Los altavoces bluetooth mejor valorados en Amazon

La música es una acompañante diaria en todos nuestros desplazamientos y viajes: ya sea de camino al trabajo, practicando running o en rutas por el campo o la montaña, ahora que el verano nos trae el buen tiempo. Sin embargo, en muchas ocasiones no nos vale solamente con el altavoz del móvil o los auriculares clásicos y necesitamos buscar una amplificación mayor para eventos sociales, cumpleaños, reuniones con amigos o para cubrir estancias amplias. La solución pasa por adquirir unos buenos altavoces bluetooth con una conexión potente y una calidad de sonido (graves incluidos) óptima, duradera y sin interferencias.

Es por eso que en EL PAÍS Escaparate hemos buceado por Amazon para reunir los altavoces bluetooth portátiles mejor valorados por los usuarios de esta tienda online. Para ellos, hemos establecido un criterio para filtrar los productos puntuados con un promedio mínimo de cuatro estrellas sobre cinco y con más de 100 opiniones de compradores. El resultado son 15 aparatos todoterreno preparados para utilizarse tanto en espacios interiores como exteriores y, la gran mayoría de ellos, capaces de soportar salpicaduras o 100% impermeables al agua, adaptándose a la perfección a las numerosas actividades acuáticas que realizamos a lo largo del verano.

Altavoz Tronsmart

Valoración media: 4,9 / 5

4,9 / 5 Opiniones: 174 (172 positivas)

Destaca su diseño Unibody (hasta cuatro controles ergonómicos y de suaves curvas) y tiene unas dimensiones compactas de 15 x 11 x 6,4 cm. Dispone de una batería de 2.500 mAh y es capaz de reproducir más de 500 canciones en 24 horas con solo una carga. Gracias a la función TWS es posible emparejar hasta dos altavoces de manera inalámbrica sin interferencias. Una calidad de sonido que muchos de sus compradores resaltan, además de su portabilidad y de ser resistente al agua. “Me ha sorprendido gratamente: suena bien y con potencia para lo pequeñito que es”, añade un usuario. Otro de los aspectos mejor valorados es la gran conectividad entre el terminal y el altavoz: “Me gusta que tarde un segundo en conectarse con el dispositivo mediante bluetooth”. El fabricante sostiene que el producto es compatible con todos aquellos aparatos que tengan instalados sistemas operativos Apple, Android y Huawei, y dispositivos habilitados para Bluetoooth hasta un máximo de 20 metros de distancia. El lote incluye un cable de carga, un cable de sonido y un cordón, unos accesorios que también valoran positivamente los usuarios. Disponible en color negro.

Compra por 25,67€

Altavoz Zamkol

Valoración media: 4,8 / 5 estrellas

4,8 / 5 estrellas Opiniones: 264 (257 positivas)

Este aparato dispone de micrófono integrado con eliminación de ruido, lo que posibilita la recepción de llamadas en modo manos libres aun cuando nos encontremos en espacios exteriores. Transmite un sonido envolvente de 360 grados, sin distorsiones, gracias a dos drivers con una potencia de 12W cada uno; es resistente al agua y su forma tubular le confiere un diseño elegante. Su tecnología bluetooth soporta una distancia de hasta 10 metros con una velocidad de emparejamiento alta. La calidad de los materiales o la duración de la batería, entre otros, son dos factores que sobresalen en las valoraciones de los usuarios. El producto roza la máxima nota, quedándose a 5 estrellas de la máxima puntuación. “Lo mejor para mi es que se conecta muy rápido al teléfono móvil, da mucho volumen y la batería dura bastante, además se carga rápido”, asegura un usuario. Otro lo recomienda al 100% y aclara que “el sonido se escucha más nítido si se coloca en vertical y no en horizontal”. Los compradores también están satisfechos con la calidad de los bajos, llegándolos a calificar como “de escándalo”; y destacan el volumen alto que emiten pese a sus pequeñas dimensiones. El altavoz no alcanza el medio kilogramo de peso. Disponible en color negro.

Compra por 45,99€

Altavoz JBL Go

Valoración media: 4,7 / 5

4,7 / 5 Opiniones: 1.440 (1.344 positivas)

Sus diminutas dimensiones (cabe en la palma de una mano) hacen de este altavoz un producto muy diferente al resto. La marca JBL ha querido llevar el concepto portátil a su máxima expresión. Este modelo, que no alcanza los 150 gramos de peso, está disponible hasta en seis colores diferentes, aunque el negro le confiere una sobriedad y elegancia a partes iguales. Dispone de una función de manos libres con cancelación de ruido y en solo una hora y media la carga de la batería vuelve a estar disponible para disfrutar de cinco horas de música sin descanso. El producto es compatible con smartphones, tablets y dispositivos MP3 y es uno de los altavoces bluetooth de estas características que mayor número de valoraciones reúne en la plataforma Amazon. La portabilidad sobresale entre sus cualidades, como alaba uno de los usuarios al calificarlo como “el acompañante perfecto en los viajes”, y algunos usuarios no dudarían en hacerse con "otro en un futuro" impresionados por su buena conectividad. Disponible en negro y en otros cuatro colores distintos.

Compra por 19,90€

Ultimate Ears WONDERBOOM

Valoración media: 4,7 / 5

4,7 / 5 Opiniones: 533 (530 positivas)

El radio de acción inalámbrico es el elemento de presentación más característico de este modelo: alcanza loa 30 metros de distancia. Compacto y resistente (construido para soportar caídas de hasta metro y medio de altura) ofrece 10 horas de música ininterrumpida con sonidos nítidos y graves profundos. Posee, además, la funcionalidad A2DP denominada Perfil de Distribución de Audio Avanzado por lo que puede emitir música en estéreo. Dispone de conexión simultánea con otro altavoz adicional y permite el emparejamiento de hasta ocho dispositivos diferentes. De dimensiones compactas (9,3 x 1,02 x y 425 gramos de peso) también es resistente al agua. Con hasta 4,7 estrellas sobre 5, su calificación se centra, entre otros elementos, en la dureza de sus materiales: “Relación calidad-precio de lo mejor que puedes encontrar, encima es resistente al agua y los golpes considerablemente”, explica un usuario que le coloca el sobrenombre de “altavoz todoterreno”. Disponible en multitud de colores y serigrafías.

Compra por 48,99€

Altavoz JBL Go 2

Valoración media: 4,7 / 5

4,7 / 5 Opiniones: 432 (411 positivas)

A diferencia de su primera versión, el JBL Go, este modelo sí es resistente al agua según los parámetros de acuerdo a la certificación IPX7. La capacidad de su batería es de 730 mAh y su batería alcanza una duración de 5 horas. Incluye guía de configuración rápida, cable MicroUSB y tarjeta de garantía. En el caso de no disponer de una conexión a través de bluetooth, también se puede emparejar con nuestra tablet o smartphone mediante un cable auxiliar. En comparación con la anterior versión de este mismo altavoz, los usuarios de Amazon lo tienen claro: “El producto me ha sorprendido gratamente. Ya conocía la anterior versión del mismo, y me decidí por esta nueva al venir protegido para el agua ya que era un aliciente más de cara al verano, y la verdad es que me ha parecido muy buena compra. Se oye estupendamente y resulta muy cómo de transportar debido a su pequeño tamaño. La batería se carga muy rápido y dura bastante”, sostiene un comprador quien declara “haber quedado muy satisfecho con la compra”. Disponible en azul y en otros seis colores diferentes.

Compra por 24,41€

Altavoz Vtin Punker

Valoración media: 4,6 / 5

4,6 / 5 Opiniones: 3.326 ( 3.112 positivas)

Dentro del grupo de altavoces valorados con un 4,6 sobre 5 estrellas en Amazon, nos encontramos con este modelo de la marca especializada en audio Vtin. Su batería recargable de 4400 mAh garantiza hasta 30 horas de música sin interrupción a un volumen del 50% o 25 horas a un volumen del 70%. Alcanza una potencia de 20W pese su ligereza (unos 500 gramos de peso). Es impermeable al agua y las salpicaduras, soporta conexión con cable auxiliar en caso de que no dispongamos de conexión mediante bluetooth y cuenta con un micrófono incorporado que cancela el ruido de las llamadas en el modo de manos libres. Además, se entiende a la perfección con Alexa, el comando de voz de Amazon. Integra cuatro comandos en su parte superior y una hebilla para ser enganchado con facilidad en cualquier mochila o bolso. Los usuarios destacan, por encima de todo, el sonido “más que suficiente para estancias del tamaño de una habitación” y animan a darle una oportunidad a una marca “no tan conocida como otras” dentro del mercado: “Cómpralo, pruébalo: dale una oportunidad y luego decide si quieres quedártelo o no”, razona un usuario en una extensa y positiva crítica. Disponible en negro.

Compra por 36,99€

Altavoz Sony SRS-XB10B

Valoración media: 4,6 / 5

4,6 / 5 Opiniones: 737 (690 positivas)

La mayor característica de este modelo de altavoz de la multinacional japonesa es la optimización de los tonos bajos potenciando también los graves mediante la función Extra Bass. Impermeable al agua, su batería prolonga la carga hasta 16 horas tras un uso continuado. Tiene la posibilidad de vincularse con un segundo altavoz para crear un ambiente lo más estéreo posible y se puede conectar el smartphone a través del sistema NFC con un solo toque. Recopila una gran cantidad de opiniones, la gran mayoría positivas, en la plataforma Amazon. Para uno de los compradores, el altavoz se escucha bien aunque a máximo volumen "se pierden ciertos matices", por eso, recomienda adquirir dos aparatos para disfrutar de un sonido en estéreo: “Sonido modificado pero con buenos bajos y rango sonoro para el tamaño”. Aunque en términos generales, los usuarios se encuentran satisfechos por la “fácil configuración" y la buena calidad de sonido “tanto en espacios interiores como en exteriores”. El pack incluye un cable USB y una correa. Disponible en negro y otros cinco colores diferentes.

Compra por 41,90€

Altavoz JBL Flip 4

Valoración media: 4,6 / 5

4,6 / 5 Opiniones: 340 (312 positivas)

Es, sin lugar a dudas, el altavoz de mayor precio de entre los escogidos en este ránking y también uno de los que más posibilidades de conexión ofrece. Gracias a la función JBL Connect+ es capaz de conectar de forma inalámbrica más de 100 altavoces compatibles y dispone de asistente de voz integrado por lo que Siri y Google Now están a un solo clic de distancia. Impermeable al agua, integra una batería de iones de litio que proporciona hasta 12 horas de hilo musical. Con sólo pulsar un botón, se puede cambiar el volumen y conectar el altavoz a otros altavoces o dispositivos móviles. El modo manos libres tiene cancelación de ruido y también de eco. La calidad de sonido y su durabilidad son dos de los puntos fuertes que más resaltan los usuarios que ya lo han utilizado: “Es un altavoz excelente, sin apenas distorsión. Lo uso para dar clases de baile en salas de más de 40 m2 (hasta 400 m2) y resulta bien con un solo altavoz y con dos lleno de música la sala. Muy versátil, ya que sin dificultades me permite reproducir música desde el móvil, la tablet o el ordenador portátil. El precio es adecuado a la calidad. Una buena compra, sin duda”, afirma una usuaria. Disponible en negro, y también en blanco y azul.

Compra por 79€

Altavoz Tronsmart Force

Valoración media: 4,6 / 5

4,6 / 5 Opiniones: 246 (224 positivas)

Con un gran número de referencias positivas en Amazon, los usuarios que han adquirido este altavoz hacen referencia a diversas funcionalidades del mismo como la posibilidad de insertar una tarjeta Micro SD si no se quiere vincular mediante bluetooth con el móvil (o no se dispone de este) y, en cuestión de calidad de sonido, resaltan sus poderosos bajos: “Muy buen altavoz, la calidad del sonido es muy buena, los bajos es lo más destacable. Muy recomendable calidad precio”. Y es que el producto equipa unos altavoces de gran potencia (40W), un diafragma de bajos y dos subwoofers pasivos consiguiendo un sonido HIFI 3D. El tiempo de reproducción continuado es de 15 horas con tan solo 3 horas de carga. Ofrece un sonido envolvente y un óptimo efecto de bajos de 100 db aportando claridad en cualquier claridad de sonido: “No tiene nada que envidiar a otros productos de alta gama”, indica con satisfacción otro comprador. El aparato, que pesa unos 780 gramos (algo más que la media), es resistente al agua y se puede emparejar con un segundo aparato para conseguir un efecto 360 grados. Tiene un alcance de hasta 20 metros con nuestros terminales. El lote incluye un cable USB tipo C, un cable auxiliar y un manual de instrucciones. Disponible en negro.

Compra por 56,99€

Altavoz Elehot con 5 modos de luz

Valoración media: 4,6 / 5

4,6 / 5 Opiniones: 129 (122 positivas)

Otra opción la encontramos en esta propuesta de la marca Elehot. La peculiaridad de este altavoz es que nos va a servir, además de para escuchar música, para crear una atmósfera lumínica en torno a nuestras reuniones o fiestas. Dispone de hasta cinco modos de luz pudiéndose apagar a voluntad. Una característica que ha gustado entre muchos de sus compradores: “Hay distintos modos de iluminación en los cuales el altavoz se ilumina de distintas formas y colores”, explica un usuario. Entre otras funciones, se puede escuchar la radio FM solo con pulsar un botón, se puede insertar una memoria USB o Tarjeta SD y también incorpora un micrófono para responder llamadas en manos libres. Su batería soporta hasta ocho hora de funcionamiento interrumpido (algo muy apreciado en las valoraciones de los usuarios) y necesita poco más de tres horas para cargarse al completo. Este modelo no es resistente al agua y tiene un rango de distancia con nuestros dispositivos de hasta 10 metros. Tiene un acabado en color negro.

Compra por 21,99€

Altavoz Tronsmart T6

Valoración media: 4,5 / 5

4,5 / 5 Opiniones: 1.973 (1.779 positivas)

Este artículo, con numerosísimas referencias positivas, dispone de un año de garantía. Disponible en color negro, equipa una gran batería de litio de 5200 mAh, lo que le permite funcionar hasta 15 horas de forma ininterrumpida a un nivel de volumen del 50% o entre 6 y 10 horas a un volumen máximo. Una cualidad que destacan los usuarios que ya han tenido oportunidad de probarlo: “La batería dura un montón”, asegura un comprador, “dura una barbaridad”, indica otro. Su diseño también es atractivo, en forma de tubo, puede llevarse hasta en el portabotellas de una bicicleta. Además, la control del volumen y los graves es muy sencilla: solo hay que girar la rueda que tiene instalada en la parte superior. Viene equipado con bluetooth 4.1, funciona a una distancia del smartphone de hasta diez metros e incorpora una salida auxiliar. Cuenta con dos drivers de audio de 25W con función DSP y subwoofer: sonido claro, nítido y con unos graves profundos: “Se oyen de cine, Sorprendida con la excelente calidad del audio. Se oye genial, los graves son una pasada”, afirma una compradora.

Compra por 39,99€

Altavoz AY

Valoración media: 4,5 / 5

4,5 / 5 Opiniones: 334 (303 positivas)

“Lo que más me ha gustado es su calidad de sonidos, tanto agudos como graves suenan súper bien, y a volumen alto sigue manteniendo esa calidad”, asegura una usuaria sorprendido por la compra de este altavoz de la marca AY. Y es que el fabricante promete un sonido cristalino gracias a sus dos potentes drives de 15W cada uno, acompañados por la función TWS con la que se disfruta de un sonido estéreo 360 grados. Un punto que los usuarios aprecian, como es el caso de un comprador que disfruta de él desde diciembre del año pasado: “Tiene un sonido claro y fluido y da de sobra para las celebraciones y fiestas, puede ambientar espacios bastante grandes, como habitaciones de 50 metros cuadrados”. Disponible en color negro, el material de los materiales con el que está construido también es alabado por muchos otros usuarios: “Excelente opción de precio medio. La construcción es excelente, al nivel de primeras marcas”. Equipa bluetooth 4.2 por lo que se asegura un emparejamiento instantáneo y una conexión estable hasta diez metros de distancia. Su sistema de carga rápida deja el altavoz completamente cargado en tan solo 4 horas.

Compra por 39,99€

Altavoz Aigoss con Audio HD y Graves Mejorados

Valoración media: 4,4 / 5

4,4 / 5 Opiniones: 961 (875 positivas)

Este modelo de altavoz de la marca Aigoss, disponible en azul y también en negro, está posicionado en el primer lugar de altavoces portátiles para reproductores de MP3 de la plataforma Amazon. Equipa un controlador dual integrado de 2 x 40mm con sonido nítido y graves fuertes sin distorsión e incorpora unos altavoces 3W + 3W para conseguir un sonido envolvente tanto en espacios interiores como exteriores. Reproduce hasta 10 metros desde cualquier dispositivo con bluetooth habilitado. “Relacion calidad precio de lo mejorcito que hay para la gama con menos potencia de altavoces. Partiendo que sabemos que no es un altavoz de 20W, la verdad que suena muy bien en graves y agudos; a tope de volumen distorsiona un poco, pero es lo normal. Resistente al agua, pequeño y fácil de manejar”, asegura un usuario. Pese a que su batería dura sin interrupciones hasta seis horas (menos que la media), los usuarios se muestran satisfechos con ella al cumplir los tiempos de funcionamiento que se indican: “La batería es de muy buena duración y se conecta al bluetooth muy rápidamente”. El lote incluye una guía del usuario, un cable de carga Micro USB y un cable de audio. Es compatible con tarjetas Micro SD y Pendrives.

Compra por 13,99€

Altavoz ZoeeTree S1

Valoración media: 4,3 / 5

4,3 / 5 Opiniones: 1.027 (860 positivas)

Pese a ser el altavoz más bajo de la gama XoeeTree (disponible en azul) es ideal para un uso doméstico tanto en interior como exterior. Con unos altavoces de 6W de potencia proporciona un 30% de volumen más alto y unos graves más nítidos que otros modelos. Dispone de una batería de litio con capacidad de 1800 mAh permitiendo unas seis horas de reproducción con dos terceras partes del volumen de carga y hasta ocho horas con la carga al 100%. Una característica que algunos usuarios sí piensan que “podría ser mejorable” aunque no resta calidad al sonido: “Contentos con la compra. Se oye genial, tiene bluetooth, radio... La única pega es que la batería aguanta poco para nuestro gusto, unas 6 horas si lo usas de continuo, pero la verdad es que la relación calidad-precio es buena”. Equipa unos bajos moderados, dispone de una distancia de emparejamiento de hasta 10 metros, micrófono integrado para usar con manos libres y pesa menos de 365 gramos.

Compra por 13,98€

Altavoz Muzili

Valoración media: 4,4 / 5

4,4 / 5 Opiniones: 314 (267 positivas)

Fabricado en polímero, este modelo de la marca Muzili está pensado para resistir altas temperaturas, a prueba de arañazos y resistente a la corrosión. Disponible en color negro, es capaz de volver a conectarse con automáticamente al último dispositivo enlazado. El fabricante ofrece garantía de por vida y viene equipado con puertos USB y tarjetas Micro SD, además de micrófono integrado para responder a llamadas en manos libres. Puede reproducir música durante 10 horas con solo tres horas de carga. De entre las características más apreciadas por los compradores, se encuentran su reducido peso (no supera los 350 gramos), la facilidad de uso y su durabilidad. “Compré este altavoz por los buenos comentarios que tenía. me ha gustado mucho su calidad de sonido (...). Este modelo lo he usado incluso en exterior para ambientar una comida familiar y al máximo ha conseguido ambientar con gran solvencia. El bluetooth ha emparejado fácilmente a cualquier teléfono que hemos probado”, describe una usuaria con satisfacción.

Compra por 13,99€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de junio de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.