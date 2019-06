Los secadores de pelo mejor valorados en Amazon

El secador de pelo es uno de los utensilios de peluquería más versátiles. No sólo sirve para eliminar la humedad del pelo, sino que también es una herramienta muy útil para elaborar peinados complejos, aportar volumen y brillo o, incluso, alisar el cabello. Es por eso que tener uno en casa es indispensable para conseguir resultados de salón de belleza.

La oferta en secadores de pelo es enorme, y sus características son tan parecidas como radicalmente distintas en algunos casos, por lo que puede llegar a ser difícil decidirse por uno u otro modelo. Es en estas situaciones cuando, más allá de sus cualidades, interesa conocer la opinión de quienes ya los han utilizado. Así que, para hacerte la elección más sencilla, en Escaparate hemos recopilado los 12 secadores mejor valorados por los usuarios de Amazon. En este listado encontrarás solamente aquellos que cuentan con una valoración media mínima de cuatro estrellas sobre cinco y no menos de 200 opiniones.

1. Parlux Hair Dryer 385 Power Light

Valoración media: 4,6/5

Opiniones: 796 (732 positivas)

La usuaria And O. afirma estar “muy contenta con el secador”. En su opinión, el modelo “tiene potencia —de 2.150 vatios— y seca rápido”, además de que “no hace ruido como otros secadores”. Dispone del sistema Ionic&Ceramic, que cuida la salud del pelo y lo deja libre de encrespamiento. Así lo certifica la usuaria Matilde, cuyo cabello es “muy fino y quebradizo”, pero que tras los excelentes resultados con este modelo, ha decidido comprar uno más para viajar.

Compra por 90€

2. Philips ThermoProtect HP8230/00

Valoración media: 4,5/5

4,5/5 Opiniones: 905 (783 positivas)

Después de un año y medio de uso, la usuaria Beatriz asegura que el secador no le ha dado “ni un problema”. “Cumple con su función, tiene buena potencia y calienta el aire como un secador profesional”, añade. Este último punto se debe al sistema de ajuste de temperatura ThermoProtect que incorpora este modelo, además de que libera un chorro de aire frío para fijar el peinado. El usuario Miguel Ángel Félix aprecia como positivas estas cualidades: “El secador, en sí, es muy bueno; incluso se apaga para que no se recaliente y evita que te lo cargues. Funciona de nuevo cuando esta frio”.

Compra por 17,75€

3. Remington AC9096 Silk

Valoración media: 4,5/5

4,5/5 Opiniones: 202 (176 positivas)

Gracias al conjunto de su generador iónico, su rejilla cerámica con seda, su motor de 2.400 vatios y su chorro de aire de 140 km/h, este secador ofrece resultados profesionales. “Seca el pelo en la mitad del tiempo que mi anterior secador”, reconoce una usuaria de Amazon. Por su parte, la usuaria Anyuuki afirma que la ráfaga del secador “es súper fuerte y el aire frío sale helado”.

Compra por 43,43€

4. Parlux Advance Light

Valoración media: 4,4/5

4,4/5 Opiniones: 336 (289 positivas)

A pesar de tener un cabello “largo y muy abundante”, el usuario Michael R. afirma que este modelo “seca muy rápido”. También destaca su “tamaño reducido”, que “no se recalienta” y que hace “poco ruido”. Esto se debe a que el secador dispone de 2.200 vatios de potencia, un peso de 456 gramos y tecnología cerámica-iónica. Gracias a este último punto, el usuario Gonzalo certifica que “deja el pelo fenomenal”. Además, comenta que “produce un ruido contenido que permite hasta hablar”.

Compra por 109,90€

5. Philips DryCare Advanced HP8232/00

La principal ventaja de este secador es su sistema de ajuste de temperatura ThermoProtect, que se combina con una potencia de 2.200 vatios y tecnología iónica para unos resultados profesionales. Así lo certifica la usuaria Ylenia S: “Como tengo el pelo rizado, se me solía encrespar al secarlo. Bien, con este secador se me queda suave y sin perder el rizo”. Por su parte, el usuario Manel All comenta que “seca bastante bien y rápido”, y que a pesar de usarlo durante varios minutos, no nota “que se caliente en exceso y, sobre todo, no se para como otros”.

Compra por 22,50€

6. Taurus Studio 2200

Valoración media: 4,3/5

4,3/5 Opiniones: 634 (542 positivas)

“Tiene potencia de sobra, dos velocidades, dos temperaturas, golpe de frío, asa plegable y es bastante silencioso”. Así describe este secador un usuario de Amazon, que también subraya el filtro desmontable con que cuenta. Debido a su potencia de 2.200 vatios, su función de golpe de aire frío y su tamaño compacto, los compradores destacan su capacidad como secador de viaje. Es el caso de la usuaria Eva: “Este lo tiene todo: tamaño medio; el rizo que queda con el difusor no desmerece para nada al difusor profesional de peluquería que uso normalmente; y muy buena potencia, con dos niveles de calor”.

Compra por 21,26€

7. Remington Pro Air D5210

Valoración media: 4,3/5

4,3/5 Opiniones: 627 (520 positivas)

Con una potencia de 2.200 vatios y una rejilla de cerámica iónica antiestática, este secador “tiene suficiente potencia y da un calor que puedes regular en tres temperaturas diferentes”, indica la usuaria Lourdes Alcalde. Además, valora que el secador se apaga y se bloquea cuando se calienta demasiado, ya que así evita estropearse rápido. En una línea similar, la usuaria Trixe3 coincide con que “seca rápido, tiene buena potencia y el ruido no es exagerado”.

Compra por 16,65€

8. Parlux 3800

El secador icónico de esta marca italiana por su tecnología K-Lamination, que proporciona 2.000 horas de uso y 135 vatios de potencia de soplado, así como un ruido bajo debido a su silenciador incluido. “Es como un huracán”, afirma una usuaria de Amazon, que lo recomienda para un “cabello largo o espeso”. “Si se seca de arriba a abajo sin revolver el pelo, no encrespa nada”, concluye. Por su parte, el usuario Made in Akra afirma que, en comparación con su secador anterior, “éste tiene un aire más centrado”, por lo que es más fácil dejar “el pelo seco y peinado”.

Compra por 94,48€

9. Sumuya

Valoración media: 4,2/5

4,2/5 Opiniones: 381 (310 positivas)

Para el usuario Fernando, este es “un secador potente y manejable gracias a su ligereza”. Y es que a diferencia de la mayoría de los modelos de este listado, tiene una potencia superior de 3.500 vatios, por lo que consigue secar el pelo en poco tiempo. Así lo confirma la usuaria Eva María: “Es mi mejor secador hasta ahora. Con mi mata de pelo, en cuatro minutos está seco”.

Compra por 45,99€

10. Rowenta Infinity Pro Beauty CV8730E0

Valoración media: 4,2/5

4,2/5 Opiniones: 257 (206 positivas)

Un secador con motor profesional de 2.200 vatios para largas sesiones de peluquería, que dispone de recubrimiento cerámico y una función para generar iones negativos que neutralizan la electricidad estática y proporcionan brillo. La usuaria Carol 11 constata esta capacidad: “Te deja el pelo con menos electricidad”. Además, señala que aunque “es verdad que hace ruido”, en el número 2 de potencia “es más que suficiente” para secar bien el pelo. Con ella coincide la usuaria Ivi: “Suficiente potencia para secar el pelo fácilmente”.

Compra por 38€

11. Braun Satin Hair 7 HD785 SensoDryer

Valoración media: 4,1/5

4,1/5 Opiniones: 264 (239 positivas)

Dispone de una innovadora tecnología que mide y regula la temperatura para evitar un exceso de calor, una característica relevante para la usuaria Picas: “Me encanta poder regular la temperatura del aire frío y del aire caliente, así como cambiar de uno a otro”. Una opinión que también comparte la usuaria Flawless, que se considera “muy satisfecha” por cómo le deja el pelo. Además de lo anterior, tiene tecnología de rendimiento iónico para domar el encrespamiento y una potencia de 2.000 vatios.

Compra por 50,41€

12. Rowenta Infini Pro Elite CV8722E0

Valoración media: 4,1/5

4,1/5 Opiniones: 264 (208 positivas)

Gracias a su motor de 2.200 vatios, este secador ofrece una gran potencia, según confirma la usuaria Marga: “Me deja un poco de freeze en el pelo de lo potente que es, pero se puede corregir con productos capilares”. Además, indica que “se nota mucho la tecnología iónica para quitar enredos”. La usuaria María, por su parte, tiene “la sensación de que el pelo se estropea menos”. “Me gusta el resultado tan natural y la suavidad que te queda en el pelo después del brushing”, afirma.

Compra por 33,99€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 4 de junio de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.