Lo más útil: experiencias en destino

Rutas gastronómicas para descubrir la cocina callejera de Vietnam, China o Malasia, aventuras cercanas o en los confines del mundo, salidas a la naturaleza guiados por expertos, acceso sin colas a exposiciones y parques temáticos o las mejores fiestas.

01 Los especialistas

Plataformas como Tripnastic ponen en contacto a viajeros independientes y operadores locales de todo el mundo para contratar sin intermediarios viajes y excursiones, lo que por lo general se traduce en precios más bajos y mayor libertad de elección. Viajes con españoles incluye un directorio de servicios turísticos dirigidos por españoles en el extranjero, empresas como IndigoB, que opera en Madagascar; Asuaire Travel, especialista en rutas por Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Panamá, o Catur Expediciones, con ofertas para recorrer Java, Borneo, Célebes, Bali, Komodo y otras islas de Indonesia. Los portales asiáticos Klook y KKday ofrecen desde buceo con tiburones en Filipinas hasta rutas guiadas de street food, y a través de Civitatis se pueden contratar visitas guiadas por expertos y en español en más de 200 ciudades de todo el mundo. La app de Excursiones Cruceros permite reservar actividades para las escalas, sea cual sea la naviera con la que se viaja. Musement es una plataforma global de compra de entradas y reserva de actividades en destino, y SnapCity conecta a los turistas con los habitantes de una ciudad para aclarar dudas o solicitar ayuda.

Go Craft propone visitas y talleres de damasquinado y de forja de espadas en Toledo

02 Microexperiencias

Los viajes cortos basados en el turismo sostenible y de proximidad son una tendencia al alza. Empresas como Asturias con Vivencias, por ejemplo, ofrecen actividades de turismo rural que incluyen la visita a productores ecológicos locales. Desde su finca en el piedemonte segoviano de la sierra de Guadarrama, Genoveva Tenthorey y Brian Mac Gowran, de Outback Spain, organizan rutas de descubrimiento del territorio y cursos de ornitología y botánica. El turismo sostenible también inspira las propuestas de la empresa gallega Ponle cara al turismo, que ofrece excursiones con guías que acercan al viajero a la cultura local. Go Craft propone visitas y talleres de damasquinado y de forja de espadas en Toledo.

03 Quiero ser gladiador

Creative Italy recopila desde cursos para pintar al fresco en Florencia hasta talleres de moda en Milán. En la misma línea, GoArt Berlin organiza rutas guiadas de arte, diseño, arquitectura y tendencias. En Tripadvisor se reservan actividades como los cursos de la escuela de gladiadores de Roma en la Via Appia Antica o las clases de yoga con cabras que imparte Lainey Morse en su granja de Oregón (Estados Unidos). Compartir mesa y conversación con artistas del barrio bohemio de Jordaan (Ámsterdam) es la propuesta de Dine With the Dutch.