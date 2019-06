La policía vigila las alcantarillas en busca de un Puigdemont imaginado butronero para recoger su acta de eurodiputado, mientras a su letrado —pertrechado de poder notarial y promesa del cargo delegada— le cierran la puerta en las narices. Junqueras se queda también con las ganas de reubicar su figura de indepe que “ama a España” a latitudes más comprensivas, pues el juez no había autorizado su excursión al Congreso para jurar el puesto. Esperemos que a nuestros diarios no les dé por emular a The New York Times y suprimir las viñetas satíricas, pues acontecimientos esperpénticos como los del pasado lunes son pura caricatura.

Jesús Manuel Suárez Liste

Baiona (Pontevedra)

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.