro en Barcelona, se tornó en una agresión homófoba. Al verlas besarse, una pasajera comenzó a gritarles: “Me dais asco. Yo también tengo un hermano maricón y no se come la boca delante de mí porque me da asco y me tiene respeto”. Las jóvenes agredidas no dejaron de grabar y de pedirle a la mujer que se fuera si tanto le molestaba. Mientras se producía el ataque, el resto de pasajeros no intervino. Solo una mujer intentó detener a la agresora cuando esta se acercó a las chicas para quitarles el móvil. Gallén decidió denunciar en Twitter tanto la agresión como el silencio de los testigos, etiquetando a los Mossos y el Observatorio contra la Homofobia. El suceso ha tenido lugar tan solo tres días después de otra agresión a una pareja de lesbianas en Barcelona delante de sus hijos.