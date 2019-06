Lectura ICON recomendada: ‘El roce del tiempo’, de Martin Amis

El roce del tiempo

Martin Amis

(Anagrama)

Este señor no sé si me da más rabia o más miedo. Desarrolle este pensamiento, me interesa y tengo la tarde despejada. Fui muy fan de Dinero y, sobre todo, de Campos de Londres. Ya después, pues como que empezó a molestarme su obra y aquello, no sé si de forma inductiva, hizo que también empezara a cabrearme. ¿Diría usted que Martin Amis es un señoro? ¿Qué es usted? ¿Mi psicólogo? Es que, dependiendo de su visión de Amis, le puedo recomendar que de esta magna obra lea los ensayos sobre la idiotez de Trump y la vacuidad de Travolta, o el cuestionario que responde a los lectores de The Independent, o incluso sus loas a Saul Bellow o Vladimir Nabokov. O sea, que este es el libro en el que nos lo tratan de vender como si fuera Hitchens… Eran muy amigos. Me los imagino hablando de todo esto. Hitchens me daba miedo y rabia. Es que si no dan miedo y rabia, no son genios, querido.

